Asier Goiria: «El Real Murcia es como una droga que engancha; subirlo es la ilusión de mi vida»

Es un hombre con una tarea marcada a fuego, aunque no quiera ponerle nombre ni decir la palabra mágica. Prefiere llamarlo objetivo, de su ... boca no sale el término ascenso. Asier Goiria (Amorebieta, 44 años) es un director deportivo pegado a una sonrisa aún en los meses de verano, esos de continuas llamadas, peleas y quebraderos de cabeza. Es el líder y el encargado de confeccionar la plantilla del Real Murcia por segundo año consecutivo. Un gusto si le preguntas, porque a este zornotzarra que dejó su tierra para meterse en las garras tan afiladas de un club como el grana, y en una ciudad que adora, nada le haría tan feliz como llevar a este equipo a la élite.

–Segunda temporada, segundo proyecto. ¿Ha tragado ya el veneno de aquella tarde ante el Nàstic?

–Sí, tenía que hacerlo. Al final en esta vida cuando te caes tienes que levantarte y hay algunos, como yo, que estando en la posición que estoy no puedo estar lamentándolo durante meses. He renovado la ilusión. Estoy con muchas ganas de hacer el trabajo que toca estos meses y de conseguir el objetivo que todos queremos y anhelamos.

Fran Fernández «Todos podemos salir de un equipo en cualquier momento; prefiero no volver atrás, eso es absurdo»

–¿Ha dudado Asier Goiria de renovar como director deportivo del Real Murcia?

–No, en ningún momento. Tenía muy claro, tanto yo como todo mi equipo, que estamos a gusto aquí, que mejor que en Murcia y en el Real Murcia es muy difícil estar, con un proyecto tan fuerte y tan sólido como este.

–¿Cómo fue la reunión con Felipe Moreno tras el final de temporada? ¿Le ha pedido o exigido el presidente algo que no hiciera el año pasado?

–Sabíamos desde unos meses antes tanto él como yo que queríamos continuar juntos, de la mano. Antes de que finalizara la temporada, él me dijo que pasara lo que pasara quería que siguiese. Luego, como siempre, tienes que esperar a que el año acabe y en el mundo nunca sabes lo que puede pasar porque las opiniones pueden cambiar de un segundo a otro. Para mí lo más importante es tener esa confianza y que de verdad Felipe siente que quiera que esté aquí. Acabó la temporada y me dijo que contaba conmigo y no hubo dudas en ningún momento, a pesar de no conseguir el objetivo.

–Este parece un proyecto más hecho a la medida de Goiria: ¿siente que personalmente se juega más que la temporada pasada?

–Mi exigencia y mi autocrítica es máxima, como cada año. Yo siempre me exijo al máximo. Si vine al Real Murcia, tal y como dije hace justo un año en mi presentación, es para conseguir el objetivo. No se ha conseguido en el primer año y ahora la exigencia se multiplica por dos. Como tú dices, ahora sí que siento que esta temporada puede ser una aventura mucho más Goiria. Tengo mucha ilusión y unas ganas y unas fuerzas todavía mayores que con las que vine. E igual que yo, creo que todo el mundo está con la máxima exigencia de conseguir ese ansiado objetivo.

–Si volviera a atrás, ¿tomaría alguna otra decisión para intentar lograr el objetivo que se escapó?

–Cuando tú haces un análisis de un objetivo que no se ha conseguido siempre reflexionas y lógicamente intentas saber cuáles han sido tus fallos. Pero volver a atrás creo que realmente es absurdo. Para mí, lo que está atrás está ahí y lo que ocurrió la pasada temporada se quedó en el pasado. Ahora siento que voy con todo, con toda la fuerza del mundo para conseguir el objetivo y para llevar a este club donde se merece estar.

Pedro León «Es una leyenda de este club; quería meditar su futuro y en breve sabremos cuál es su decisión»

–¿Se arrepiente de no haber prescindido de Fran Fernández durante la temporada pasada? ¿Se lo planteó en algún tramo?

