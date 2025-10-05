La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Real Murcia Imperial durante el partido con el Águilas B. Andrés Molina/ AGM
Tercera Federación

El Real Murcia Imperial y el Santa Cruz no aflojan

El filial grana vence al Águilas B para seguir líderando una tabla en la que continúan fuertes los recién ascendidos y se hunde el Marítimo

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:06

Comenta

El Real Murcia Imperial continúa intratable en el grupo 13 de Tercera Federación. Los de Adrián Colunga volvieron a vencer en casa al Águilas B (2-1) gracias a los goles de Alejandro Meca y Sylla. El filial grana es líder tras cosechar 13 puntos en las cinco jornadas disputadas.

Posición que comparte con el Santa Cruz, la gran sorpresa del inicio de la temporada. El conjunto de la pedanía murciana sigue en un estado de forma extraordinario y este domingo volvió a ganar a domicilio, esta vez al Santomera (0-1) gracias a un tanto de Paco. Los de Jesús Zapata siguen imbatidos tras cinco choques.

Al acecho de los dos mejores equipos del momento sigue el Cieza, que se deshizo del Deportivo Marítimo en casa (3-1). El conjunto espartero no tuvo muchos problemas para imponerse al colista y los tantos de Darío, Edu Luna y Florián le permitieron sellar tres puntos que les dejan terceros en la clasificación con 12 puntos.

Sonríen en Totana

Justo detrás aparece otra de las grandes revelaciones de la campaña en el grupo. El Olímpico de Totana, otro recién ascendidos que se codea con los favoritos en los puestos de privilegio. El cuadro totanero superó con autoridad al Mazarrón (3-0) gracias a los tantos de Papi, Alfonso y Andresito.

El UCAM B se llevó el derbi de filiales ante el Cartagena B (1-2) disputado en la ciudad portuaria. El Bala Azul y El Palmar se repartieron los puntos en un duelo que acabó 1-1 y que no dejó del todo satisfecho a ninguno. El Molinense parece que empieza a despertar tras vencer al Caravaca (2-1), al igual que el Pulpileño, que derrotó al Yeclano B.

