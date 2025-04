El Real Murcia se aleja del liderato en el infierno de Santo Domingo

El Real Murcia ha demostrado que aunque a veces le falta fútbol e imaginación en ataque, tiene casta y coraje para dar y repartir. Sobre ... todo cuando tiene el agua al cuello. Pero en Santo Domingo no le bastó con eso, y no pudo ni con el Alcorcón ni con el colegiado, que fue excesivamente riguroso con los granas, a los que dejó con nueve sobre el campo ante un rival que necesitaba sumar los puntos para escapar de abajo. Eso sí, el equipo de Fran Fernández debió hacer algo más, sobre todo al principio, cuando en igualdad de condiciones se vio sometido por un contrincante de la zona baja que jugó con doce.

El partido deja al Real Murcia tocado, a cuatro puntos del liderato, y con el Ibiza y el Antequera pisándole los talones. Pero el equipo de Fran Fernández no tiene tiempo de lamentarse y aunque necesita que el Ceuta falle demasiado de aquí al final para acabar líder y subir de forma directa, necesita seguir ganando puntos para acabar la liga regular lo más alto posible. Lo de Santo Domingo es un paso atrás, pero todavía no hay nada definitivo.

Alcorcón: Ayesa, Sebastián, Juan Pola (Rojas, 77), Rentero, Samu, David Navarro (Ramos, 70), Yael (Josiel, 77), Capi (Llorente, 70), Rayco, Aparicio (Lache, 93) y Vladys. 2 - 1 Real Murcia: Gazzaniga, David Vicente (Cadorini, 82), Alberto González, Saveljich, Ian Forns (Rojas, 82) Yriarte, Moha (Palmberg, 45), Isi Gómez, Davo (Loren Burón, 45), Pedro Benito (Mier, 67) y David Flakus. Goles: 1-0, min. 75, Vladys. 1-1, min. 83, Cadorini. 2-1, min. 92, Rentero.

Árbitro: Fernando Román, del comité castellano leonés. Mostró tarjeta amarilla a Pola, Yael, David Navarro, Loren Burón, Gazzaniga, Saveljich, Palmberg y Llorente. Expulsó por doble amarilla a Isi Gómez en el minuto 34 y a Yriarte con roja directa en el 86.

Incidencias: Santo Domingo, 2.500 espectadores, más de trescientos llegados desde Murcia. Antes del encuentro, el club alfarero entregó una placa a Fran Fernández, técnico grana, por sus 137 partidos al frente del conjunto madrileño.

Asedio inicial

El equipo grana se enfrentaba a un partido trampa en Santo Domingo. Ser el último de los aspirantes al ascenso directo en arrancar la jornada 33 le permitió saber que el Antequera ya no le iba a sobrepasar en la clasificación gracias a la sorprendente victoria del Yeclano en El Maulí, pero también que el Ceuta y el Ibiza habían ganado sus partidos del fin de semana y eso le obligaba a tumbar al Alcorcón para seguir a un paso del liderato, un rival que se jugaba aparentemente poco pero que también necesitaba ganar para escapar definitivamente de la zona de abajo.

El equipo grana presentó cuatro novedades respecto al último partido frente al Ceuta. Para empezar, Saveljich regresó al once inicial en el centro de la defensa en puesto de Jaso, mientras que Yriarte, Isi Gómez y Moha formaron una tripleta en el centro del campo inédita esta temporada de cara a afrontar un partido diferente a los demás según Fran Fernández, técnico grana. Además, Davo volvía al once inicial grana tras su suplencia en el choque ante el equipo norteafricano, mientras que en el equipo grana no estaban, de inicio, Pedro León, Palmberg o Juan Carlos Real, hasta ahora intocable para el técnico almeriense, que volvía a la que fue su casa durante casi cuatro años.

Pero la mayor novedad no estaba en los nombres y sí en el cambio de disposición táctica del Real Murcia, que jugó de inicio con Yriarte por delante de los centrales y con Isi Gómez y Moha más adelantados. El equipo grana apostaba por meter hormigón en la medular y al mismo tiempo poder tener el balón ante un equipo que también lo quería. No obstante, el equipo que mejor salió al partido fue el Alcorcón, que de inicio mostró más intensidad y metió al equipo grana atrás. Hasta los seis minutos los visitantes no se acercaron a la meta local gracias a un disparo flojo de Moha.