–En el mundo del fútbol estamos siempre expuestos a salir o entrar de los equipos. Tanto si eres entrenador, como si eres director deportivo o jugador. Siempre, da igual cuál sea el momento de la temporada. Pero es que lo que ha pasado prefiero dejarlo atrás. Quiero mirar al futuro, que el que tenemos por delante va a ser muy bueno y estoy seguro que lo vamos a disfrutar todos juntos.

–La marea de renovaciones está llamando la atención, no es algo muy típico en el club en los últimos años. ¿La confianza en este grupo de futbolistas pone a Fran Fernández en la diana como principal responsable de no conseguir el ascenso?

–El año pasado había un vestuario increíble y eso quiero remarcarlo porque es así. Los chavales que defendían esta camiseta se partían la cara por el Real Murcia, por su escudo, y eso es innegable. Ese número de renovaciones puede llamar la atención, pero lo que quiere decir sobre todo es que el año pasado se hicieron las cosas bien. Dar esa continuidad que en muchas temporadas ha faltado en este club creo que es algo positivo. En el fútbol, a veces las cosas no salen bien a la primera, de la noche a la mañana. Pero creo que el buen trabajo hay que cogerlo con fuerza, intentar corregir errores y en las pequeñas cosas que hemos podido fallar para darle ese plus a lo bueno que hemos hecho y lograr el objetivo.

–Siguen la mayoría. ¿También lo va a hacer Pedro León?

–Tanto Etxeberria como yo tuvimos una conversación con él, pero Pedro quería pasar tiempo con su familia, reflexionar y meditar su decisión. Es un jugador diferente, una leyenda de este club y hay que respetar lo que decida. Yo creo que en los próximos días se sabrá lo que ha decidido y nosotros acataremos lo que quiera hacer.

–David Vicente fue uno de los destacados la temporada pasada. ¿Teme que se lo lleven? ¿Hay muchos equipos interesados?

–Temer no, nunca. Me reafirmo en lo dicho antes: si hay equipos interesados en David es porque hemos hecho las cosas bien. Pero no solo por él, sino por muchos jugadores con contrato que han tenido ofertas de Segunda División e incluso de mayor categoría del extranjero. Tan mal no habremos hecho las cosas a pesar de no conseguir el objetivo, ¿no?. David Vicente tiene contrato, está contento en Murcia y en el club. Yo tengo una comunicación muy fluida con los jugadores y bueno... no quiero decir mucho más. Es jugador del Real Murcia y no hay más que hablar.

–¿Atisba un Real Murcia 2025/26 con Toral vestido de grana?

–Es un caso parecido al de David Vicente. Es un jugador de la casa, tiene contrato, está encantado con el club y yo lo estoy con él. En el mundo del fútbol no se puede decir categóricamente lo que va a ocurrir, pero contractualmente es un jugador nuestro y queremos que se quede, que sea uno más.

Joseba Etxeberria «Le metí el gusanillo de este club cuando vino el año pasado. Es un lujo tener un técnico de otra categoría aquí»

–Pocas sonrisas han dicho tanto como la suya al recibir a Joseba Etxeberria en el aeropuerto. ¿Por qué cree que es la persona perfecta para liderar el proyecto?

–Lo conozco de hace muchos años. Es un entrenador top, de categoría superior, que ha elegido un proyecto, algo que a él le motiva de verdad. Joseba tiene un objetivo como entrenador y no es otro que entrenar en Primera. Sabe que para conseguirlo tiene que coger un proyecto bueno, sólido, estable y que de verdad pueda llegar a la élite, como es este. Él tenía ofertas de Segunda, hay que agradecerle que haya apostado por este proyecto. Estamos felices y creo que esa sonrisa que se me pudo ver habla justo de esa alegría de tenerlo aquí. Que un entrenador como él pueda estar con nosotros es un lujo. Y encima comparte esa pasión y esa energía que nos hacía falta. Mi sonrisa era de felicidad.

–Al nuevo entrenador se le vio el año pasado por el Enrique Roca pegado a su libreta. ¿Desde cuándo tenía pensada su incorporación? ¿Fue su única opción?

