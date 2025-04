Fran Fernández y el reto de recomponer a un Real Murcia con secuelas de Alcorcón

El Real Murcia piensa ya en el siguiente partido ante el Villarreal B (domingo, 17.30 horas), pero no se puede olvidar todavía del duelo ... ante el Alcorcón. Y es que lo que pasó en Santo Domingo ha dejado secuelas que se notarán frente al filial amarillo. Hasta cuatro bajas por sanción tendrá el equipo de Fran Fernández entre expulsiones y acumulación de amonestaciones. Un problema no solo por la cantidad, sino también por la importancia. Tres fueron titulares en el último partido: Gazzaniga, Yriarte e Isi Gómez. Y el cuarto afectado, Joao Pedro Palmberg, lo estaba siendo durante todo 2025. La portería y la sala de máquinas quedan averiadas en pleno esprint final por el primer puesto. El técnico tendrá que recomponer un equipo sin todas las piezas.

El primer gran contratiempo llegará en la portería, que por primera vez en Liga no será defendida por Gianfranco Gazzaniga, un pilar defensivo para el técnico almeriense. Fichado esta temporada para ser relevante como primer guardameta, ha sido titular en todas las jornadas de Liga disputadas en Primera Federación. Con el paso de las jornadas, ha sido capaz de consolidarse entre los tres palos murcianistas y, ya completamente asentado, ha ido dejando intervenciones de mucho mérito en esta fase del campeonato.

En los 33 partidos disputados ha encajado un total de 30 goles y ha sumado 12 porterías a cero. «Desde principio de temporada he trabajado para ser lo más lineal posible. Prefiero ser siempre un 7 que no un día un 10 y otro un 2», explicaba recientemente ante la prensa un guardameta que también fue indiscutible cuando hace dos cursos ascendió con el Racing de Ferrol. La alternativa ahora será para un Iker Piedra que esta temporada disputó la Copa Federación y que no juega un partido desde septiembre, en la eliminatoria ante el Sabadell.

Socavón en el medio

El resto de sanciones también afectarán a una zona delicada como es el medio del campo. Durante toda la temporada, Fran Fernández ha tenido que ir encontrando apaños para reconstruir una posición dañada por la bajas y contratiempos físicos que se han ido sucediendo. Las parejas han ido cambiando y varios jugadores han tenido que desempeñar diferentes roles, tanto más defensivos como más ofensivos. En esta ocasión, se enfrentará a un problema nuevo como es no poder contar ni con Isi Gómez, expulsado por doble amarilla, ni con Joao Pedro Palmberg, que vio su quinta amonestación de la temporada.

Iker Piedra no juega desde septiembre y los medios Moha y Boateng suman tres titularidades entre los dos en la segunda vuelta

La ausencia de ambos supone que el Murcia se quede sin la pareja más habitual en la segunda vuelta. A pesar de que Isi Gómez estuvo fuera por lesión durante los primeros meses de competición y de la consiguiente falta de rodaje juntos, la dupla estaba siendo capaz de repartirse los papeles en el centro del campo. Hasta el partido del pasado domingo, habían formado en seis de los anteriores ocho partidos con un balance de tres victorias, dos derrotas y un empate.

Pero las preocupaciones de la modular no acaban ahí. El Murcia tampoco podrá contar con Jorge Yriarte, el mediocampista más empleado en la primera parte de la temporada y que estaba empezando a sumar nuevas titularidades tras superar problemas físicos. Ya fue de la partida ante el filial verdiblanco y contra el Alcorcón repitió. Además, también había tenido minutos contra el Fuenlabrada y el Recreativo de Huelva durante el último mes.

Ante este socavón que se le ha abierto al entrenador grana, solo le quedan dos opciones naturales con Moha y Boateng. El primero viene de ser titular por primera vez en los últimos tres meses aunque ya ha dado buenas señales con el balón en los pies en las dos últimas jornadas. Por su parte, el segundo lleva cuatro partidos sin tener minutos. Ha sido de la partida solo una vez en dos meses y medio y en toda la temporada suma cinco titularidades. Ante esta precariedad, otra opción durante el partido podría ser el central Antxon Jaso, que ya jugó en una ocasión de inicio en el doble pivote.

Otras líneas intactas

En principio, serán las únicas adversidades que tenga Fran Fernández ante el Villarreal B. Podrá darle continuidad a la línea defensiva que se viene consolidando con David Vicente e Ian Forns en los laterales y Alberto González y Esteban Saveljich en el centro de la zaga. También tendrá margen de elección a partir de tres cuartos de campo con Pedro Benito, Davo o Juan Carlos Real, además de otras opciones como Pedro León, Rojas o Loren Burón. Igualmente cuenta con David Flakus en punta, que desde su llegada se ha hecho con la posición de '9' a base de goles. En el anterior partido en casa tuvo la compañía de Alcaina, descarte en la última convocatoria.

«Perdemos cuatro jugadores. Lo bueno es que tenemos una plantilla muy equilibrada y muy pareja», afirmó el técnico en Alcorcón, que durante todo el curso ha destacado el papel de los jugadores menos utilizados cuando han tenido ser más protagonistas por las circunstancias como fue el caso del paso adelante de Palmberg en distintos momentos del año o cuando Jaso tuvo que sustituir a Saveljich recientemente. Recomponer una vez más a su equipo será esta vez una tarea un poco más difícil para Fran Fernández.

El Enrique Roca, centro de operaciones durante la semana

El Real Murcia volverá hoy a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Villarreal B. Lo hará en Pinatar Arena, aunque el centro de operaciones durante la semana será el Enrique Roca, escenario del choque del próximo domingo. En concreto, se ejercitará allí mañana, el viernes y el sábado. Para la plantilla y el cuerpo técnico supondrá unas facilidades que no han sido habituales durante la presente temporada, en la que en muchas ocasiones el equipo ha tenido que desplazarse a San Pedro del Pinatar o a La Torre Golf. El futuro cercano pasa por la ciudad deportiva, que Felipe Moreno, presidente del club, confía que pueda estar operativa en septiembre si los trabajos comienzan antes de que termine mayo.