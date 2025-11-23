La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chiki lamentando una acción fallada.

Ver 31 fotos
Chiki lamentando una acción fallada. Antonio Gil / AGM

El FC Cartagena se estrella contra un portero en trance

Ramón Vila evita el triunfo de un Efesé que en el segundo tiempo recuperó su mejor versión y mereció los tres puntos

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

Fue un buen partido de la categoría, como no puede ser menos si los que se enfrentan son dos equipos que el curso pasado estaban ... en Segunda. El Eldense fichó mejores futbolistas que el Cartagena el pasado verano. Fidel, Dioni, Rober Ibáñez y Quintana están un punto por encima de Diego Gómez, Luismi Redondo, Nacho Sánchez y Chiki. Si se puediera hablar de estrellas de Primera Federación, el conjunto azulgrana tendría tres o cuatro de esas. El Efesé, solo una. Y además es una 'estrella' de 20 años. Se trata, por tanto, de un jugador todavía en proceso de cocción y su absurda roja del domingo pasado en el Nou Sardenya así lo atestigua. No obstante, el vacío dejado en el once local por el sancionado Kevin Sánchez se convirtió en un boquete por la flojísima actuación de su recambio, un Nacho Sánchez del que seguimos sin noticias por Cartagena. Y ya estamos en la última semana de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025
  5. 5 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  6. 6

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  7. 7 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  8. 8

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  9. 9

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  10. 10

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El FC Cartagena se estrella contra un portero en trance