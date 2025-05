La cuenta pendiente de la Federación con el Nàstic pone en alerta al Real Murcia

José Otón Lunes, 26 de mayo 2025, 20:34 Comenta Compartir

El Nàstic de Tarragona de Tarragona sigue muy enfadado con los árbitros y no se fía de ellos. De hecho, ha liderado una petición ... de los clubes que están metidos en la lucha por el ascenso a Segunda este año para que hubiera VAR en los partidos del 'playoff' que arrancan el próximo fin de semana, una solicitud no aceptada por la Federación por no ser posible «burocráticamente».

Cabe recordar que el rival del equipo grana afronta su tercera promoción de ascenso al fútbol profesional en los últimos cuatro años y que todavía sigue muy dolido por lo ocurrido el pasado 22 de junio en el duelo de vuelta de la segunda semifinal por el ascenso, cuando el Málaga le quitó la posibilidad de subir en el último instante. Noticias relacionadas Ya están a la venta las entradas para la vuelta del Real Murcia - Nàstic: consulta los precios Apenas 500 entradas a 15 euros para presenciar la ida del 'playoff' del Real Murcia en Tarragona De hecho, el Nàstic de Tarragona presentó una querella contra Eder Mallo en la justicia ordinaria, el colegiado balear de aquel envite, al considerar que favoreció al conjunto andaluz en un partido que acabó 2-2 y con la fiesta del Málaga en un Nou Estadi lleno hasta la bandera. El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona admitió a trámite el pasado mes de enero dicha querella a través de un auto en el que la titular de juzgado en cuestión señaló que «los hechos relatados en el escrito de querella poseen entidad suficiente como para ser constitutivos, al menos indiciariamente, de un delito de falsedad documental y un delito de corrupción en el deporte». Por lo tanto, no se trata de una pataleta más y sí de un caso hasta ahora no visto en el mundo del fútbol. Falsedad documental De hecho, este órgano judicial inició diferentes diligencias, incluida la declaración de las partes, para investigar lo ocurrido aquella tarde y esclarecer si el colegiado incurrió en el delito de falsedad documental por haber recogido en el acta del choque amenazas de muerte de parte de dirigentes del Nàstic tras el partido, además de otras en las que el propio Mallo aseguró que los colegiados llegaron «a temer por su integridad física al ver que abrían la puerta y nos increpaban». Además, afirmóque «la seguridad presente les indicó que le era imposible retirar y controlar a la gente», y que estos eran «varios directivos y propietarios del club», según redactó el colegiado. Para defenderse, el Nàstic argumentó un informe de los Mossos d'Esquadra que asegura que «en ningún caso se vio comprometida la integridad física de los árbitros», lo que contradice al acta de Eder Mallo, que según el club catalán fue adulterada por el colegiado. El Nàstic todavía va más allá, ya que presentó como prueba una grabación efectuada por un detective privado en la que el colegiado reconocía que «no lo había agredido ni Dios». El club catalán pidió la presencia del VAR para las eliminatorias, algo que no es «burocráticamente» posible, según asegura la Federación Española En lo relacionado al delito de corrupción en el deporte, el próximo rival grana presentó como prueba una conversación en una cena privada antes del partido del ascenso del Málaga en la que el colegiado podría haber afirmado que «tenía tomada la matrícula del número 3 del Nàstic», un defensa llamado Nacho González, al que el propio colegiado terminó expulsando en el minuto 63 por doble amarilla. Presuntamente, y también a través de un detective privado, el colegiado pudo asegurar que Tarragona es «una ciudad de mierda», y que «los Mossos son unos hijos de la grandísima puta, la policía más corrupta». Además, el Nàstic presentó un informe pericial con hasta 13 errores arbitrales que le pudieron perjudicar aquel día. El Real Murcia, que se ha visto perjudicado gravemente por varios arbitrajes esta temporada, prefiere no hacer ruido y confía en que los colegiados designados para los dos choques frente al equipo catalán, vistos los antecedentes, no se conviertan en protagonistas y se abstraigan de lo sucedido en el Nou Estadi la pasada campaña, algo que no debe tener influencia en los que suceda ahora.

Real Murcia