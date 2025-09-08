La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de sus modelos posando en el estadio con la ropa de la nueva temporada. INSIDE

La marca murciana Inside utiliza el estadio Enrique Roca como escenario para su nueva temporada

Coincidiendo con los 10 años del fallecimiento del creador de esta firma, Jose Pardo, fue un miembro muy importante y querido del Real Murcia

Lía Guillén

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:31

Las nuevas fotografías de la marca murciana Inside han sorprendido a los aficionados del Real Murcia. Para la presentación de la nueva temporada de la firma han utilizado como escenario principal distintas ubicaciones del estadio Enrique Roca, tanto en los exteriores del estadio, donde se puede observar su típica persiana roja, como en el interior, en el cual se retratan butacas, el césped o la marca de Estrella Levante en sus fotografías.

A través de redes sociales, muchos murcianistas se han hecho eco de esto y algunos no conocían el motivo o la historia que había detrás. El creador de esta marca de ropa fue José Pardo Cano, natural de Puente Tocinos, que fue presidente del Real Murcia durante ocho años. Para muchos, fue, hasta la fecha, uno de los mejores presidentes del club, además de regentar años con grandes victorias.

Pardo, fiel a su club, tenía en su poder el carné de abonado número 58. En el año 1979 tomó la presidencia hasta 1987, en estos años el Real Murcia tuvo tres ascensos a primera división. De los ocho años que duró su mandato, cuatro fueron en segunda y la otra mitad en primera.

Hace una década, en julio de 2015, el expresidente falleció de manera inesperada en su casa de verano. Tanto era su amor por el club, que días antes de su muerte renovó su carné de abonado para la temporada 2015/2016. A través de la plataforma X, aficionados recordaban al expresidente con emotivas palabras como «el grandísimo presidente del Real Murcia» o como «Fundador Don José Pardo Cano, ex presidente del Real Murcia CF y de Liwe Española, murcianismo en cada costura y mejor presidente de la historia del club»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    Alcaraz reina en Nueva York
  5. 5 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  8. 8

    Misión cumplida para un Real Murcia a medio hacer
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La marca murciana Inside utiliza el estadio Enrique Roca como escenario para su nueva temporada

La marca murciana Inside utiliza el estadio Enrique Roca como escenario para su nueva temporada