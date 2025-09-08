La marca murciana Inside utiliza el estadio Enrique Roca como escenario para su nueva temporada Coincidiendo con los 10 años del fallecimiento del creador de esta firma, Jose Pardo, fue un miembro muy importante y querido del Real Murcia

Las nuevas fotografías de la marca murciana Inside han sorprendido a los aficionados del Real Murcia. Para la presentación de la nueva temporada de la firma han utilizado como escenario principal distintas ubicaciones del estadio Enrique Roca, tanto en los exteriores del estadio, donde se puede observar su típica persiana roja, como en el interior, en el cual se retratan butacas, el césped o la marca de Estrella Levante en sus fotografías.

A través de redes sociales, muchos murcianistas se han hecho eco de esto y algunos no conocían el motivo o la historia que había detrás. El creador de esta marca de ropa fue José Pardo Cano, natural de Puente Tocinos, que fue presidente del Real Murcia durante ocho años. Para muchos, fue, hasta la fecha, uno de los mejores presidentes del club, además de regentar años con grandes victorias.

Soy el único que se acaba de dar cuenta que en la página de la tienda de ropa “inside” sale el estadio por todos lados? pic.twitter.com/zfyUcoiV9X — PedroBenitoLover🙅🏻‍♂️ (@murcianista22) September 6, 2025

Pardo, fiel a su club, tenía en su poder el carné de abonado número 58. En el año 1979 tomó la presidencia hasta 1987, en estos años el Real Murcia tuvo tres ascensos a primera división. De los ocho años que duró su mandato, cuatro fueron en segunda y la otra mitad en primera.

Hace una década, en julio de 2015, el expresidente falleció de manera inesperada en su casa de verano. Tanto era su amor por el club, que días antes de su muerte renovó su carné de abonado para la temporada 2015/2016. A través de la plataforma X, aficionados recordaban al expresidente con emotivas palabras como «el grandísimo presidente del Real Murcia» o como «Fundador Don José Pardo Cano, ex presidente del Real Murcia CF y de Liwe Española, murcianismo en cada costura y mejor presidente de la historia del club»