Pedro Benito, una desaparición misteriosa

Parecía una pieza insustituíble en el once de Fran Fernández, uno de los jugadores que en las últimas semanas se había convertido en habitual ... en el equipo inicial del Real Murcia junto a Gazzaniga, David Vicente, Alberto González, Saveljich, Juan Carlos Real y Flakus. Pero el pasado sábado, ante el Antequera, no jugó ni un minuto a pesar de que estaba en el banquillo y llegó incluso a calentar para saltar al campo.

Aparentemente se trata de una rotación más de las innumerables que suele hacer el entrenador almeriense, aunque no deja de parecer extraño debido a que desde la jornada 25 el ariete gaditano había rendido a buen nivel haciendo incluso tres goles en un tramo de competición determinante. Además, el futbolista llegado desde el Albacete ocupaba la posición de extremo derecho ante los problemas en dicha demarcación que ha tenido el Murcia durante todo el curso.

El exfutbolista del Albacete ha ocupado la demarcación de extremo derecho por los problemas del equipo en este puesto

Tras once titularidades en la primera fase de la temporada, a partir de la jornada 18 se convirtió en un revulsivo para el tramo final de los partidos, hasta que a partir del 1-4 de Mérida recuperó su rol anterior. Salió de inicio de la jornada 25 hasta la 34 en la que fue suplente ante el Villarreal B, aunque solo una semana más tarde volvió al once inicial. Hasta el pasado sábado. Eso sí, en este último tramo de once partidos con diez titularidades Pedro Benito nunca jugó un partido completo y en dos de ellos se fue al banquillo antes de la hora de juego.

Vuelve Isi Gómez

El que vuelve a estar disponible para reaparecer ante el Sanluqueño el próximo sábado (19.00 horas) es Isi Gómez, que fue expulsado y sancionado con tres partidos en el duelo ante el Alcorcón. Desde su regreso en enero apenas ha jugado 535 minutos.