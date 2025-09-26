Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia

No es un negocio para el Real Murcia, es una necesidad imperiosa para una entidad centenaria que actualmente anda mendigando campos por diferentes localidades ... de la Región para que su primer equipo y sus bases puedan entrenar y jugar cada fin de semana. Por lo tanto, la construcción de la nueva ciudad deportiva del club con vida más antiguo de la Región subsanaría una carencia histórica que ni gestores o Ayuntamientos anteriores supieron enmendar, como sí sucedió en otras ciudades.

Y es que, mientras que otros grandes clubes del fútbol español cuentan con ciudades deportivas o campos de entrenamiento propios asentados en muchos casos en terrenos municipales, los futbolistas del primer equipo del Real Murcia tienen que hacer, casi a diario, cerca de 140 kilómetros para desplazarse al complejo Pinatar Arena, uno de los pocos que cuentan con campos de césped natural en Murcia. Una odisea, como la que sufren semanalmente muchos de los 800 integrantes de los más de 50 equipos de las bases granas, repartidas entre instalaciones de Murcia capital, La Alberca, El Puntal, Espinardo, Corvera, Cobatillas, Alguazas y los gestionados por el propio club grana en la Universidad de Murcia.

A TENER EN CUENTA 30 millones es el coste estimado de la ciudad deportiva del Real Murcia, que invertirá seis en arrancar el proyecto. 4 campos pretende construir Felipe Moreno antes del próximo mes de marzo, dos de ellos de césped natural con medidas FIFA y dos de artificial.

Además, al contrario de todo lo que rodeó a la construcción del estadio grana inaugurado en 2006, no hay un negocio inmobiliario, detrás ya que el Real Murcia no tiene nada que ver con los terrenos aledaños a la nueva ciudad deportiva situados en una zona de gran expansión de Murcia y que también serán urbanizados. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Murcia cederá a la entidad grana 100.000 metros cuadrados para las primeras fases de su ciudad deportiva, pero mantendrá la propiedad de los mismos. Además, el Real Murcia, ya sea con fondos propios si llega al fútbol profesional, de su presidente y propietario Felipe Moreno o de otros inversores externos, correrá a cargo del coste de las obras y recibirá a cambio el uso de la instalación deportiva, aunque no podrá vender ni especular con ninguno de los terrenos, inmuebles o dependencias que construya. Es más, tendrá que hacer frente, mes a mes, a los gastos de mantenimiento de este complejo que descargará otras instalaciones.

La cesión de uso exclusivo para el club será durante 75 años con el fin de amortizar una inversión total de 30 millones

El tiempo previsto para esta cesión de uso exclusivo será de 75 años, el periodo mínimo estimado para que el club grana amortice una inversión que se irá hasta, mínimo, los 30 millones de euros. Tanto el arquitecto Antonio Cano, que se encargó de la ciudad deportiva del Leganés y que está volcado ahora en la del club grana, como los gestores del Real Murcia, han presentado toda la documentación necesaria para la tramitación del proyecto, que afecta a Patrimonio, Urbanismo y Deportes, tres áreas de un Ayuntamiento de Murcia que ha decidido empujar el proyecto pero con cautela y paso firme para evitar cualquier tipo de suspicacia.

Una vez que toda la documentación necesaria está ya presentada y a falta de resolver los últimos flecos medioambientales, la tramitación definitiva del Plan Especial urbanístico que recoge un proyecto que afecta a más de 100.000 metros cuadrados situados entre las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia es casi un hecho. Este plan no solo afecta a la parcela asignada al club grana, sino a todo un complejo urbanístico con infraestructuras como accesos, zonas verdes, saneamiento y electricidad.

Antonio Navarro, concejal de Urbanismo, ya fijó «este otoño» como el periodo en el que llegará la aprobación inicial, hito «que permitirá arrancar las obras», según aseguró a LA VERDAD. Una vez firmada la concesión del terreno por parte del Ayuntamiento, y el Plan Especial inicial ordene el territorio donde se construirá el complejo deportivo, el proyecto podrá pasar al período de ejecución. Es decir, las obras podrán comenzar mientras el Plan Especial definitivo se tramita de forma paralela, algo que permitiría ganar tiempo y avanzar con la tramitación urbanística y la ejecución física de la primera fase de las instalaciones que cambiarán por completo la fisionomía de la zona norte de la capital.

Urbanización de la zona

La fase inicial del proyecto tendrá un coste cercano a 2 millones y en esta se acometerá la ordenación de los primeros mil metros cuadrados, la construcción de los aparcamientos al aire libre colidantes con la avenida Reino de Murcia y también los principales accesos a la nueva ciudad deportiva. La segunda fase requerirá una inversión que podría superar los 4 millones donde se construirán cuatro campos, dos de ellos de césped natural con medidas FIFA y otros dos de hierba sintética para entrenamiento y partidos de las bases granas. Tres de ellos contarán con gradas, y también se levantará el edificio del primer equipo con todos los equipamientos correspondientes y la primera fase de la residencia para la cantera.

A partir de aquí, y siempre que el club grana no genere grandes ingresos en el fútbol profesional, Felipe Moreno, que ya habrá invertido 6 millones en la instalación, buscará financiación para seguir con la tercera fase del proyecto, la construcción del aparcamiento subterráneo de 700 plazas, el gimnasio público y los tres edificios de la plaza principal del recinto que albergarán desde las oficinas del club a la tienda oficial, restaurantes y las diferentes clínicas proyectadas, además de los dos últimos campos previstos. Una fase cuyo coste podría rondar los 8 millones.

Apoyo del Pleno del Ayuntamiento a la nueva casa grana

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia procedió ayer a votar la moción del grupo Popular referida a la transparencia en la cesión de terrenos municipales a entidades privadas. En la misma, el Pleno mostró su apoyo a la ciudad deportiva del Real Murcia que dará cabida a 800 jóvenes y descongestionará otras instalaciones municipales, asegurando a la vez que la tramitación de la misma se realice de forma ajustada a la legalidad y con total transparencia. El Pleno, que aprobó la moción con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de VOX, también instó al equipo de gobierno a garantizar el retorno de esta infraestructura a la ciudad mediante contraprestaciones de uso, además de con la creación de un jardín de 23.000 metros cuadrados. Además, se aprobó que el equipo de gobierno deberá dar cuenta e informar de la marcha del proyecto.