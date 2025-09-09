La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Murcia abrazan a Flakus tras transformar el pasado domingo el penalti que dio a los granas la victoria ante el Torremolinos. Andrés Molina/ AGM
Fútbol

El Real Murcia se estrena con una alegría ante sus fieles cuatro años después

Desde que el equipo grana inició la liga con buen pie ante el débil Marchamalo en 2021, siempre arrancó ante su público con empate o una dolorosa derrota

José Otón

José Otón

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:20

Es habitual que al Real Murcia le cueste empezar bien las temporadas en casa. De hecho, desde el arranque de la campaña 2021-22 ... los granas no acababan su primer partido como local sumando los tres puntos como hizo el pasado domingo imponiéndose con sufrimiento al Torremolinos (1-0) en un duelo que se resolvió con un gol de Flakus desde el punto de penalti.

