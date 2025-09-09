El Real Murcia se estrena con una alegría ante sus fieles cuatro años después

Es habitual que al Real Murcia le cueste empezar bien las temporadas en casa. De hecho, desde el arranque de la campaña 2021-22 ... los granas no acababan su primer partido como local sumando los tres puntos como hizo el pasado domingo imponiéndose con sufrimiento al Torremolinos (1-0) en un duelo que se resolvió con un gol de Flakus desde el punto de penalti.

Hace cuatro años, con el Real Murcia disputando el campeonato de Segunda Federación, el estreno triunfal tuvo lugar ante el humilde Marchamalo, un choque que sin embargo concluyó con un ajustado 3-2 en favor de los pupilos de Mario Simón. Los granas se adelantaron a la media hora de juego gracias a Fran García, pero el cuadro castellano empató solo cuatro minutos después. Aunque Alberto González deshizo la igualada antes del descanso, desde el 3-2 de Josemi en el 62 hasta el final del duelo los aficionados granas no pudieron respirar tranquilos. Los granas, que no pudieron ganar sus dos primeros partidos a domicilio ante el Recreativo Granada (0-0) y el Mar menor (1-0), sí fueron solventes en el Enrique Roca tumbando al Intercity (2-0) y Alzira (1-0) en las jornadas 3 y 5.

EL PEOR INICIO DE LOCAL 6 goles en contra recibió el Real Murcia de Gustavo Munúa (1-3 ante el Córdoba y 2-3 frente al Sanluqueño) en los dos primeros partidos en casa de la campaña 2023-24. Tampoco ganó al tercer intento en el Enrique Roca ante el Alcoyano (0-0), no venciendo su primer partido como local hasta la jornada 8, cuando ganó al Algeciras (1-0).

Sin embargo, y después del ascenso del Rico Pérez, a los granas les ha costado estrenarse con una sonrisa en Primera Federación. En la jornada 1 de la campaña 2022-23 visitó el Enrique Roca el modesto Calahorra y se llevó un punto después de un empate a cero que indignó a los fieles locales. Aquel Real Murcia, paradójicamente, venció en las jornadas 2 y 3 a domicilio en sus visitas al Intercity (1-3) y Real Sociedad B (1-2), pero volvió a tropezar en casa en la jornada 4 ante el Numancia (0-0). Sus seguidores no pudieron disfrutar de la primera victoria de su equipo en su estadio hasta la jornada 6 en la visita de la Sociedad Deportiva Logroñés, duelo que marchaba empate a dos en el minuto 79 y que resolvieron en el minuto 90 los goles de Pedro León y Miku.

El arranque de la temporada siguiente en Primera Federación, la 2023-24, fue todavía peor. El Real Murcia dirigido por Gustavo Munúa tuvo un estreno inmejorable en Los Cármenes de Granada venciendo 1-2 al filial nazarí gracias a un gol de Álex Rubio en el minuto 93 de aquel duelo que hizo vibrar a los cientos de aficionados granas presentes en las gradas. Pero solo una semana más tarde el murcianismo se estrelló con la dura realidad. Y es que en las jornadas 2 y 3 el Real murcia recibió en casa seis goles en dos partidos. Primero fue el Córdoba el que ganó 1-3 en el estreno liguero en el Enrique Roca, mientras que en la siguiente fue el Sanluqueño el que se llevó los tres puntos de territorio grana.

El Murcia tampoco venció en casa en la jornada 6, tras empatar ante el Alcoyano (0-0), y no fue hasta la octava, cuando recibieron al Algeciras, cuando logró sus tres primeros puntos como local en un choque que resolvió Alberto González anotando un solitario gol en el minuto 40.

En las dos últimas campañas inició el curso con victorias a domicilio, en Granada y Sevilla, pero después la pifió en casa

El pasado curso, el 2024-25, tampoco fue bueno de inicio para el Real Murcia entrenado por Fran Fernández. Tras vencer en el estreno liguero en la ciudad deportiva del Sevilla al filial hispalense, el conjunto grana volvió a meter la pata en casa sucumbiendo ante el Yeclano de Adrián Hernández, un recién ascendido desde Segunda Federación. Los azulgranas soportaron las embestidas locales y se adelantaron en el marcador en el 85 gracias a un latigazo de Pau Pérez. Al menos, los granas se repusieron la semana siguiente ganando 0-3 en Alcoy y logrando la primera victoria en casa una semana más tarde ante el Mérida por 2-0 gracias a los goles de Pedro León y Juan Carlos Real.

A cambio, esta campaña el Murcia rompió una tendencia habitual perdiendo en el primer duelo liguero en Marbella por 2-1, circunstancia que no ocurría desde el arranque del curso 2019-20 en Segunda B, cuando el Real Murcia de Adrián Hernández se estrenó, en la campaña de la Covid, con una derrota en tierras gaditanas (2-1) ante el filial del Cádiz.

Flakus, un seguro de vida

David Flakus no falla cuando se trata de tirar penaltis para el Murcia. El curso pasado acertó en Mérida en su quinto partido con la camiseta grana haciendo el 1-2 en el Estadio Roamno en el minuto 86 de partido, un tanto que resultó clave para el desenlace final. También acertó ante el Algeciras en el Estadio Enrique Roca en la última jornada de liga, desenredando otro partido en el descuento con una pena máxima ejecutada en el 91 que dio la victoria a los granas (2-1). Ante el Torremolinos acertó con el tercero, su octavo gol en Murcia en 20 partidos.