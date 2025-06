Llenar el Enrique Roca por primera vez, un reto a la mano del Real Murcia

El Real Murcia quiere llenar el Enrique Roca por primera vez en su historia. El estadio grana, inaugurado en 2006, solo ha mostrado sus gradas ... a tope de capacidad en encuentros de la selección española, pero nunca en los partidos que ha jugado como local, ya fuera en Primera, Segunda, Primera y Segunda Federación, las cuatro categorías en las que ha militado desde entonces. Durante años hubo una barrera maldita en los veinte mil espectadores que parece que ya ha quedado atrás.

No obstante, que el Real Murcia nunca haya llenado su campo no significa que en este tiempo no haya colgado alguna vez el cartel de 'no hay billetes'. Fue frente al Ceuta, en la jornada 32 de esta misma temporada disputada el 12 de abril, cuando el club que preside Felipe Moreno vendió todas las entradas disponibles, pero alcanzó una entrada de 29.920 espectadores, a solo 1.259 del lleno, un pequeño desfase generado por los 1.259 abonados que no acudieron a un duelo en el que los de Fran Fernández se jugaban el liderato.

En este mismo curso las dos siguientes grandes entradas fueron las registradas ante el Hércules (23.050) y el Real Madrid Castilla (21.344), cifras muy lejanas de la que el club sueña alcanzar para la final del sábado ante el Nàstic de Tarragona (20.30 horas), un partido que podría ser el último del curso o la puerta de acceso a la final.

De momento son casi 20.000 las entradas vendidas a cinco días del choque de vuelta de la semifinal del 'playoff', pero todo indica que la expectación irá subiendo gradualmente, y más tras el resultado de la ida (1-1) que deja al equipo grana a un paso de la segunda y definitiva ronda. Cabe recordar que desde la llegada de Felipe Moreno en marzo de 2023 la afluencia de público al Enrique Roca ha ido en aumento de forma progresiva. Tras su llegada, de hecho, fueron 27.833 espectadores los que se congregaron en el Real Murcia-Barça B de la jornada 26, un duelo que acabó con empate a uno. Ese mismo año, incluso, 25.932 fieles empujaron al equipo de Mario Simón en la última jornada ante el Eldense, pero no consiguieron el billete para el 'playoff'.

El único año con partidos de Primera en este estadio, construído por Jesús Samper, el Real Murcia tampoco llenó. De hecho, la mayor entrada para un partido liguero aquel curso se produjo el 24 de noviembre de 2007 con motivo de la visita del Real Madrid (1-1) para el que se congregaron 30.959 espectadores, a solo 220 localidades del lleno absoluto fijado en 31.179. Ese mismo curso también se registraron otras grandes entradas como la que provocó la visita del Atlético de Madrid (24.958), aunque la mala marcha del equipo dirigido primero por Lucas Alcaraz y después por Javier Clemente hizo que la expectación disminuyera.

El Enrique Roca, en los siguientes años, se fue alejando del lleno todavía más, de forma progresiva, más allá de algún choque de rivalidad regional frente al Cartagena o el UCAM, cuya visita el 10 de abril de 2016, en la segunda campaña grana en Segunda B tras el descenso administrativo, congregó a 18.003 espectadores. Ni siquiera las mejores entradas en los 'playoff' del tercer escalón se acercan a las cifras de los tres últimos años con Moreno en el club. En el partido de vuelta frente al Mestalla del 11 de junio de 2017, y tras el 2-1 de la ida, el campo grana alcanzó los 21.311 espectadores, mientras que un año más tarde, el 20 de mayo de 2018 en la ida frente al Elche, fueron 22.457 los presentes, aunque muchos de ellos fueron seguidores del equipo ilicitano.

Una meta inalcanzable

Lo que no podrá batir la entidad centenaria es el récord de asistencia a un partido de Primera Federación, en manos del Deportivo de La Coruña. El motivo: la capacidad actual del Enrique Roca (31.179 asientos) y la de Riazor, estadio del equipo gallego, que en el curso 2023-24, con motivo del último partido liguero ante el Barcelona B, contó con una asistencia de 31.833, cifra a la que el Real Murcia no puede llegar. Lo que sí ha logrado este año, y también podrá conseguir en las siguientes semanas, es superar los 29.042 y 29.103 espectadores a los que llegó La Rosaledad para vivir el 'playoff' del Málaga el curso pasado ante el Celta B y el Nàstic de Tarragona.

Balcones, recibimiento, Fan Zone y casi 20.000 entradas vendidas

El Real Murcia quiere que esta semana solo se hable, tanto en la capital como en el resto de la Región, del primer equipo grana. La entidad centenaria, desde sus medio oficiales, ha pedido ayuda a sus seguidores: «Ha llegado el momento de demostrar el murcianismo más auténtico. Que cada calle, cada plaza y cada rincón respire grana», asegura la entidad en su comunicación, donde insta además a sus aficionados a que cuelguen una bandera del Real Murcia en los balcones de sus casas.

Además, el cuerpo técnico y los jugadores han accedido a que el próximo sábado, en la vuelta del 'playoff' ante el Nàstic, se repita el recibimiento al equipo de Fran Fernández, que llegará al Enrique Roca en autobús, como ya sucedió en la previa del choque ante el Ceuta del 12 de abril.

Además, la entidad está trabajando para poner en marcha una serie de actividades previas al partido y también una Fan Zone que arrancaría a las cinco de la tarde en las inmediaciones del estadio, aunque todavía no están concretados todos los detalles ni la mejor ubicación. Mientras tanto, el club grana sigue vendiendo entradas para el sábado y ya roza las 20.000, una cifra alta teniendo en cuenta que los abonados pagan 10 y 12 euros y que las localidades para el público en general cuestan de 15 a 25 euros. Los socios 2024-25 tienen hasta la madrugada de este miercoles para adquirir su localidad y mantener su asiento, que quedará liberado el jueves si no lo hacen. Además de en la tienda del club en el Enrique Roca, las entradas están disponibles en compralaentrada.