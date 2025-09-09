La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Higinio Pérez y Chema Almela, entonces directivos del club, impiden el paso de De la Vega a la junta del Nelva de febrero de 2019. Javier Carrión / AGM

Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado

El Supremo decide este miércoles si la ampliación salvadora de 2018 fue legal y si Iconos es el dueño del 84% de la entidad centenaria

José Otón

José Otón

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:47

Volver al pasado o borrar definitivamente la sombra alargada de Mauricio García de la Vega, el empresario mexicano que apareció en la vida del Real ... Murcia en 2017. Eso es lo que se juega la entidad grana este miércoles en una de las salas del Tribunal Supremo en la que varios magistrados, tras la ponencia de uno de ellos, estudiarán, deliberarán y fallarán sobre un recurso de casación interpuesto por el Real Murcia que busca que estos expertos entiendan los motivos económicos de especial relevancia que llevaron a más de treinta mil murcianistas y simpatizantes del club grana a ayudarlo, con sus aportaciones, a no desaparecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  5. 5 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  6. 6 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado

Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado