Adrián Colunga, un técnico casi infalible que convence a Felipe Moreno

Los últimos entrenamientos del Real Murcia consiguen llamar la atención de los que los ven. La intensidad preside el trabajo diario. El conjunto grana vence ... y todos están enchufados. Un cambio de entrenador siempre reactiva a una plantilla y la llegada de Adrián Colunga ha supuesto un revulsivo para los murcianistas, que han pasado de apenas tener pulso a sumar dos victorias seguidas por primera vez en esta temporada. El asturiano subió desde el Imperial y en el primer equipo también está teniendo buenos resultados. Su puesto aún es oficialmente provisional, pero su figura se va reforzando para convencer a Felipe Moreno de que puede ser el técnico apropiado.

De momento sigue al mando de manera interina. Y las preguntas sobre su futuro se repiten. Colunga tiene claro el foco: el CD Teruel. Ni su continuidad en el banquillo del Real Murcia ni la siguiente cita en la Copa del Rey ante el Cádiz hace que vaya más allá del corto plazo. Para el entrenador grana nada importa más que el próximo encuentro de Liga, mañana otra vez en casa (12.00 horas). «Los chicos son conscientes de que cada partido es importante. Los resultados facilitan que estén más contentos. Ahora mismo son esponjas, la predisposición es muy buena», afirmó ayer en la previa. «Todos necesitábamos ese cambio de dinámica y estamos trabajando duro para alargarlo lo máximo posible para engancharnos a las posiciones de arriba», admitía también esta misma semana Ekain.

El dato 19 son los goles en total que han logrado los equipos de Colunga esta campaña en 11 partidos. Solo se quedó sin marcar en uno, en su única derrota ante el Pulpileño. Con el Imperial celebró 13 tantos en ocho jornadas y en el Real Murcia ya contabiliza seis dianas en tres encuentros entre Primera RFEF y la Copa del Rey.

Colunga no ha podido tener un aterrizaje mejor: pasó una ronda de la Copa del Rey por penaltis, ganó en su debut liguero y remontó un partido en casa, cosa que el equipo no lograba desde hacía tres años. Una buena puesta en escena en sintonía a lo que estaba siendo ya su temporada en el filial. Sustituto de Carlos Cuéllar cuando el madrileño se marchó al Ilicitano, subió al primer equipo dejando al Imperial luchando por el liderato. En ocho partidos dirigidos sumó cinco victorias, dos empates y una sola derrota. Es el único partido que ha perdido hasta ahora, en la jornada 6 ante el Atlético Pulpileño. Un técnico casi infalible que ya dejó un buen sabor de boca cuando dirigió al Juvenil A en División de Honor. Fue en la campaña 2023-24.

Ahora buscará con el primer equipo la tercera victoria seguida, algo que ni siquiera consiguió con el Imperial. Su racha nada más comenzar esta temporada en el Grupo 13 de Tercera Federación fueron dos victorias, un empate y otro par de triunfos en las primeras cinco jornadas. Luego llegó aquella derrota, firmó un empate y se reencontró con el triunfo justo antes de dar el salto para reemplazar a Joseba Etxeberria. El Imperial sí encadena tres victorias, las dos últimas con Joel Segura, segundo entrenador de Colunga, al cargo.

Además de perder poco, marca casi siempre. Con el segundo equipo grana celebró goles en siete de los ocho partidos dirigidos para meter un total de 13 tantos. Y ya con el primer equipo, ha sumado seis dianas más: la lograda ante el Antequera en la Copa del Rey y los cinco goles conseguidos en sus dos compromisos ligueros: dos ante el Betis Deportivo y tres contra el Nàstic de Tarragona. En total, esta temporada sus equipos han marcado 19 veces en 11 citas. Hasta su llegada, el primer equipo se había quedado en solo seis goles en nueve jornadas. Ahora el Murcia ha recuperado la capacidad de generar ocasiones y está mostrando una pegada creciente.

«Los resultados facilitan que los chicos estén más contentos. Son esponjas, la predisposición es muy buena», destaca el míster

Un Teruel muy intenso

Para conseguir esa tercera victoria en serie, el técnico ovetense tendrá un obstáculo como el Teruel. En la previa del choque subrayó la dificultad del rival, un recién ascendido que está en puesto de 'playoff': «Sabemos que vamos a tener un partido ante un equipo que es muy intenso, muy rocoso. Tienen una manera de jugar muy clara. Será un duelo de Primera Federación complicado, como son todos. Nosotros tenemos que ir a por los tres puntos». Además, se tratará del segundo encuentro consecutivo en el estadio Enrique Roca. «La afición es espectacular. Esperemos que el hecho de jugar en casa, con cómo aprieta la gente, sea para positivo. El otro día fue una maravilla cómo tiraron del equipo. Nosotros tenemos que darle trabajo y si puede ser con los tres puntos, fantástico», indicó.

En estos dos últimos partidos también se ha reencontrado con la portería contraria David Flakus. «Los delanteros viven del gol. Yo fui delantero y te juzgan por los goles que haces, pero el trabajo en general es muy bueno. Estamos teniendo ocasiones y ahora entran», indicó. Colunga avanzó que Joao Pedro Palmberg, renovado esta semana hasta 2030 y que fue baja la semana pasada por problemas físicos, podría regresar al equipo: «La semana pasada prácticamente no entrenó ningún día, en esta seguramente pueda entrar en la convocatoria. Lo demás sigue igual». Así, seguirían fuera Piñeiro, Saveljich, Jaso, Zeka y Moyita. Contratiempos que no han frenado a un Adrián Colunga casi infalible que quiere dar más motivos al presidente murcianista para que siga confiando en él.