La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnau Ortiz, el pasado viernes, en el Cartagonova. Atlético de Madrid
Real Murcia

Arnau Ortiz, un viejo conocido que no tiene piedad con sus ex

El futbolista catalán, que llegó a Segunda tras brillar en el Real Murcia, se estrenó con el filial del Atlético marcando un gol en el Cartagonova, la que fue su casa en 2024

José Otón

José Otón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:23

La carrera de Arnau Ortiz (Figueras, 23 años) no hubiera sido la misma si el Real Murcia no se hubiera cruzado en su camino. Para ... bien o para mal, el atacante catalán, capaz de jugar en varias posiciones dando un alto nivel, se topó con el equipo grana en el último ascenso de la historia del conjunto centenario. Fue en la campaña 2021-22 y militaba en la Peña Deportiva de Manolo González, ahora técnico del Espanyol. Su equipo se midió al grana en la gran final del Rico Pérez en busca de la Primera Federación. Allí, el futbolista propiedad del Girona pero cedido en el club balear, se dio cuenta de la dimensión del club grana, que desplazó a más de 12.000 aficionados al viejo estadio alicantino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  4. 4 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arnau Ortiz, un viejo conocido que no tiene piedad con sus ex

Arnau Ortiz, un viejo conocido que no tiene piedad con sus ex