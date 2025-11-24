Jorge Sánchez, el canterano modélico de la fábrica grana El central de Cabezo de Torres, que llegó al club murciano antes de los 7 años, pasó por todos los escalafones de las bases antes de poder debutar con su primer equipo

La llegada de Jorge Sánchez (Cabezo de Torres, Murcia, 21 años) al primer equipo del Real Murcia es un premio a la constancia de un futbolista con ADN cien por cien murcianista. Y también para los que captaron y formaron a este jugador que ha pasado por todas las primeras categorías de este club centenario. Entre los primeros se encuentran el fallecido Juan Baldó, pero también Enrique Ferrer y Paco Lázaro, que lo captaron en su colegio para que formara parte de los debutantes y prebenjamines del club grana.

Un futbolista que, según los que le conocen y comparten con él el día a día, tiene la cabeza muy amueblada, es ordenado en su vida privada y en los estudios, y representa lo mejor de una cantera que vive un momento dulce y que debe tener cada vez más importancia en el primer equipo del Real Murcia.

EL DATO 11 futbolistas de las bases del Real Murcia, llegados desde el Imperial de Tercera y el primer equipo grana de División de Honor, han sido convocados alguna vez por el primer equipo este curso. De todos ellos, hasta siete han debutado, como hizo Jorge Sánchez.

El que también conoce bien a Jorge Sánchez es Adrián Colunga, primer entrenador grana, que pese a tener otras posibilidades, apostó por un futbolista que ya fue suplente en el choque copero ante el propio Antequera, y también en los duelos ligueros frente al Betis B, Nàstic de Tarragona y Teruel, aunque en ninguno de ellos llegó a disfrutar de minutos. Hasta que Jorge Sánchez debutó y cumplió a la perfección ante el conjunto de Abel Gómez. El capitán del Imperial fue titular y dio la talla hasta el final.

En El Maulí formó parte de una de las alineaciones iniciales con menos canas de los últimos años. De hecho, la media de edad del once titular del pasado sábado que venció 0-2 en tierras malagueñas fue de 24,4 años, incentivada por la presencia de futbolistas jóvenes como Héctor Pérez (19 años), Antonio David (20), Sekou y el propio Jorge Sánchez (21) e incluso Palmberg (22), los cinco jugadores sub-23 que saltaron en el cuarto partido de liga de Colunga en el Murcia.

El Promises, uno de los dos equipos juveniles de la entidad, es segundo en la máxima categoría solo por detrás del Valencia

Jorge Sánchez se convirtió en Antequera en el séptimo futbolista que procede de los equipos granas de base que dispone de minutos en un partido oficial del Real Murcia. Héctor Pérez, asentado en el centro de la zaga, hizo su quinto partido como titular, aunque tuvo participación en dos más. Kayode y Seyran superan los 60 minutos con el primer equipo, aunque también debutaron Aitor Sarabia, Rubén Vila e Izán Segura. Otros como Yoldi, Manu García, Manu Lara y Saba han sido convocados al menos una vez, pero no han llegado a debutar.

Escaparate nacional

Los dos equipos granas que militan en División de Honor, la máxima categoría juvenil, están haciendo una gran campaña. De hecho, el Murcia Promises, tras diez jornadas disputadas y después de ganar el sábado por 1-2 al Hércules, está encaramado a la segunda plaza de la tabla con 23 puntos, a solo do del Valencia, el actual líder. De hecho, los de Mateo Villar solo han perdido un partido este ejercicio, precisamente ante el primero de la tabla. Por su parte el Real Murcia juvenil es séptimo en esta categoría tras vencer por 2-0 al Jove Español en el estreno en el banquillo grana de Sergio Campos, que relevó a Larrosa, que empató a uno ante el Bala Azul en su estreno con el Imperial, el filial de Tercera que entrenaba Colunga.

El Murcia, con cuatro puntos por encima del pozo y a tres del Efesé El equipo de Colunga, que ha sumado 11 de los últimos 15 puntos que ha disputado en la competición liguera, parece haberse alejado de la zona de descenso, de la que ya le separan cuatro puntos. De hecho, los granas están más cerca del quinto puesto que da acceso al 'playoff' y que ocupa el Cartagena, rival del que ya solo le separan tres puntos a dos semanas del derbi regional. El Murcia también está a siete del liderato, aunque el filial del Atlético de Madrid tiene un partido menos.

