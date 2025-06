El nuevo Real Murcia ya camina con Joseba Etxeberria en el horizonte

El Real Murcia 2025-26 ya está en marcha y las primeras confirmaciones parecen inminentes. Los acontecimientos tienden a acelerarse a pesar de que ha ... pasado menos de una semana desde que el equipo aún estaba compitiendo. Después del mazazo que supuso la eliminación en el 'playoff' a Segunda le toca volver a levantarse. En el caso de los granas, todo proyecto se sustenta en las figuras clave del director deportivo y del entrenador y las horas corren a la espera de confirmar oficialmente el inquilino del banquillo murcianista la siguiente temporada, con un candidato como Joseba Etxeberria en el horizonte y con un Asier Goiria que seguirá como arquitecto de la plantilla.

Todo precisa su orden. Sobre la continuidad de Asier Goiria en las últimas horas se fueron dando los pasos adecuados y todo ha ido encaminado hacia ello, con la reunión entre el vasco y Felipe Moreno el pasado martes. Consecuentemente, a falta del anuncio oficial, el máximo dirigente grana seguirá depositando su confianza en un profesional que llegó la temporada pasada procedente del Amorebieta. De este modo, se dará estabilidad a una parcela importante dentro del ámbito deportivo que ha cambiado mucho en estos años.

Si el banquillo grana siempre ha sido altamente inestable, no menos lo ha sido la dirección deportiva con numerosos movimientos. Así, en las anteriores dos temporadas hubo dos responsables: Javier Recio, en el primer proyecto de Felipe Moreno, y Manolo Molina, que en el verano de 2022 presentó su renuncia. Era su segunda temporada. En la primera, en Segunda Federación, el equipo logró el ascenso a Primera RFEF. Los contrastes han sido constantes. Desde las temporadas de José Manuel Aira multiplicándose en sus funciones de entrenador a una sucesión de directores deportivos en muy pocas campañas, con Fernández Romo no terminando la 2016-17. A raíz de ahí y hasta 2021, se fueron sucediendo Deseado Flores, Pedro Carmona, Toni Hernández, Pedro Cordero y Julio Algar.

Asier Goiria será el segundo director deportivo en los últimos once años que inicie dos temporadas seguidas

Con la responsabilidad otra vez de hacerse cargo de la parcela deportiva, en ese futuro no aparece Fran Fernández a pesar de tener contrato. El almeriense renovó automáticamente al clasificar al equipo para el 'playoff', un factor contractual que no determina la planificación del futuro Murcia. Su salida es la otra cuestión que espera el trámite de la confirmación oficial tras las conversaciones de esta semana. Sin embargo, en el horizonte ya asoman varios candidatos y entre ellos destaca por encima de otras opciones el nombre de Joseba Etxeberria, ex del Eibar y bien conocido de Goiria.

Carrera en Segunda

Fue su primer entrenador en el Amorebieta. A partir de ahí, empezó a hacer carrera en Segunda División. De hecho, en la temporada 2017-18 dejó el club para dar el salto al Tenerife. Con un paréntesis en el filial del Athletic Club, en Segunda B, luego dirigió al Mirandés y al Eibar. En el conjunto armero disputó el 'playoff' de ascenso a Primera la temporada pasada. En esta, fue destituido tras 27 partidos.

La opción del conocido como 'el Potro de Elgoibar' en su etapa de jugador coge fuerza al mismo tiempo que un nombre como Sergi Guilló quedó como una ilusión. Está muy cerca del Huesca, de Segunda. A pesar de la amargura por caer eliminado con la AD Mérida ante el Real Sociedad B en un partido marcado por la polémica, el trabajo realizado por el joven técnico no ha pasado desapercibido y podría dar el salto al fútbol profesional en una carrera en los banquillos que está siendo meteórica.

Le ocurriría lo mismo que hace un año, cuando disputó el 'playoff' de ascenso a Primera RFEF con el Orihuela. Aunque no logró subir con el equipo de Los Arcos, su labor le hizo ganarse la confianza del cuadro emeritense. Antes sí pudo celebrar un ascenso como tal, en el Real Murcia como segundo entrenador de Mario Simón. Un nuevo regreso a la casa grana tendrá que esperar. En el futuro deportivo en el Enrique Roca aparecen otras piezas. Con Asier Goiria a los mandos, segundo director deportivo en 11 años que empezará dos cursos seguidos, los caminos del banquillo ya apuntan a Etxeberria.

Una docena de jugadores con contrato componen la actual plantilla para la temporada 2025-26

El Real Murcia trabaja para resolver su banquillo. Mientras, confirmó de modo oficial el estado actual de su plantilla, que en la temporada 2024-25 terminó compuesta por hasta 25 jugadores. Hasta 11 de esos futbolistas tienen contrato en vigor. Son los casos del portero Gazzaniga, los defensas David Vicente, Alberto González, Saveljich y Kike Cadete, los centrocampistas Isi Gómez y Joao Pedro Palmberg, el extremo Antonio Toral, el mediapunta Juan Carlos Real y los delanteros Pedro Benito y Cadorini. A ellos hay que añadir al central zurdo Andrés Carmona, que en el mercado de invierno salió cedido al Yeclano Deportivo.

La mayoría de esos nombres han sido pilares o piezas muy importantes en el equipo durante la temporada. Gazzaniga, Alberto y Saveljich han formado un triángulo clave en la defensa del equipo menos goleador de la categoría. También David Vicente ha sido relevante en el lateral derecho, al igual que Juan Carlos Real y Pedro Benito en la parte ofensiva. Isi Gómez, un jugador ya conocido, y Palmberg, una revelación, también han contado con protagonismo. Cadorini se ha mostrado como un ariete prometedor por su olfato de gol y Toral ha dado muestras de calidad en la banda. Cadete terminó siendo titular en un curso irregular.

Pedro León y los cedidos

Siete jugadores terminan contrato. Ahí aparece Pedro León, el capitán, después de tres cursos. En esa situación también se encuentran el portero Iker Piedra, los defensas Jorge Mier y Antxon Jaso, los centrocampistas Moha Moukhliss y Richard Boateng y el extremo Loren Burón. Otros siete futbolistas han terminado sus cesiones: el defensa Ian Forns, el medio Jorge Yriarte, los extremos Carlos Rojas, Davo, y Kenneth Soler y los delanteros Raúl Alcaina y David Flakus, este último máximo goleador del equipo con siete dianas en la segunda parte de la campaña.