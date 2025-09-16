La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etxeberria y Albelda, en un Athletic-Villarreal de 1999. L. V.
Real Murcia

Etxeberria-Albelda, amistad aparcada hasta el sábado

Los dos mitos del fútbol español, ahora técnicos, fueron rivales trece años en Primera y compañeros en la selección, aunque el viernes se enfrentan en el Real Murcia-Villarreal B

José Otón

José Otón

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:22

El próximo viernes, a las 21.30 horas, se van a ver las caras dos viejos amigos en el Enrique Roca. Además, Joseba Etxeberria (Elgoibar, ... Guipúzcoa) y David Albelda (La Pobla Llarga, Valencia) son dos mitos del fútbol español. El primero, desde 1994 hasta 2010, sumó 452 partidos en Primera entre la Real Sociedad y el Athletic Club, mientras que el segundo, desde 1997 hasta 2013, disfrutó de otros 386. Se vieron muchas veces las caras en el viejo San Mamés y Mestalla, pero también fueron compañeros de vestuario tanto en la selección española sub-21 como en la absoluta, donde lucharon juntos de 2001 a 2004.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  4. 4 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  7. 7

    Una treintena de municipios de la Región de Murcia facilitarán suelo para edificar 1.820 viviendas asequibles
  8. 8

    Feijóo celebrará en la Región de Murcia una cumbre de barones autonómicos del Partido Popular
  9. 9 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  10. 10

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Etxeberria-Albelda, amistad aparcada hasta el sábado

Etxeberria-Albelda, amistad aparcada hasta el sábado