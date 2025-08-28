La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica del Estadio Enrique Roca de Murcia y sus alrededores en un duelo del Murcia celebrado al final del pasado curso. JOSÉ LUIS ROS CAVAL / AGM
Real Murcia

El Enrique Roca contará con más de 5.000 nuevas plazas para aparcar

El Ayuntamiento quiere acabar con un problema endémico del estadio del Real Murcia desarrollando el antiguo plan parcial de la zona

José Otón

José Otón

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:22

El Enrique Roca ha pasado de ser un estadio fantasmagórico, con entradas no mayores de diez mil espectadores, a un recinto que ahora llena más ... de la mitad de sus asientos en casi la mitad de los partidos de la temporada. El punto de inflexión, el cambio que parece definitivo, se produjo tras el ascenso a Primera Federación del Rico Pérez y la nueva andadura en la tercera categoría del fútbol español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  4. 4 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  5. 5 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  6. 6

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  7. 7

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10

    Un recurso frena el arranque de la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Enrique Roca contará con más de 5.000 nuevas plazas para aparcar

El Enrique Roca contará con más de 5.000 nuevas plazas para aparcar