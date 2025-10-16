La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Flakus, entrenando este jueves. RMU

Real Murcia

«Creo en mí mismo y en la oportunidad que tengo; nos falta meter más goles», dice el esloveno Flakus

José Otón

José Otón

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:42

El duelo del próximo domingo entre el Real Murcia y el Ibiza (Enrique Roca, 18.15 horas) será de alto voltaje. Ambos equipos llegan ... con el agua al cuello y futbolistas como David Flakus, el fichaje estrella del equipo grana, deben ser determinantes: «Estoy muy concentrado en este partido, en tratar de cambiar esta situación; soy positivo y creo que esto va a cambiar», anuncia el esloveno. El delantero es crítico con él mismo y su equipo: «Lo que nos está faltando es meter más goles y ganar los partidos. Al final es el tópico de siempre; si metes más goles que el rival, vas a ganar el partido». Flakus se siente fuerte: «Creo en mí mismo y en la oportunidad que tengo. Vine aquí para ganar y marcar goles. La presión para ganar y marcar goles es normal», advierte.

