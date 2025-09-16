Etxeberria-Albelda, amistad aparcada hasta el sábado

El próximo viernes, a las 21.30 horas, se van a ver las caras dos viejos amigos en el Enrique Roca. Además, Joseba Etxeberria (Elgoibar, ... Guipúzcoa) y David Albelda (La Pobla Llarga, Valencia) son dos mitos del fútbol español. El primero, desde 1994 hasta 2010, sumó 452 partidos en Primera entre la Real Sociedad y el Athletic Club, mientras que el segundo, desde 1997 hasta 2013, disfrutó de otros 386. Se vieron muchas veces las caras en el viejo San Mamés y Mestalla, pero también fueron compañeros de vestuario tanto en la selección española sub-21 como en la absoluta, donde lucharon juntos de 2001 a 2004.

Después de una brillante carrera, se apagaron los focos para los dos. El vasco colgó las botas antes, en 2010 y como mito del Athletic, mientras que el valenciano lo hizo en 2013, siendo uno de los futbolistas más importantes de la historia del cuadro che. Ahora los dos aspiran a ser técnicos de primer nivel, pero han decidido tomar impulso en la tercera categoría del fútbol español.

Por ahora es el técnico del Real Murcia el que gana en este enfrentamiento particular con 241 partidos dirigidos entre Segunda B, Primera Federación y Segunda. El técnico del Villarreal B va más despacio. Su primera experiencia fue en el humilde Atzeneta de Segunda B, aunque Albelda no pudo evitar su descenso a Tercera. Después, tras un periodo como comentarista radiofónico, se enroló en las bases del Villarreal, club en el que jugó dos años. Del juvenil ha pasado al filia amarillo, que el viernes visita el Enrique Roca. Ambos conjuntos llegan igualados al duelo de la cuarta jornada, con 4 puntos en ambos casilleros tras una victoria, un empate y una derrota. Etxeberria y Albelda son amigos, pero deberán aparcar su amistad hasta el próximo sábado.

Nuevos banquillos

Ambos técnicos estrenarán los nuevos banquillos del Enrique Roca, instalados esta semana. Contarán cada uno con 22 butacas a una sola fila de altura, con cabezal y posavaso, tapizadas en cuero sintético de alta calidad para uso exterior con el escudo del Real Murcia bordado. Las mismas butacas que tendrá el banquillo de dos plazas para el cuarto árbitro. El coste de los nuevos banquillos será de casi 40.000 euros y lucirán la publicidad de Clínica Oftalmológica Centrofama, patrocinador del club.