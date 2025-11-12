La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno y Pedro Asensio, tras firmar la renovación. RMU

Felipe Moreno ata a Pedro Asensio, jefe de la cantera, hasta 2031

El santomerano tiene cláusula de rescisión y para el club es un paso «estratégico clave para la continuidad del fútbol base» del Real Murcia

José Otón

José Otón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:10

Comenta

Felipe Moreno ha logrado blindar a uno de sus grandes apoyos en el Real Murcia desde que el cordobés aterrizó en el club en marzo ... de 2023. Desde la tarde del lunes ya tiene encima de su mesa el contrato firmado por Pedro Asensio, el director de la cantera grana que ha alargado su compromiso con la entidad centenaria hasta 2031. No es una renovación más, es una declaración de intenciones, y más teniendo en cuenta que el presidente grana lo ha blindado con una cláusula de rescisión millonaria que aumentará incluso en caso de que el Murcia suba categorías.

