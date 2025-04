Felipe Moreno: «Lo del Murcia da para una serie de Netflix, pero no me he arrepentido de venir»

Felipe Moreno (Torrecampo, Córdoba, 65 años) está ilusionado pese a que esta temporada está siendo un tobogán de sensaciones. Pero si alguien ha creído ... hasta el final que el Real Murcia podía pelear por el primer puesto, ese ha sido el presidente grana, que además de lo que pasa en el césped también tiene varios frentes abiertos en los despachos y algunas instancias judiciales. Todavía no ha conseguido limpiar del todo un club en el que se ha gastado ya 20 millones, pero la nota a su gestión tras 25 meses en el cargo es de sobresaliente. Tiene una fe a prueba de bombas y esta semana quiere apartar todo a un lado y centrarse en el sábado, en un duelo ante el Ceuta (20.00 horas) que puede marcar el año.

–Muchos le acusan de ser demasiado optimista, de verse ascendido sin acabar la liga, pero su equipo puede ser líder el sábado.

–Quiero que la gente tenga confianza en mí. Parece que peco de optimista, pero lo tengo y digo lo que siento de verdad, no es porque intente vender humo. Cuando digo que ojalá ascendamos este año a Segunda y el próximo a Primera es porque lo siento así. Si lo han conseguido otros, ¿por qué no lo va a lograr el Real Murcia? Somos el club más grande de Primera Federación, seríamos de los más grandes en Segunda y si subiéramos a Primera, estaríamos en mitad de la tabla de los más grandes. Mi optimismo está fundado porque estoy al frente de una gran entidad, y es lo que intento insuflar a todos los que me rodean. Es mi idea y es lo que quiero transmitir. Y cuando no sea así de optimista, no estaré aquí.

–El ritmo de venta de localidades para el duelo del sábado es muy alto, ¿qué le parece?.

–Que ojalá venga todo el mundo, necesitamos a toda la gente de Murcia. El equipo y todos los trabajadores del club nos estamos dejando la piel todos los días. Es un momento bonito y no queremos que se lo pierda nadie. Puede ser una fiesta y queremos batir el récord de la temporada.

AMBICIÓN «No hay marcha atrás, vamos a llevar a la entidad donde se merece, estamos a medio camino de que llegue algo muy grande»

–¿Como ha vivido estos primeros 25 meses al frente del club?

–A salto de mata, dependiendo de lo que acontecía cada día, solucionando problemas. Al principio solo recibíamos notificaciones de embargos, pero hemos tapado agujeros y nos hemos defendido como podíamos. Han sido 25 meses tan intensos que no me he dado cuenta que han pasado,

–Demasiados sobresaltos.

–Es díficil de describir, tenemos para un libro, o para una enciclopedia. Incluso para una serie de Netflix. Yo tengo pensado un documental de 50 minutos, pero ya creo que tengo hasta para una segunda parte. Yo no sé como este club puede seguir vivo todavía.

–Y otros tantos zarandeos.

–Tras comprobar lo que han hecho muchas de las personas que han pasado por aquí, lo difícil es explicar que se mantenga en pie. Salvo sopresa, vamos a ir hacia adelante. Que nadie se olvide de que no están todos los obstáculos salvados, todavía hay gente que no quiere lo mejor para el Murcia.

–Cuando dice eso habla de los que se oponen al Plan de Reestructuración, supongo.

–La Reestructuración la aprobaron los accionistas y después el Juzgado Mercantil, pero la Audiencia Provincial todavía tiene que pronunciarse. Si lo echan para atrás, será un gran palo para el Real Murcia, sería volver al pasado. No sabríamos cómo afrontar la situación, es un tema muy serio. También tenemos problemas con antiguos directivos que querían al Murcia para sus cosas, estar en las fotos y en primera línea.

PEDRO LEÓN «Si cuelga las botas seguirá en la entidad, aunque no tuviera contrato; y si quiere seguir jugando, lo hará»

–¿Algún enemigo inesperado?

–Sí, Daniel Moreno, es el que mueve los hilos de los que quieren destruir al Real Murcia. Agustín Ramos no se da cuenta que, de lo que pase, el culpable y responsable final será él y no Moreno. No podrá descargarle la responsabilidad a nadie; Moreno no la asumirá. Con Julián Luna y Enrique Roca conseguimos llegar a acuerdos, pero ellos son los principales obstáculos que quedan. Pienso que Ramos no sabe lo que está haciendo, que no es consciente de cómo le están influyendo algunas personas. El responsable, si sucede algo malo, siempre será él.

–¿Alguna vez se ha arrepentido de haber desembarcado aquí?

–No, voy para adelante con todo, entre todos vamos a llevar al Real Murcia donde se merece, no hay marcha atrás. Solo ha habido un par de veces en las que me lo planteé, cuando se juntaron muchas cosas de golpe que no sabía cómo atajarlas. Se me pasó por la cabeza, pero me regeneré, cargué la batería y seguí adelante, todo eso ya es pasado. Estamos a medio camino de que llegue algo muy grande.

–Siempre dijo que el Real Murcia era un transatlántico, ¿es así?

–Este club es todavía mucho más grande de lo que yo pensaba. Me sorprende cada día, empezando por la afición y también por el empresariado murciano. Este club tiene una gran magnitud, está muy arraigado. Pero no siento miedo, llevó treinta y cinco años trabajando en la zona de Murcia y le tengo mucho cariño a esta tierra y a los amigos que tengo en la Región.

