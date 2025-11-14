La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Colunga, el sábado pasado, en el partido contra el Nàstic. Javier Carrión / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Adrián Colunga, un técnico casi infalible que convence a Felipe Moreno

Los buenos resultados del asturiano, con solo una derrota entre el Real Murcia y el filial, y el trabajo en el día a día refuerzan la figura del actual entrenador grana

David Soria

David Soria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Los últimos entrenamientos del Real Murcia consiguen llamar la atención de los que los ven. La intensidad preside el trabajo diario. El conjunto grana vence ... y todos están enchufados. Un cambio de entrenador siempre reactiva a una plantilla y la llegada de Adrián Colunga ha supuesto un revulsivo para los murcianistas, que han pasado de apenas tener pulso a sumar dos victorias seguidas por primera vez en esta temporada. El asturiano subió desde el Imperial y en el primer equipo también está teniendo buenos resultados. Su puesto aún es oficialmente provisional, pero su figura se va reforzando para convencer a Felipe Moreno de que puede ser el técnico apropiado.

