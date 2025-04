El Real Murcia condena el arbitraje de Alcorcón

David Soria Martes, 22 de abril 2025, 01:20 Comenta Compartir

La derrota del Real Murcia en Alcorcón dejó muchas heridas. La clasificatoria fue una de ellas. El liderato, y por tanto el ascenso directo ... a Segunda División, queda más lejos después de la última jornada. Pero no fue la única en un partido marcado no solo por las cuestiones puramente futbolísticas, sino también por la polémica. El equipo acabó jugando con nueve futbolistas, lamentando una disparidad de criterio y denunciando el comportamiento del colegiado con los jugadores. No es la primera vez que los granas muestran su descontento con el tratamiento arbitral. «Están pasando cosas y van a pasar. Tenemos que pelear con una mentalidad más fuerte», subrayó Fran Fernández en la sala de prensa de Santo Domingo.

Menos de 24 horas después, en la tarde de ayer, fue la entidad grana la que sacó un comunicado poniendo en cuestión la actuación del colegiado del choque. «Desde el Real Murcia C.F. queremos manifestar nuestro profundo malestar por el trato arbitral recibido en el partido correspondiente a la jornada 33, disputado el pasado domingo en el Estadio Santo Domingo frente a la A.D. Alcorcón», comienza. Y continúa: «El arbitraje del colegiado Fernando Román Román evidenció, a nuestro juicio, una clara falta de equilibrio en sus decisiones, tanto en acciones menores como en las sanciones disciplinarias impuestas». Hasta cuatro jugadores serán baja por sanción para el próximo partido. El club también reclama dos penaltis, uno sobre Saveljich y otro sobre Alberto González. El comunicado apunta que «con actuaciones arbitrales como la vivida en Santo Domingo, el Real Murcia se ve gravemente perjudicado, limitando su capacidad de competir en igualdad de condiciones». En ese sentido, añade que «desde nuestra entidad no pedimos un trato preferente, pero sí respeto, imparcialidad y justicia. Exigimos que el reglamento se aplique de manera coherente y equitativa para todos los equipos, especialmente en esta recta final de temporada, en la que cada decisión puede resultar decisiva». El Murcia también publicó un vídeo con las jugadas en cuestión. El bagaje disciplinario fue extenso y afectó a diferentes miembros de la expedición. Hubo siete amarillas a los visitantes, con hasta tres expulsiones. Una de ellas fue por doble amonestación a Isi Gómez en la primera media hora de partido, otra fue una roja directa a Jorge Yriarte en los últimos minutos y la tercera la recibió Antonio Morote, delegado del equipo, según el acta por «protestar airada y ostensiblemente una de mis decisiones, saliendo del área técnica y encarándose con el cuarto árbitro». La redacción también indica que Isi Gómez, mientras se retiraba del campo, se dirigió al árbitro afirmando que «es una puta vergüenza». El propio centrocampista se disculpó ayer en sus redes sociales por su expulsión: «Independientemente del arbitraje, quiero pedir perdón públicamente a mis compañeros por dejarles con uno menos. Acepto todo tipo de críticas, ya que yo también cometo errores como cualquier tipo de trabajador en su profesión». Otras quejas A su vez, se señala que al acabar el partido Asier Goiria, director deportivo grana, «se adentró en el túnel de vestuarios dirigiéndose en los siguientes términos 'es una puta vergüenza, vaya mierda de arbitraje' y posteriormente encarándose con el delegado federativo». El colegiado también hizo constar que nadie del club murcianista estuvo presente en la finalización del acta. Por su parte, Fran Fernández denunció que los futbolistas recibieron insultos del propio árbitro. «Tengo que creer en mis jugadores. Por eso al final del partido no he querido darle la mano. El árbitro es una persona y se puede poner nervioso en algún momento. Creo que se le ha ido el partido de las manos», valoró. Fue un encuentro muy accidentado que, además, aumenta la sensación de agravio que la disciplina grana experimenta y que se ha agravado en el último mes. Recientemente, el equipo ya se quedó en inferioridad numérica ante el Castilla por una roja directa a Esteban Saveljich. El club recurrió la expulsión por no corresponderse la descripción de la jugada en el acta con las imágenes de vídeo, pero el Comité de Competición mantuvo la sanción al considerar que no había contradicción. Posteriormente, Apelación también desestimó las alegaciones del club. Noticia relacionada El Real Murcia sigue sin ganar en la Comunidad de Madrid en una racha negativa que se alarga más El Real Murcia ha sufrido hasta ahora seis expulsiones, cinco de ellas en 2025. Después de que Alberto González viera la roja en la primera jornada por doble amarilla, fueron expulsados Toral ante el Alcoyano, Ian Forns ante la UD Ibiza, Saveljich ante el Castilla e Isi Gómez y Jorge Yriarte ante el Alcorcón. Durante la temporada el equipo ha lamentado otras acciones como la del empate del Atlético de Madrid B en Murcia, en un córner en el que el balón no llegó a salir. Fran Fernández también señaló en su día el primer gol encajado ante el Antequera en un duelo directo por el liderato y varios lances en la visita al Fuenlabrada, que terminó 0-0. «Ellos han defendido muy bien el área, se pueden permitir todos los agarrones y lo han hecho. Si hubiese VAR, el resultado hubiese sido diferente», comentó entonces. Agravios pasados No es la primera vez que un técnico del Murcia da un toque de atención sobre los arbitrajes. Hace tres temporadas, en Segunda Federación, Mario Simón también lanzó un mensaje en parecidos términos después de una derrota ante el El Ejido por 1-0. «Durante el año no nos ha caído nada a favor en esas jugadas. Ya no son ni dudosas. Le pitan un fuera de juego a Boris que sale un metro por detrás. Merecemos ese respeto. Son situaciones muy claras», dijo.

