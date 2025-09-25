Alberto González: «Este año nos exponemos más y corremos riesgos, pero vamos por el buen camino»

Alberto González (Gijón, Asturias, 32 años) es sinónimo de fiabilidad y compromiso. Además es una voz autorizada del vestuario grana y, como siempre desde que ... llegó, es el central titular del Real Murcia. Además es el futbolista que, con cinco campañas, más años seguidos ha vestido la camiseta de un club con el que suma 146 partidos y con el quiere llegar a Segunda lo antes posible.

–Cuando aterrizó aquí aseguró que su objetivo era llegar con el Real Murcia a Segunda.

–Y lo mantengo, cuando vine había dos categorías de por medio. Aposté por el Murcia para llegar al fútbol profesional. Se escapó el año pasado, pero espero que sea este año. Pretendía haber ascendido antes, pero tampoco me imaginaba aguantar cinco años en un club tan exigente como éste.

–¿Lo mismo lo llama el Sporting antes de que eso suceda?

–Es algo practicamente imposible, por todo. Soy del Sporting de pequeño, estuve quince años allí y siempre será mi equipo, como ahora es el Real Murcia; tras cinco años me siento murcianista. Sí que pude salir a algún club de Segunda, pero estoy a gusto aquí y sigo confiando en este proyecto. Cuando me llegue la oportunidad de jugar en Segunda, quiero que sea con el Real Murcia.

–¿Se siente más presión este año que en campañas anteriores?

–La misma de siempre. Los que llevamos tiempo aquí sabemos que el Real Murcia es inmediatez, resultados, que necesita subir cuanto antes. Sabemos a lo que venimos a este club y a lo que nos exponemos. Estoy seguro que pasa en otros históricos. El Tenerife ha empezado bien, si no, pasaría lo mismo. O el Deportivo. Les pasa a clubes que no son de esta categoría y que no se ven reflejados en ella. Que son de Primera, como el Murcia, y les urge salir de aquí.

LA PUNTERÍA «Tener tantas ocasiones claras no es normal en la categoría, aunque con la gente de calidad que hay arriba los goles llegarán»

–¿Ha tenido que aleccionar a los que han llegado este año sobre la presión que existe aquí?

–Los que más tiempo llevamos y conocemos el club y su exigencia intentamos explicar cómo son las cosas, quizás algo diferentes a lo que suelen encontrar en otros sitios, aunque también hay gente que ha jugado en sitios importantes y ha sentido la misma presión. Pero el grupo está tranquilo, no hay que hablar mucho.

–¿Se marchó con buen sabor el viernes del Enrique Roca?

–No, en todos los partidos en casa queremos ganar; el empate en el último minuto nos da algo más de vida por cómo se dio, pero todo lo que no sean victorias no me dejan un buen sabor de boca.

–¿Entiende que los aficionados granas estén algo preocupados por la irregularidad del equipo?

–Internamente no hay tanta preocupación. Analizamos los partidos objetivamente para ver qué podemos mejorar. Creo que deberíamos llevar más puntos. No por el día del Villarreal B, pero en los tres partidos anteriores tuvimos muchas ocasiones claras para haber ganado todos y eso nos penalizó mucho.

–¿Le preocupa que se generen tantas ocasiones de gol y que sus compañeros no las metan?

–Tenemos claro cuál es el plan. Tener tantas ocasiones claras no es normal en la categoría, pero con la gente de calidad que tenemos arriba los goles van a llegar.

LA DEFENSA «Hay que ser más contundentes en las disputas, hacer más faltas, cortar contragolpes. No dejar atacar al rival»

–¿Qué diferencias hay entre el Murcia de este año y el pasado?

–Hay cosas que han cambiado y se están viendo. Este año somos más dominadores con el balón y generamos ocasiones. El año pasado también teníamos otras armas que sacábamos a relucir. Los caminos son diferentes.

–¿Toman demasiados riesgos?

–Este año el equipo expone mucho más, tanto con balón como sin balón, y al final son riesgos que sabemos que corremos y estamos dispuestos a asumir. Lógicamente habrá veces que nos pillen más expuestos. Pero el entrenador nos ha transmitido que así vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder.

–Para los defensas del Murcia también es todo muy diferente.

–Totalmente diferente. El año pasado usábamos más el bloque bajo, defender todos juntos y salir al contragolpe. Este año la defensa está muy arriba, expuesta, con marcajes al hombre. A mí me gusta.

