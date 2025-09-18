Antxon Jaso: «Vengo de muy abajo; aprendí a disfrutar los buenos momentos»

Antxon Jaso (Aoiz, Navarra, 27 años) ha pasado de actor secundario a principal. No fue uno de los miembros de la guardia pretoriana de ... Fran Fernández, pero siempre dio la talla en los 21 partidos en los que participó el curso pasado. En verano, al acabar contrato, fue repescado por Goiria y Etxeberria, dos piezas fundamentales en la dirección del club que creen en su potencial. No es una estrella, es más bien un currante de los que todos los equipos necesitan para alcanzar días de gloria.

–¿Pensaba que seguiría una campaña más en el Real Murcia?

–Terminé contrato y se me presentó la oportunidad de renovar. Son cosas a tener en cuenta, el estar a gusto en un sitio. Eso te permite ganar confianza al renovar y valorar otras opciones. Me querían y estoy muy bien aquí, son empujones para quedarse.

–¿Tuvo otras ofertas?

–Sí, me llamó el Hércules, y también varios clubes de Chipre.

–El Murcia es un escaparate.

–Es un club grande donde si las cosas van bien, te ve mucha gente. No es lo mismo un partido en el Enrique Roca que en cualquier otro estadio de la categoría.

–Vivió momentos ilusionantes.

–Me acuerdo del recibimiento ante el Ceuta, los días de 'playoff'. Se me puso la piel de gallina. En mi carrera nunca había vivido algo así, con tanta gente, con tanta repercusión. Eso sí, una vez que salimos al campo nos ponemos en modo competición y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Luego, cuando se termina el partido, te das cuenta, percibes lo que ha pasado fuera.

–¿Siente que debió jugar más?

–Al final es para lo que trabajas, para tener continuidad. Te fastidia no haberla tenido, pero al final son decisiones del entrenador, y uno mucho más no puede hacer si trabajas y estás tranquilo. El entrenador es el que elige.

–¿Le guarda algo de rencor a Fran Fernández?

–Ninguno, no soy quién para recriminarle nada a nadie. Él tenía confianza en los jugadores que ponía en el once y no hay nada que protestar. Son decisiones que toma cada técnico, como las que tomamos nosotros en el campo. Cada uno lo haría de una forma diferente.

–Llegó a jugar como pivote un partido por un incidente que sufrió Boateng, ¿fue un marrón?

–Contra el Sevilla Atlético. Más que un marrón yo lo veo como una oportunidad. A mí me gusta jugar, ya sea en mi posición o en cualquier otra. El trabajo lo hago diario y se puede hacer mejor o peor, pero me gusta jugar.

–Etxeberria es distinto.

–Son diferentes estilos de juego, a cada entrenador le gusta una cosa y él intenta poner su sello.

–Ya fue entrenador suyo en el filial del Athletic de Bilbao.

–Lo tuve en el Bilbao Athletic, en Segunda B. Allí teníamos la misma idea de presionar muy arriba e intentar estar lo máximo posible en campo rival, con sus variantes, pero más o menos la propuesta de fútbol es la misma que intenta imponer en el Real Murcia. No me ha pillado por sorpresa, sabía que los tiros iban a ir por ahí. Nos pide ir hombre a hombre y creo que lo estamos haciendo muy bien, tanto en lo personal como en equipo. Creo que está dando sus frutos.

–¿Duele aún lo del domingo?

–Que te empaten en la última jugada jode muchísimo, la verdad. Te vas con un sabor de boca muy malo. No hicimos una buena primera parte y en la segunda tuvimos ocasiones claras y le dimos vuelta a lo malo que hicimos. Pero cuando no matas los partidos son cosas que suelen pasar. Hay que tomarlo como aprendizaje y afrontar el siguiente partido de la mejor forma posible.

–¿Se enfadó mucho el técnico por las ocasiones perdidas?