–Él estuvo aquí viendo partidos porque es un apasionado del fútbol, le gusta estar empapado de las distintas categorías. Yo sabía que después de venir aquí, de haber visto el ambiente, vivir el ambiente y observar cómo se respira el fútbol desde dentro del Real Murcia, le llamó. Vivir esto desde dentro no tiene nada que ver con verlo desde fuera. El Real Murcia es una droga que te engancha y quieres estar siempre en él. Yo lo conozco y sabía que se había quedado con ese gusanillo. Se puede decir que yo aproveché también para metérselo un poquito. Desde una direccción deportiva siempre tienes opciones, pero Etxeberria era la primera, la que yo deseaba, y quiero agradecerle el esfuerzo también a Felipe Moreno.

–Si yo le digo Mario Balotelli, usted me dice...

–Un jugador más, como tantos otros que suenan para reforzar a un equipo. Desde una dirección deportiva manejas muchos nombres y es uno más que ha salido. A estas alturas es normal, hay que tomarlo con naturaleza, pero al igual que el suyo suenan otros muchos nombres. No creo que haya que darle excesiva importancia.

–La mayoría de líneas de la plantilla parecen ya dibujadas. Todos los objetivos apuntan a un delantero centro potente. ¿Qué tipo de '9' busca? ¿Habrá que esperar hasta el final del mercado?

–Soy de los que piensan que no hay que correr, que hay que tener paciencia. Cuando quieres algo que sea de tu agrado no te tienes que precipitar. No tenemos ninguna prisa desde la dirección deportiva. Trabajaremos en ese delantero que todos queremos, que ojalá llegue y marque 25 goles. Pero traer esa pieza lleva un trabajo detrás para que encaje al 100%.

–¿Es Flakus un sueño imposible?

–Es un jugadir que ha estado muy a gusto aquí. Es una figura que todos los aficionados lo valorarían positivamente. Veremos qué se puede hacer durante el verano. Pero igual que él puede haber otros jugadores, que cuando Flakus llegó a Murcia nadie le conocía.

–¿Y Dani Aquino? ¿Es realmente una opción o no han barajado su incorporación en ningún momento?

–Es parecido a lo de Balotelli. Nosotros tenemos un abanico muy amplio de jugadores. Pero sabemos el determinado perfil que queremos y que busca el entrenador. Estamos barajando otros nombres, otros perfiles, otras prioridades.

–Etxeberria es un hombre apasionado del fútbol de ataque y, sobre todo, de los extremos. ¿Qué perfiles busca el club? ¿Cree que fue el lunar de la 24/25?

–Buscamos que sean completos, no solo veloces. No podemos tener en el equipos todos de un mismo perfil. Necesitamos a aquellos que saben sujetar el balón, a los que aportan ese punto diferencial de calidad, también a aquellos punzantes que son muy verticales. El técnico quiere que esas piezas tengan mucha importancia en el juego. Miraremos en el mercado y traeremos a los que mejor se adapten a lo que quiere el entrenador. Yo creo que el año pasado teníamos unos extremos muy top, pero para que funcionaran teníamos que darles de comer y yo creo que no lo hicimos.

–La defensa parece cerrada, pero surgen al menos dos dudas. ¿Se abrirá la puerta para Ian Forns y se cerrará para Kike Cadete?

–Es una opción. Estamos viendo qué posibilidades hay, pero como tantas otras variantes que pueden surgir. A vér qué pasa en este mes y medio, queda mucho aún.

–¿Qué estaría dispuesto a dar o a hacer por un ascenso?

–Estoy dando el máximo que tengo. Ascender a este equipo es la mayor ilusión en mi vida, como director deportivo y como alguien que está viviendo ese murcianismo y que le parece alucinante. Lo que se vive aquí se puede comparar con pocos sitios y te lo dice uno que viene del Athletic. Si se consigue, me comprometo a cantar el himno del club en el balcón del Ayuntamiento de Murcia.