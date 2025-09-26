La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación del proyecto el 9 de mayo de 2024, con el arquitecto Antonio Cano, el alcalde José Ballesta y el presidente grana Felipe Moreno sobre el escenario. Nacho García
Fútbol

Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia

El coste del complejo, que se va a levantar en terrenos de propiedad municipal del norte de la ciudad, será asumido por el club

José Otón

José Otón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:03

No es un negocio para el Real Murcia, es una necesidad imperiosa para una entidad centenaria que actualmente anda mendigando campos por diferentes localidades ... de la Región para que su primer equipo y sus bases puedan entrenar y jugar cada fin de semana. Por lo tanto, la construcción de la nueva ciudad deportiva del club con vida más antiguo de la Región subsanaría una carencia histórica que ni gestores o Ayuntamientos anteriores supieron enmendar, como sí sucedió en otras ciudades.

