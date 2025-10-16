«Creo en mí mismo y en la oportunidad que tengo; nos falta meter más goles», dice el esloveno Flakus

El duelo del próximo domingo entre el Real Murcia y el Ibiza (Enrique Roca, 18.15 horas) será de alto voltaje. Ambos equipos llegan ... con el agua al cuello y futbolistas como David Flakus, el fichaje estrella del equipo grana, deben ser determinantes: «Estoy muy concentrado en este partido, en tratar de cambiar esta situación; soy positivo y creo que esto va a cambiar», anuncia el esloveno. El delantero es crítico con él mismo y su equipo: «Lo que nos está faltando es meter más goles y ganar los partidos. Al final es el tópico de siempre; si metes más goles que el rival, vas a ganar el partido». Flakus se siente fuerte: «Creo en mí mismo y en la oportunidad que tengo. Vine aquí para ganar y marcar goles. La presión para ganar y marcar goles es normal», advierte.

Que afinar la puntería es una de las asignaturas pendientes del Murcia es evidente analizando los números del conjunto grana. De hecho, el Real Murcia dispara a la meta rival 13,1 veces por partido, pero solo 5,5 de estos lanzamientos van entre los tres palos y 7,6 se marchan fuera. Además, el equipo grana tiene el 55% de la posesión de media por encuentro, pero no le sirve de mucho.

El Ibiza de Jémez es un rival propicio para hincarle el diente ya que se encuentra en crisis. En los tres últimos partidos no ha hecho ni un gol y, sin embargo, le han metido 7 en 270 minutos de juego. El Atlético B y el Nàstic le hicieron dos cada uno, mientras que el Torremolinos de Calderón le asestó un contundente 3-0 en territorio andaluz.

Un prolegómeno de altura

La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) se encargará de dar colorido a los prolegómenos del partido en el Enrique Roca. De hecho, con motivo del pasado 12 de Octubre, fiesta de la Hispanidad, esta dotación realizará un salto paracaidista de precisión en la previa del partido entre el Real Murcia y el Ibiza que tendrá lugar ante los miles de fieles presentes.

El salto constará de tres descensos; el primer paracaidista portará el balón del partido, mientras que el segundo llevará la bandera del Ejército del Aire y del Espacio. El tercero, por su parte, mostrará la bandera de España. Los protagonistas de esta exhibición serán el Cabo Isaac Fernández, el Cabo Primero Moreno y el Cabo Primero Rivas, todos ellos miembros de la PAPEA, con base en Alcantarilla.