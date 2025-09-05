La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aspecto de la grada del Enrique Roca, el pasado mes de junio, en el choque de 'playoff' ante el Nàstic de Tarragona que cerró la temporada 2024-25. Javier Carrión/ AGM
Real Murcia

Medio Enrique Roca lleno 17 años después

El Murcia suma 16.500 socios, como en 2008, tras superar una crisis social que le llevó a contar con solo 5.127 abonados en 2016

José Otón

José Otón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:54

La vida son ciclos, y el fútbol también. Que se lo digan al Real Murcia, que después de saborear la gloria de Primera y ... pasar años cerca del abismo, está volviendo a resurgir de sus propias cénizas para vivir una nueva etapa dorada en materia social. Y es que, aunque el primer equipo grana siga en Primera Federación, el tercer escalón del fútbol español, sus seguidores siguen creciendo de forma progresiva.

