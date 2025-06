Carlos Cuéllar: «La confianza y el cariño que me han mostrado han sido claves para seguir»

Tiene un curriculum como futbolista más que respetable. No todos los que se dedican a esto pueden jugar 71 partidos en Primera, 124 en ... la Premier, 12 de la Liga de Campeones o 29 de la Europa League. Pero lo mejor es que pese a su hoja de servicios sobre el césped, decidió empezar su carrera como entrenador desde abajo, sin necesidad de utilizar sus contactos ni asegurarse una oportunidad más arriba tirando de nombre. De hecho, Carlos Cuéllar (Madrid, 43 años) arrancará en unas semanas su tercera campaña al mando del Imperial, el filial grana, con el objetivo de llevarlo a Segunda Federación al tercer intento.

–Después de una intensa temporada, se habrá tomado unas merecidas vacaciones.

–Estoy en Francia, en Lourdes, pasando unos días. Soy católico y he venido junto a mi mujer en perenigración. Aprovechamos antes para pasar por Pamplona y ver unos amigos, pero el sábado estaré de vuelta en Murcia para apoyar al Murcia en el 'playoff'.

–Me han dicho que es usted algo aventurero, que le gustan los viajes poco convencionales.

–Tenemos una Camper 4x4 y nos gusta irnos, a mi mujer y a mí, con los perros, a hacer rutas y perdernos por la montaña. Desconecto de muchas cosas, sobre todo del entorno, pero no del fútbol, llevó muchos libros de táctica o de asuntos relacionados con el fútbol. No le dedico veinticuatro horas al día como durante el resto del año, pero cuando tengo un rato leo o reviso entrenamientos de la temporada; los tenemos grabados y señalados. Veo lo que nos ha ido bien y lo que no. Y ahora junto con Pedro Asensio, nuestro director de cantera, ya estamos preparando la plantilla del año que viene.

LA CIUDAD DEPORTIVA «Permitiría que el desarrollo de nuestros jugadores sea mucho más rápido y generar más sentido de pertenencia»

–Entiendo que habrá renovado porque se siente bien en Murcia.

–Estamos muy bien, muy felices. Nos tratan y nos cuidan mucho aquí. No tenemos ninguna queja. Aquí es imposible no sentirse bien, en Murcia en dos días ya estás adaptado totalmente.

–Seguro que tendría ofertas de otros sitios, ¿por qué se ha quedado en el Real Murcia?

–Por el compromiso con el club, con gente como Pedro Asensio y el presidente. Y también por la oportunidad que me dieron, además del cariño y la confianza que me muestran. También Goiria y su equipo desde que llegaron. Queremos conseguir el ascenso a Segunda Federación.

–¿Y el primer equipo?

–Todos los que trabajamos en el Real Murcia tenemos el sueño de poder entrenar al primer equipo algún día. No es una necesidad, pero me gustaría hacerlo. Sé como funciona el fútbol y se trata de un proceso. Estoy tranquilo y sé que si hago buenas temporadas las oportunidades en el fútbol aparecen.

–¿Está siendo el entrenador que pensaba ser cuando empezó?

–Sí, desde el primer día. El Imperial tiene unos rasgos muy marcados. Somos defensivamente muy fuertes. Nos gusta tener el control de los partidos, y también arriesgar. Somos valientes y verticales, y siempre jugando desde atrás el balón.

–¿En qué debe mejorar su equipo para lograr el ascenso?

–La experiencia y evolución de los jugadores y cuerpo técnico será determinante, y también el conocimiento de los rivales y la categoría. También transmitir más seguridad al equipo con balón y, sobre todo, saber controlar los partidos, saber cerrarlos. Hemos sido tan fieles a nuestro estilo que nos hemos ido arriba ganando 1-0 y con uno menos. Hemos perdido muchos puntos por ser nosotros mismos.

ASPIRACIONES «A todos nos gustaría poder entrenar algún día al primer equipo, pero todo lleva un proceso y estoy tranquillo»

–¿Hay potencial en la cantera?

–Mucho. El comienzo del Imperial no fue tan bueno porque apostamos por muchos jugadores jóvenes, séniores de primer año. Y también hay que valorar el gran año del División de Honor, a pesar de que nosotros tiramos bastante de ellos, tuvimos varios de sus jugadores en nuestra dinámica y por eso pegaron un bajón.

–Falta la ciudad deportiva.

–Nos va a permitir que el desarrollo de los jugadores sea mucho más rápido. Tener tu propia logística, campo o el vestuario te permite tener más sentido de pertenencia porque es algo tuyo. Y la calidad de los entrenamientos va a subir. Nosotros notamos cuando jugamos en césped natural, es una ventaja porque nuestros futbolistas tienen mucha calidad. Tenerla sería una ventaja competitiva para el Imperial y División de Honor, y para conseguir un mayor desarrollo de los jugadores para poder estar más arriba.

–¿Cómo ve al primer equipo? ¿Cree que va a ascender?

–Lo veo favorito, muy bien posicionado para conseguirlo. Es un equipo que no necesita generar para ganar partidos, y cuando lo hace tiene futbolistas de mucha calidad. De los candidatos que hay es el más completo y el que mejor plantilla tiene.