Los de Fran Fernández se fueron desenredando poco a poco de la tela de araña tejida por el equipo madrileño y comenzaron a mover el balón con fluidez y coherencia, aunque al Real Murcia le faltaba verticalidad, saber armar el último pase y generar situaciones claras para sus delanteros. Eso sí, Gazzaniga, hizo un regate en su propia área que puso el corazón en un puño a los más de trescientos aficionados granas que habían viajado a Santo Domingo y que disfrutaban en una grada en la que estaba Felipe Moreno, que decidió vivir el choque junto a sus aficionados, y no en el palco.

Eso sí, la una reacción grana fue ficticia ya que a partir de los veinte minutos volvió a mandar el equipo de Pablo Álvarez. De hecho, a los veintiún minutos de juego David Navarro disfrutó de una gran ocasión para los locales, pero se encontró con una mano salvadora de Gazzaniga, que aparecía demasiado en el partido. Un minuto después fue Yael el que se probó con un disparo lejano que salió cerca del palo izquierdo de la meta grana. El Real Murcia se volvía a hundir, aunque a los veintisiete minutos Davo pudo cambiar el rumbo del partido si hubiera aprovechado la ocasión más clara de los visitantes en la primera mitad. Pero el gallego, un diestro que juega como extremo izquierdo, tardó demasiado en orientarse el balón hacia su pierna buena y disparar cruzado. Demasiado previsible.

Pero pasada la media hora de juego a los granas se les terminó de torcer la tarde. Isi Gómez, que había visto una amarilla absurda y rigurosa en el minuto dos, vio la segunda al intentar frenar un contragolpe amarillo, dejando a su equipo en inferioridad. El colegiado fue mucho más riguroso con los granas que con el meta del Alcorcón minutos antes, que le dio un codazo a Saveljich en un balón aéreo que pudo ser penalti. A los granas les tocaba apretar los dientes y defender todavía con más rigor, aunque el Alcorcón tuvo dos ocasiones claras más antes del descanso, sobre todo un remate de cabeza de Aparicio que se estrelló en el larguero de la meta de Gazzaniga. Fran Fernández no hizo cambios y retrasó la posición de Moha, aunque los granas necesitaban replantear el partido de cara a la segunda parte si querían salir vivos de Santo Domingo.

El arranque de la segunda mitad fue un asedio del Alcorcón a un Real Murcia que presentaba dos caras nuevas. Fran Fernández sentó a Moha y Davo, muy fríos, y dio entrada a Palmberg y Loren en busca de ataques eléctricos. Pero los amarillos generaron ocasiones de gol claras, como un remate de Aparicio y uno posterior de Pola que con toda la portería para él mando el balón por encima del larguero. El equipo grana se libraba por los pelos, pero el 1-0 parecía muy cerca.

El gol de Vladys

Los granas, sin embargo, eran incapaces de generar peligro y Fran Fernández sacó a Mier para rearmar la defensa. El árbitro, el palentino Fernando Román, no tuvo la personalidad suficiente para sacar la segunda amarilla a Pola tras hacer una falta clara a Loren Burón. El Real Murcia, a pesar de las innumerables acercamientos locales, seguía vivo, en pie. Hasta que un centro lateral desde la derecha acabó con el remate de Vladys que Gazzaniga no pudo atajar. A la zaga grana le faltó contundencia y al equipo grana le tocaba ir a la desesperada en busca del empate.

Pero el partido aguardaba todavía varias sorpresas más para el equipo grana ya que en el tramo final, con Rojas y Cadorini sobre el terreno de juego, el Real Murcia consiguió el empate gracias a un nuevo gol del '9' brasileño, el artillero más rentable de la plantilla grana. Quedaban seis minutos por delante, un auténtico infierno, pero el equipo grana, con diez sobre el campo, tenía que luchar también frente a un colegiado que expulsó de forma rigurosa a Yriarte, que vio la roja directa cuando intentaba frenar un contragolpe. Y con nueve sobre el campo, los granas no supieron resistir y dejaron escapar el punto, que parecía un gran botín, gracias a un remate de cabeza de Rentero que sentenció a un equipo que ahora está a cuatro puntos de la cabeza cuando ya solo quedan cinco partidos para el final.