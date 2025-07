El nuevo Real Murcia 2025-26 echa a andar

José Otón Martes, 15 de julio 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Real Murcia 2025-26 ya ha echado a rodar. Los futbolistas granas que integran la nueva plantilla que diseña Asier Goiria y entrenará Joseba Etxeberria todavía no han pisado el césped, pero ya se han sometido a los habituales reconocimientos médicos previos al primer día de trabajo con balón, que será mañana en las instalaciones del Pinatar Arena. Muchos de ellos, los que ya jugaron en el equipo murciano el año pasado volvieron a verse las caras más de un mes después, desde que el 7 de junio el Nàstic de Tarragona desbancara a los granas del sueño del ascenso.

Desde las nueve y media de la mañana de hoy los integrantes de la plantilla grana pasaron, en diferentes turnos, por el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta para someterse a distintas pruebas médicas, desde electrocardiogramas a análisis de sangre. Entre ellos, Cristo Romero, Álvaro Bustos y Moyita, tres de los cuatro fichajes ya que Zeka llegará mañana a Murcia. También estuvieron jugadores cuyo futuro está en el aire, como son los casos de Kike Cadete y Andrés López, que podrían salir del club en las próximas horas.

En la primera plantilla grana hay 15 jugadores de la pasada campaña sumando los 12 que tenían contrato y los que han renovado, como Pedro León, Antxon Jaso y Jorge Mier, que terminaron su vinculación con el Real Murcia el pasado 30 de junio. Mañana arrancan 45 días de preparación hasta el arranque de la liga el fin de semana del 30 y 31 de agosto. Hasta entonces el equipo grana disputará al menos seis amistosos en el que se probará, entre otros, a equipos de superior categoría como el Albacete (sábado, 26 de julio), y también otros como el Eldense (miércoles, 6 de agosto), que parte también como candidato para ascender a Segunda.

La voz de la experiencia

Y también ha llegado muy entonado Alberto González, jugador que acumula más temporadas consecutivas en el primer equipo grana. De hecho, es el único superviviente del ascenso a Primera Federación de la campaña 2021-22, y también, junto a Pedro León, es el único que no ha fallado en los tres siguientes ejercicios en el que el club que preside Felipe Moreno ha militado en la tercera categoría del fútbol español. «El objetivo lo tenemos todos claro desde el primer día, todo el mundo que firma por el Real Murcia lo hace con la misma ambición. Es una temporada nueva, con mucha ilusión y ya contamos los días para empezar a competir», asegura el asturiano. Este verano, a diferencia de otros, no ha habido revolución: «Conservamos gran parte del bloque del año pasado y eso nos ayudará desde el principio a trabajar más rápido y a integrar a los nuevos». La eliminación frente al Nàstic ya no duele tanto al capitán grana: «Fue duro, pero se pasó a los dos o tres días. Estamos ilusionados otra vez, hay que pasar página y aprender».