–¿Se sufre más jugando así?

–Puede parecer que sufrimos más, pero también disfrutamos mucho. Salimos con el balón desde atrás y nos gusta apretar adelante. Yo me siento muy cómodo.

–¿El mensaje de Etxeberria cala?

–Desde el principio se ha visto lo que queremos, tenemos mucho margen de mejora, es un sistema nuevo. Debemos mejorar en las transiciones, pero vamos por el buen camino, aunque hay que sacar resultados.

–El Real Murcia siempre ficha centrales pero usted siempre acaba como titular indiscutible.

–En el Murcia siempre he compartido vestuario con muy buenos centrales y he tenido la suerte de contar con la confianza del entrenador. Para eso trabajo, para ganarme el puesto. Siempre he tenido regularidad, creo que he dado un buen rendimiento, sin altibajos. He tenido la suerte, trabajando, de no lesionarme.

–¿Cómo se siente en Murcia?

–Desde que llegué me he sentido importante y la gente ha tenido buenas palabras para mí, no tengo ninguna queja. De las redes sociales no estoy muy atento, aunque habrá críticas, supongo.

–¿Ve a Héctor como titular por las bajas de los otros centrales?

–El año pasado ya estuvo con nosotros, tiene muy buenas condiciones y lo lleva con mucha tranquilidad. Si tiene la oportunidad va a estar preparado, igual que Andrés López, que también puede ayudar mucho al equipo.

–Los aficionados exigen subir sí o sí, pero también piden que jueguen canteranos. Parece imposible conjugarlo todo, ¿verdad?

–Siempre nos ayudan los jóvenes. Aquí la clave es la exigencia y la inmediatez, no hay tiempo para que aprendan y cometan errores. El día a día marca que hay que ganar siempre y cuesta más que tengan oportunidades.

–Entonces parece imposible.

–Es complicado; en los equipos, también en Primera, salen muchos canteranos cuando pasan épocas malas y no pueden fichar lo que les gustaría. Que pasen de juveniles o Tercera a un equipo que debe ser primero es difícil.

–Su pongo que a nivel personal será una gran noticia el alcance final de la lesión de Antxon Jaso.

–Ha sido una de las mayores alegrías que me he llevado. Estábamos muy preocupados, pintaba a que sería mucho más importante. Antxon es una persona muy importante, dentro y fuera.

–Respecto a la defensa, ¿en qué puede mejorar el Real Murcia?

–Estando tan expuestos hay que ser más contundentes en las disputas, hacer más faltas, cortar contragolpes. No dejar atacar tan fácil al rival. Nos hacen muchas transiciones que podemos evitar.

–¿Qué le parece que este año el club cuente con 18.000 socios?

–No me acaba de sorprender porque llevo cinco años aquí y sé la dimensión que tiene el Real Murcia. La cifra es una barbaridad tratándose en un equipo de Primera Federación. Es tremendo, y con la desilusión del año pasado. Siguen ahí pese a todo. Solo les podemos estar agradecidos.

–¿En qué se diferencia Etxeberria de Simón, Munua, Alfaro o Fran Fernández, los técnicos que ha tenido desde que está aquí?

–Es la propuesta más valiente a la hora de ir hacia arriba y exponer. Su discurso puede darte miedo cuando dice que el objetivo es ser primeros, pero la ambición que transmite nos da tranquilidad.

–De todos estos entrenadores, ¿quién le ha marcado más?

–Todos, pero con Simón y Guilló pasé dos años, logramos un ascenso y guardo un buen recuerdo. El final del segundo año nos marcó; habíamos estado más de treinta jornadas en el 'playoff'. No meternos al final lo enturbió todo. Cada dos o tres partidos jugábamos una final. Simón no se mereció no jugarlo, pero no estuvimos acertados al final.

–¿Ha tenido que animar mucho a Pedro León tras su fallo frente al Atlético Madrileño? Se le vio algo triste por no marcar.

–Lo veo bien. Si algo tiene es experiencia. Seguro que estaba jodido por esa ocasión, pero la siguiente seguro que la mete. Nos aporta mucho, es la persona con más experiencia y una gran carrera. Es, pese a la edad, el que más ilusión tiene porque ascienda el Real Murcia y va a morir por este sueño.