Cadorini, el delantero menos utilizado, sigue siendo el más rentable como revulsivo

Acumulaba muy pocos minutos en 2025, pero un delantero nunca pierde el instinto. No al menos en el caso de Matheus Cadorini, que en Santo ... Domingo se reencontró con el gol para dar esperanzas a un Real Murcia que al final no pudo repetir la remontada de Sevilla ante el Betis Deportivo. Poco después de empatar se quedó con nueve jugadores y terminó perdiendo, pero ese tanto fue la máxima expresión de lo que está siendo la campaña del delantero brasileño.

Con menos oportunidades que su compañero y compatriota Joao Pedro Palmberg, con el que llegó a la disciplina grana el pasado verano, sí las está aprovechando con una rentabilidad altísima. El de Alcorcón fue su tercer tanto liguero en unos 138 minutos, siempre saliendo desde el banquillo. De hecho, esta campaña todavía no ha sido titular en Liga y sus 10 encuentros disputados han sido como suplente. Pero eso no está siendo un problema para el ex del Internacional de Porto Alegre.

Efecto inmediato

Precisamente, ante el equipo alfarero en la primera vuelta, jugó los últimos 15 minutos y cerró la victoria por 3-1 en el añadido, con asistencia de Palmberg. Ante el Atlético de Madrid B, también en el Enrique Roca, necesitó menos tiempo. Entró en el minuto 71 y marcó, desde el suelo, en el 76. El '9', un delantero espigado, demostraba su olfato. Y ya el pasado domingo confirmó su relación con el gol. En apenas segundos, ingresó en el terreno de juego y puso el 1-1. Interceptó un disparo de Loren y, de cabeza, lo transformó en un pase. La gran nómina de delanteros le impide tener más minutos, pero es un habitual en las convocatorias. El prometedor ariete volvió a demostrar su instinto en el área.