–Lo tiene usted muy claro.

–Siempre digo que en la vida, si no tienes ilusión, ambición y retos, no te dan ganas ni de levantarte de la cama. Yo tengo muchos retos y el que ocupa el 99% de mi cabeza es el Real Murcia. Muchas noches me acuesto pensando qué vamos a hacer por la mañana, le doy muchas vueltas a todos los proyectos del club.

–¿Su mejor momento desde que llegó al Murcia cuál ha sido?

–Todavía no ha llegado. Vendrán buenos y grandes momentos para el Real Murcia. Esto es una carrera de fondo, aunque haya habido días de mucha alegría tras ganar algún partido. No me conformo solo con ascender a Segunda, para nada, cuando lo hagamos lo celebraremos y nos daremos un paseo por la Plaza Circular, pero a las cuarenta y ocho horas ya estaremos pensando y trabajando en el siguiente año. Mientras haya un techo, hay que ir para arriba.

–Perder el Mundial le dolió.

–A nivel institucional es lo que más me ha desilusionado. Ya he dicho que las reformas que había que hacer en el estadio para acoger el Mundial las tendremos que hacer muy pronto para jugar en la élite. Ahora mismo el estadio hay que mejorarlo para el fútbol profesional. Tenemos muchos proyectos preparados que podíamos haber hecho para el Mundial. Hace poco le pregunté a Monje Carrillo si estábamos a tiempo, y me dijo que si el Ayuntamiento firmaba, nos podían colocar en lista de espera por si se caía alguna sede. Yo todavía sueño con eso, ojalá estemos a tiempo, podría ser un gran espaldarazo para la Región y también para el Real Murcia.

–¿Y lo de la ciudad deportiva?

–Nosotros, con nuestros técnicos, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Todo depende del Ayuntamiento y los estamentos por los que tiene que pasar. Me hubiera gustado que para julio pudiéramos estar allí entrenando, pero si empezamos antes de que acabe mayo, para septiembre vamos a tener los cuatro campos, dos de hierba natural y dos de artificial, aunque tengamos que poner vestuarios modulares temporalmente.

–Le motiva mucho la cantera.

–No es solo motivación. Para empezar, creo mucho en los jóvenes. Y también porque la sostenibilidad del club y sus cimientos nacen desde abajo. Y si te compran jugadores, el dinero te permite mejorar el club, las instalaciones de cantera, el estadio, gimnasios y todo lo que se necesita. Tengo la experiencia de que en el Leganés, en cuatro años, vendimos 75 millones en jugadores. Eso le dio un espaldarazo a una entidad que se ha quedado con unas instalaciones y un campo de Primera División.

–El futbolista de aquí suele emigrar, ¿se les puede retener?

–Nuestra prioridad es que los mejores jugadores murcianos jueguen en el Real Murcia y no se quieran ir a otros equipos, ese sería nuestro mayor orgullo. Ojalá el 50% de nuestro primer equipo lo formen jugadores que salgan de la cantera y que no se tengan que ir. Las condiciones para formarse las van a tener.

–Siempre habla bien de Pedro Asensio, el director de cantera.

–Es un crack, es una persona fundamental para el club, un profesional al que le voy a tener que poner una cláusula de rescisión para que no se lo puedan llevar. Sabe mucho de fútbol, tiene mucha mano izquierda y sabe cómo tratar a los jóvenes. Tiene un buen equipo a su alrededor, esta organización es cada día más grande.

–Dijo que busca murcianistas para que estén a su alrededor.

–Sí, tengo en mi cabeza que Enrique Roca sea consejero. Nunca he tenido problemas con él, su número lo tengo grabado en mi teléfono desde hace muchos años. Él ha defendido su postura y el Real Murcia la suya, después nos hemos entendido y ya está, hemos acabado con el problema. Si quiere estar a nuestro lado y colaborar con lo que se le ocurra, no habrá ningún problema. Quiero consejeros que sumen y nos ayuden, que estén implicados. Aquí no cobramos nada nadie y la puerta está abierta.

–Y también un presidente.

–Busco una persona de consenso que sea muy querida. Que sea murciano y murcianista, que la gente lo estime. Aquí hay mucho trabajo institucional, mucha labor social que yo no puedo abarcar, no doy abasto. Creo que antes de que empecemos la próxima temporada lo vamos a tener.

–¿Qué piensa de Pedro León?

–Es lo más de lo más, nuestro contacto es continuo. Siempre hablamos de ideas que vamos teniendo. Es un hombre honrado que si decide colgar las botas este año va a seguir vinculado al Real Murcia, aunque no tuviera contrato. Y si quiere seguir un año más jugando, pues lo veremos también. Lo que él quiera, que nos lo diga. Es una bandera para el Real Murcia, un club que quiere como a sí mismo. Debe estar muchos más años en nuestro club; el futuro puede deparar muchas cosas interesante para él y el Murcia.

–Y también quiere que Asier Goira siga en el Real Murcia como director deportivo, ¿no es así?

–Sí, la verdad es que sí, me gusta. Ya le he dicho que quiero que continúe, hay que planificar el próximo curso. Me gusta el equipo que ha hecho. Sufre mucho y me gusta su implicación.