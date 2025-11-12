Felipe Moreno ata a Pedro Asensio, jefe de la cantera, hasta 2031

Felipe Moreno ha logrado blindar a uno de sus grandes apoyos en el Real Murcia desde que el cordobés aterrizó en el club en marzo ... de 2023. Desde la tarde del lunes ya tiene encima de su mesa el contrato firmado por Pedro Asensio, el director de la cantera grana que ha alargado su compromiso con la entidad centenaria hasta 2031. No es una renovación más, es una declaración de intenciones, y más teniendo en cuenta que el presidente grana lo ha blindado con una cláusula de rescisión millonaria que aumentará incluso en caso de que el Murcia suba categorías.

Pedro Asensio (Santomera, 41 años) aterrizó en el club grana por primera vez en 2011 como técnico de la cantera para dirigir al Benjamín. En la casa grana estuvo hasta 2017, un periodo en el que le dio tiempo a ocupar diferentes cargos, incluso el de entrenador del Imperial por la marcha de Acciari al primer equipo del Real Murcia después de que el club prescindiera de los servicios de Aira.

Después se marchó al Jumilla, de Segunda B, donde coincidió con Fernández Romo, al que ya conocía del Murcia, aunque en la campaña 2018-19 le tocó asumir el cargo de director deportivo. De allí saltó a la secretaría técnica del Espanyol, hasta que recibió de nuevo la llamada del Real Murcia. Fue en junio de 2023, solo horas antes de contraer matrimonio con la periodista María Pérez. La luna de miel en Tailandia y Dubái le permitieron pensar con claridad y decir sí también al que es el club de su vida.

El club grana ha definido su renovación como un movimiento «estratégico clave para la continuidad y consolidación de la estructura de fútbol base».

Dos equipos en la máxima categoría juvenil y un filial que busca subir

Pedro Asensio regresó al club grana con una misión: que el Real Murcia recuperara la hegemonía en el fútbol base de la Región perdida durante años de mala gestión y escasez económica. Solo un par de años más tarde, la entidad ha creado la sección del Murcia Promises para poder contar con más futbolistas. De hecho, el club que preside Felipe Moreno cuenta con dos equipos en la zona media-alta de la División de Honor, la máxima categoría juvenil de España, e incluso el Real Murcia pudo disputar el pasado año la Copa del Rey Juvenil. Hace dos años, el Imperial jugó el 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF y este curso es líder del grupo 13 de Tercera.