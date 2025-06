Fran Fernández encuentra su mejor Real Murcia en el Nou Estadi

José Otón Lunes, 2 de junio 2025, 01:09 Comenta Compartir

Fran Fernández va a tener que meditar mucho para elegir el once que alinear frente al Nàstic de Tarragona el próximo sábado (20.30 ... horas) en el duelo de vuelta de la primera ronda del 'playoff' de ascenso a Segunda, o al menos si hace una de sus habituales revoluciones respecto al equipo titular dispuesto en la ida ante el Nàstic. De hecho, el técnico almeriense quedó bastante satisfecho con el rendimiento del equipo que saltó al campo, pero no tanto con los cambios realizados durante el duelo. Por lo tanto, aunque al ex del Alcorcón le gusta hacer cambios de una semana a otra y cambiar la cara de su equipo para que nadie se duerma, puede que esta vez cambie.

El equipo grana se mostró sólido ante el mejor local de la categoría y apenas sufrió sus embestidas, excepto en un pequeño tramo de la segunda parte en la que el equipo catalán consiguió su gol. De atrás hacia adelante, y con una semana de entrenamiento por delante, todo indica que repetirá línea defensiva. Gazzaniga apenas tuvo trabajo y se mostró concentrado en todas las acciones del juego, sobre todo en los balones aéreos, donde fue jerárquico. Solo dudo en una jugada tras un centro de Narro que no pudo atajar debido a la cercanía de Alberto González, que le hizo dudar. El nivel de Saveljich y David Vicente, quizás dos de los mejores del Murcia, fue alto, igual que el de Alberto González, que se mostró seguro. Algo más débil fue el flanco izquierdo de la defensa grana en la primera parte, donde el propio Narro hizo sufrir a Cadete, aunque el madrileño aprobó el examen y nada indica que Ian Forns, sin tanto ritmo competitivo, le pueda quitar el puesto en el choque de vuelta. Igual que en un centro del campo donde Yriarte, en claro proceso ascendente, estuvo firme, igual que Moha, que sigue creciendo en el último tramo de la competición después de un principio de año en el dique seco. Ambos rindieron a un gran nivel hasta que la pareja se rompió en el 82, cuando entró al campo Isi Gómez, que no estuvo a la altura del excanterano del Real Madrid y el Bacerlona ni tampoco del partido. De hecho Gómez, que entró frío, perdió un balón en una zona peligrosa que puso en apuros a sus compañeros. Su misión era retener el balón y dar tranquilidad a su equipo, pero no lo consiguió del todo y no debería, en teoría, arrebatarle el puesto a Moha. El cambio más señalado por la afición grana es el de Davo, que pudo hacer bastante más en el gol del conjunto catalán Arriba Juan Carlos Real, Pedro Benito, Loren Burón y David Flakus también aprobaron, muchos de ellos con nota. El primero, desubicado en los primeros lances del partido y errático en una salida de balón en la que se complicó, fue mejorando con el paso de los minutos y filtró varios pases con veneno, como el del gol grana. Pedro Benito, además de trabajar en la presión, hizo el tanto del partido para el Murcia y, aunque siempre es un cambio recurrente, el gaditano se ha ganado ser titular en la vuelta, mientras que Loren no estuvo acertado de cara a puerta pero provocó la tarjeta de Oriol y preocupó a la defensa tarraconense mientras estuvo en el terreno de juego. Lo de Flakus es capítulo aparte ya que, aunque no firmó su mejor partido, fue el que llevó peligro a la meta local en la primera parte y dio la asistencia genial en el 0-1 grana. Además, los jugadores de refresco, que entraron todos en la segunda parte, no subieron el nivel del Real Murcia. Además de Isi Gómez, Fran Fernández dio entrada a Pedro León, que no tiene el depósito de la confianza a tope, y a Alcaina, que solo cumplió. El cuarteto defensivo rindió a gran nivel pese a la dificultad, igual que la pareja de pivotes formada por Jorge Yriarte y Moha Noticia relacionada El Real Murcia no pierde en el Enrique Roca desde el 2 de marzo Más de 16.000 entradas El positivo resultado obtenido por el Real Murcia en la ida de la primera semifinal ya se está notando en la venta de entradas para el choque de vuelta que se juega el próximo sábado en el Enrique Roca. De hecho, el equipo grana anunció a mediodía de ayer la venta de 15.600 entradas, aunque a última hora de la noche el número ya superaba las 16.000. No obstante, el club estima que esta semana el arreón va a ser total y que se podría llegar al lleno en la vuelta de la semifinal ante el Nàstic. Cabe recordar que las entradas para los 14.500 socios granas, que tienen su butaca reservada hasta la medianoche del miércoles, cuestan 10 y 12 euros, y 15 a 25 para los que no lo son.

