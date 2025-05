La determinación de Flakus premia a un Real Murcia con varios altibajos

Fran Fernández tuvo que estar satisfecho con la puesta en escena de los suyos. Quería ritmo y lo tuvo. Y es que el Real Murcia ... entró con las piernas sueltas, haciendo un buen juego y con presencia en el último tercio. Fue un equipo que buscó al Algeciras y que dominó el territorio durante ese primer cuarto de hora inicial, con remates de Pedro Benito, Cadorini, la gran novedad en el once inicial para seguir jugando con dos puntas, y Jorge Yriarte. Las llegadas se sucedieron para un equipo que estaba llevando el partido a campo rival y cuyo portero, Lucho, tuvo trabajo ya fuera descolgando balones o estirándose para evitar algún gol.

2 La intensidad de los granas también se tradujo en robos adelantados, con Flakus y Cadorini trabajando en la presión alta

En esos primeros minutos, otra característica a destacar fueron los robos altos. Así llegó la ocasión de Pedro Benito antes citada o una presión de Loren en la que Cadorini intentó conectar sin éxito con el mismo Pedro Benito. La presión sobre la salida del balón del Algeciras a partir de ese 4-4-2 se articuló con los dos delanteros, Flakus y Cadorini, teniendo distintas tareas. Un punta saltaba para apretar a un central, mientras que el otro se encargaba por detrás de taponar a uno de los pivotes. El planteamiento supo dificultar el inicio de juego de los de Fran Justo. El debe estuvo en no haber penalizado alguna pérdida para que el partido hubiera tenido un desarrollo más favorable.

3 La primera gran ocasión del Algeciras provocó los primeros pitos de una afición que veía que el Ibiza ya ganaba su partido

A pesar de esas señales positivas en el primer tramo del primer tiempo, el descontento apareció pronto. En la primera situación realmente comprometida, en una acción individual de calidad de Diego Esteban que provocó la parada de Gazzaniga, hubo pitos desde la grada. En ese momento los visitantes ya estaban logrando un mayor control del balón. Además, el Ibiza estaba ganando 2-0 desde el minuto 20 y le estaba arrebatando de esa manera el segundo puesto. Todo se juntó para generarse un ambiente enrarecido que limpió el gol de Saveljich, aunque el empate antes del descenso supuso otro motivo de frustración. Eso sí, el propio equipo se encargó de recuperar el optimismo y el ánimo en la reanudación del choque.

4 Los de Fran Fernández salieron del vestuario otra vez con mucha energía, pero del mismo modo faltó pegada para aprovechar el momento

El comienzo del segundo tiempo fue una repetición de los primeros minutos. El Murcia salió del vestuario con un nuevo impulso, totalmente al ataque y siendo muy vertical. Las llegadas se acumularon en ese tramo, con Cadete y David Vicente incorporándose desde los laterales y Pedro Benito rozando el gol. Pero como pasó en la primera parte, a los granas les faltó más pegada. No castigó a un Algeciras que otra vez tomó aire haciéndose con la pelota, con un Leiva imparable en sus conducciones para meter miedo. Con ese toque cambió la dinámica del juego. El encuentro llegó a la media hora final con menos control y una mayor desorganización.

5 Flakus tuvo premio a su compromiso y determinación y no dudó al lanzar el penalti del triunfo en el 91 para recuperar el segundo puesto

Después de muchos minutos de incertidumbre, el Murcia tuvo el final ideal. Ganó con el subidón de un gol en el añadido. Y nadie había mejor para marcarlo que David Flakus, el gran protagonista de la semana. De regreso al once inicial, soportando molestias en las últimas semanas y renunciando al Europeo sub-21 para jugar el 'playoff', su compromiso y personalidad tuvieron premio. No dudó a la hora de coger la pelota para lanzar un penalti pasado el minuto 90 y con el segundo puesto colgando de un hilo. Con esa misma determinación, coló el disparo con seguridad. Ya es pichichi en solitario del equipo con siete tantos. La mejor arma ofensiva del Murcia en ataque firmó la segunda plaza.

«Estamos supercontentos», admite Fran Fernández

Ampliar Fran Fernández, entrenador del Real Murcia. JAVIER CARRIÓN / AGM

El Real Murcia tuvo un final feliz de Liga y pudo ganar al Algeciras. «Estamos supercontentos. Hemos acabado segundos, somos el equipo menos goleado, el que más victorias tiene, llevamos sin perder en casa más de dos meses y somos los mejores fuera de casa. Somos un equipo de currantes. Futbolistas, cuerpo técnico y médico, dirección deportiva... Trabajamos juntos para llegar a lo bueno», valoró Fran Fernández.

El técnico indicó que «sabíamos que era un partido que no era fácil de jugar. Hemos salido muy bien, con ocasiones. Después del gol nos ha faltado continuidad. En la segunda parte hemos salido a por ellos. Por fin hemos tenido beneficio al final del partido». Isi Gómez tuvo que ser sustituido al descanso por problemas físicos. «Cuando hemos recibido el empate ha dicho que no podía seguir. Hemos esperado por no agotar una ventana. Esperemos que se quede en un susto», explicó

Ahora llegará la primera eliminatoria del 'playoff'. «Estamos fortísimos. Somos un equipazo. Nos hemos dejado todo en el campo. Hay que analizar qué podemos mejorar», comentó. Su próximo oponente será el Nàstic de Tarragona. «Es una plantilla muy buena, pero nos da igual el rival. Lo más importante somos nosotros», señaló.