El equipo tira de entusiasmo y energía pero carece de acierto para ganar

La primera parte sin cinturones y mano abierta dejó ocasiones en las dos áreas. El equipo de Javier Rey enlazó algunos tramos de buenas jugadas ... combinativas en tres cuartos de campo que perfectamente pudieron acabar en el 1-0. Especialmente al principio y al final, el Cartagena dispuso de las mejores ocasiones para marcar: a Chiki le anularon un gol por una falta previa y el entrenador gastó una revisión de FVS por un posible penalti a Nacho Sánchez que se quedó en una carga.

Hubo cambios obligados en el once albinegro por la sanción de Kevin Sánchez, el único representante del club en el palco de autoridades además del patrocinador José Luis Castellano. Nacho Sánchez fue una de ellas. Al descanso, nada más que indiferencia en la grada: no hubo silbidos y tampoco aplausos para los muchachos de Javier Rey. Sí se escuchó bastante a los cuatrocientos aficionados del Eldense.

2 El equipo acumula muchas pérdidas en la medular que hacen al Eldense pisar el área y disparar con mucha comodidad

Al Cartagena se le vio impreciso, nervioso y sin una continuidad en su juego. A diferencia de otros partidos en casa, donde tomaba el bastón de mando, ayer completó cuarenta y cinco minutos con bastante desorden en general. La medular perdió balones y la salida desde atrás tampoco fue la adecuada. Ni siquiera la presión y el cierre de la línea defensiva. El Eldense llegó fácil, cómodo y protagonizó disparos con cierta facilidad desde el vértice del área y hasta entradas hasta la cocina, como la de Rober Ibáñez, que sin ser frenado remató desde el suelo y le dio un buen susto a Lucho García. Los de Claudio Barragán cogieron vuelo siempre con muy poco.

3 Los albinegros lo intentan con poco acierto en las botas de Nacho Martínez y Luismi, los mejores

El Efesé afrontó el tramo final del partido con buenas sensaciones. Se sucedieron los acercamientos al área y también los centros laterales. Sin duda, la mejor ocasión llegó en el minuto 64, cuando con todo a favor Nacho Martínez remató raso al palo largo. La estirada del portero con la bota evitó el 1-0. Tampoco llegó por la vía del balón parado, donde el equipo albinegro lo intentó con nada menos que catorce saques de esquina. Hubo poco acierto y los cabezazos de Chiki y Calderón y se marcharon demasiado altos. Calderón dio profundidad y Luismi agotó la gasolina llegando a todo en el frente de ataque y la estirada del guardameta evitó el tanto de Ander Martín.

4 Los de Javi Rey mejoran la versión en la segunda parte, la mejor cara de las últimas semanas, pero fallan demasiado

El Cartagena de la segunda parte ofreció la mejor versión de las últimas semanas. Una cara con mejor aspecto que las de Europa, Villarreal B y sin tanto sufrimiento como en Teruel. Pero todo ello no fue suficiente ni para ganar al Eldense ni para pegar otro estirón en la clasificación. Los albinegros lo intentaron de todas las maneras, apuraron hasta la línea de fondo y perdonaron ocasiones muy certeras de gol, sobre todo Nacho Martínez y Ander Martín. Los albinegros suman 5 puntos de los últimos 15 y continúan ahora con un calendario duro, pues después de la vista al Betis B asomarán el Valencia (Copa del Rey), el Real Murcia y el Gimnastic de Tarragona.

5 Menos de 5.000 espectadores en el reestreno del césped, algo blando y salpicado por una capa de arena de sílice

El Cartagonova registró unan entrada floja en el regreso del equipo al estadio Cartagonova. Tras dos salidas consecutivas a Teruel y Cataluña, los albinegros volvieron a casa con 5.242 espectadores en las gradas, unos 400 de ellos aficionados del Eldense. El ambiente fue algo frío y silencioso hasta que el triple cambio de la segunda parte animó al personal. El césped aguantó tras la resiembra pero le faltó afianzarse, algo blando y salpicado de arena de sílice en la banda de la tribuna alta, la más pegada a los banquillos.

«Seguramente merecimos algo más», dice Javi Rey

Ampliar Javi Rey reclama una jugada al línea, ayer, en la primera parte. A. G. / AGM

Javi Rey valoró positivamente el punto sumado ayer contra el Eldense; sobre todo, recordó, por ser un rival directo por el ascenso a Segunda Division y por «ser el más en forma con Claudio Barragán» en el banquillo. El entrenador albinegro, no obstante, se quedó con la sensación de que «seguramente merecimos algo más» por volumen de ocasiones, más de una docena de saques de esquina y una segunda parte muy completa.

«Una pena no sumar los tres puntos, pero vimos a un Cartagena propositivo, llegador, con oficio, que compitió bien y jugó bien al fútbol, que es una de las premisas en las que incidimos», sostuvo. A los albinegros les vino bien el triple cambio de Calderón, De Blasis y Ander Martín. «La primera parte no tuvo mucho control, igualado en ocasiones; en la segunda fuimos infinitamente superiores, con energía por las bandas», valoró.

«Hay cosas que se me escapan y no entiendo», dijo sobre el gol anulado a Chiki por fuera de juego. Rey reconoció que es necesario dosificar a De Blasis, que sale de «lesión», y esperó que a lo largo de la temporada sea una pieza titular. El entrenador del Cartagena agradeció el apoyo de los casi cinco mil espectadores que acudieron al Cartagonova a animar, pese al lío institucional.