–No, al final son cosas que no le preocupan mucho. La falta de acierto en los primeros partidos es normal, pero todos creemos que esas ocasiones son las que van a entrar y nos van a dar puntos. Nos estamos rodado y se ven todavía algunos altibajos.

–¿Se siente ahora más imprescindible que antes, después de la lesión de Esteban Savlejich?

–Imprescindible me siento siempre. Cuando estoy en un equipo, juegue más o juegue menos, me siento imprescindible para el trabajo diario. Me gusta hacer mi trabajo bien y que el partido salga lo mejor posible.

–Se retiró con molestias frente al Atlético B, ¿llegará para el choque frente al Villarreal B?

–Fue por cansancio de piernas, nada más. Fui justo la semana pasada porque fui mal de la tripa y llegué un poco limitado. Ya estoy bien, esta semana estoy disponible si Etxeberria quiere.

–Jugará, su rol ha cambiado.

–Me encuentro bien, voy a estar disponible para mañana. Se trata de dar pasitos hacia adelante, ir cogiendo roles y ser cada vez más importante. En el primer partido a mí no me tocó salir de titular, pero lo de Esteban son cosas que pasan en el fútbol.

–¿Le duele pese a que indirectamente le pueda beneficiar?

–Sí, duele mucho. Tanto lo suyo como lo de Zeka. Cuando ves que un compañero tiene una lesión algo más importante que una de dos semanas, duele; convives con ellos todos los días del año. Y yo con Saveljich llevó más tiempo y tengo muy buena relación con él, como pasa con todos. No es un tópico, es verdad.

–¿Siguen con el grupo?

–Los solemos ver. Está trabajando y es verdad que su situación es dura, pero con el trabajo intentan darle la vuelta a la situación. Esteban es una persona positiva que ya sabe cómo es esto, lleva muchos años en el fútbol.

–¿Entendería si al final el Real Murcia fichara otro central?

–No sé lo que pasará, ese trabajo es de Goiria, no sé si querrán tener un refuerzo más. No me importa que viniera alguien, pero no es mi trabajo, yo tengo que hacer bien mi labor y listo.

–¿El Real Murcia es un equipo vulnerable y débil en defensa?

–El estilo de juego, presionar arriba, te hace correr riesgos y te expones, pero la apuesta te va a dar más de lo que te va a quitar. Pero tampoco tengo la sensación de que suframos mucho. Te expones más a que haya acercamientos del rival, pero hay que matar los partidos y llegar más tranquilos al final.

–¿Acabarán primeros tras sumar 4 de los primeros 9 puntos?

–Claro que podemos ser primeros, solo llevamos tres jornadas y esto es muy largo. Tenemos que pulir errores y seguir haciendo bien lo que estamos haciendo bien. Tenemos plantilla y equipo de sobra para quedar primeros.

–¿Qué nota pone a la experiencia que está viviendo en Murcia?

–La valoro con un 10, por aprendizaje y por todo. No estaría mal jugar muchos años más aquí.

–¿Con qué camiseta le gustaría jugar alguna vez en Primera?

–Con la del Real Murcia, Athletic de Bilbao u Osasuna, con cualquiera de ellas. De cuna soy de Osasuna, pero tras pasar por el Athletic le cogí mucho cariño, es un equipo que tiene seguidores por todos lados. Y también con el Real Murcia, aquí estoy muy bien.

–¿Qué hace cuando no juega o entrena? ¿Estudia?

–No, dejé los estudios y me puse a trabajar antes de vivir del fútbol. De agricultor, con mi padre. Plantábamos cereal: trigo, cebada y avena. Hasta 2018, cuando me fui al Burgos, que fue cuando lo dejé, con 21 años.

–Pues no lo habrá tenido fácil, es usted un currante del fútbol.

–No se me caen los anillos por trabajar, vengo de muy abajo. A mí el fútbol me llegó tarde y sé lo que es tener que trabajar. También es la educación que le dan a cada uno, el saber estar, valorar todo lo que te viene. Aprender a disfrutar de los buenos momentos de la vida.