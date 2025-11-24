La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El atacante Fidel Chaves, del Eldense, agarra al extremo Ander Martín en el vértice del área, ayer. Antonio Gil / A GM

El equipo tira de entusiasmo y energía pero carece de acierto para ganar

Mejora su versión en la segunda parte y busca sin cesar el triunfo contra un rival directo, pero le falta puntería y suma 5 puntos de los últimos 15

Rubén Serrano

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:18

    El equipo tiene tramos para el 1-0 pero el FVS anula un gol a Chiki y también un posible penalti por carga a Nacho Sánchez en el primer acto

La primera parte sin cinturones y mano abierta dejó ocasiones en las dos áreas. El equipo de Javier Rey enlazó algunos tramos de buenas jugadas ... combinativas en tres cuartos de campo que perfectamente pudieron acabar en el 1-0. Especialmente al principio y al final, el Cartagena dispuso de las mejores ocasiones para marcar: a Chiki le anularon un gol por una falta previa y el entrenador gastó una revisión de FVS por un posible penalti a Nacho Sánchez que se quedó en una carga.

