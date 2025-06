Joseba Etxeberria, en la lista de candidatos al banquillo grana

José Otón Miércoles, 11 de junio 2025, 00:36 Comenta Compartir

Felipe Moreno y Asier Goiria se reunieron en la mañana de ayer en el Enrique Roca y, aunque no es oficial, el director deportivo vasco seguirá rigiendo el área deportiva del club grana la próxima temporada. Y la primera decisión que debe tomar el gestor vasco es la continuidad o no de Fran Fernández, que a día de hoy parece más fuera que dentro del Murcia. Ambos coincidieron ayer en la comida de despedida de la temporada, una cita a la que no pudieron acudir todos los futbolistas y en la que el ambiente general fue frío tras la eliminación inesperada del conjunto grana a manos del Nàstic.

Goiria, no obstante, tiene alternativas si finalmente Fran Fernández no sigue como técnico grana a pesar de que tiene contrato. Y uno de los que tiene en su agenda es Joseba Etxeberria, primer entrenador de Goiria en el Amorebieta y una figura destacada en el fútbol español. De hecho, este guipuzcoano (Elgoibar) de 47 años alcanzó los 452 partidos en Primera como jugador de la Real Sociedad y Athletic Club, y también suma ya 148 partidos en banquillos de Segunda. No es el único posible relevo para Fran Fernández, pero Etxeberria ya conoce al Real Murcia. De hecho, uno de los partidos en los que el técnico vasco tomó notas en el palco del Enrique Roca este curso fue el que enfrentó al equipo grana contra el Sevilla Atlético el pasado 16 de febrero, justo el día que el Eibar hizo oficial su destitución.

Goiria quiere tomar decisiones y ejecutarlas de forma rápida. El director deportivo grana no quiere que se acumulen los días de espera e incertidumbre, ni para los jugadores y técnicos, ni tampoco para los aficionados. Además del futuro del entrenador, pretende informar a los futbolistas, uno a uno, de cuál es su situación para la próxima campaña 2025-26.