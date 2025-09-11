Arnau Ortiz, un viejo conocido que no tiene piedad con sus ex

La carrera de Arnau Ortiz (Figueras, 23 años) no hubiera sido la misma si el Real Murcia no se hubiera cruzado en su camino. Para ... bien o para mal, el atacante catalán, capaz de jugar en varias posiciones dando un alto nivel, se topó con el equipo grana en el último ascenso de la historia del conjunto centenario. Fue en la campaña 2021-22 y militaba en la Peña Deportiva de Manolo González, ahora técnico del Espanyol. Su equipo se midió al grana en la gran final del Rico Pérez en busca de la Primera Federación. Allí, el futbolista propiedad del Girona pero cedido en el club balear, se dio cuenta de la dimensión del club grana, que desplazó a más de 12.000 aficionados al viejo estadio alicantino.

Manolo Molina lo fichó para un Murcia recién ascendido a Primera Federación, y jugó 31 partidos e hizo 5 goles

También Manolo Molina, entonces director deportivo grana, tomó nota de las cualidades de Ortiz, al que ya seguía desde meses atrás, y lo fichó para el curso siguiente, también en calidad de cedido por el Girona. Y de grana, este futbolista enérgico y habilidoso llamó la atención del fútbol profesional. Aunque a Mario Simón le costó, acabó haciéndolo titular indiscutible. Jugó 31 partidos, 19 de inicio, y marcó 5 goles. Pero que el equipo grana no jugará 'playoff' de ascenso a Segunda le perjudicó, aunque ya había equipos del fútbol profesional que se habían fijado en él. Una constante en el Enrique Roca, que vio como aquel año también dieron un salto en sus carreras futbolistas como Joao Costa. Javi Rueda, Arnau Solà o Iñigo Piña.

La previa de la 'Champions'

Arnau Ortiz se enroló en el Eldense, recién ascendido a Segunda, pero no brilló tanto como en el Real Murcia. A media campaña se marchó al Cartagena, jugó 14 partidos, pero no llegó a brillar. Hasta que llegó la posibilidad de jugar en la Primera División de Polonia, concretamente en el Ślask Wroclaw, donde disputó 35 partidos, entre ellos cuatro de clasificación para la 'Champions'. Pero el ex futbolista grana y también albinegro ha decidido volver a España, concretamente a un Atlético de Madrid B que ha pagado 300.000 euros por él y que lo ha blindado hasta 2028.

En el Cartagena no fue tan determinante, y tras medio año irregular se decidió por jugar en la Primera polaca

La pasada semana, nada más pisar el Cartagona en su estreno a las órdenes de Fernando Torres, le hizo un gol a su ex. Y ahora amenaza al Real Murcia, que visita Alcalá de Henares el próximo domingo (12.00 horas).