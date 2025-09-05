Viva Suecia lidera la fiesta por el veinte aniversario del B-Side

Si 'La orilla', una de sus canciones más redondas, supuso en cierto sentido la apertura de una nueva etapa para Viva Suecia tras el triunfo, ... tan radiante que ensombreció cualquier polémica, ataque crítico o trifulca gratuita, de su último disco, 'El amor de la clase que sea', las recientes 'Dolor y gloria', 'Deja encendida una luz' y 'Sangre', esta última firmada junto a Siloé, ha certificado el nivel de inspiración en el que andan instalados Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo.

Se mantiene la línea de excitación melódica de su citado último trabajo, pero crecen los matices. Se mantiene el alto nivel de unas letras en forma de espejo y cicatriz, pero la identificación se logra de una forma más directa. Es decir: golpear mirando a los ojos más que a las entrañas. Y, desde luego, se mantiene la capacidad para dar con la tecla del estribillo que parecía estar esperando toda la vida su turno para fijar sus huellas como recuerdo con el que perder la voz.

Viva Suecia Cuándo Sábado, a las 22.50 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Si a esta especie de fantástico presente continuo en el que vive la banda murciana le sumamos las posibles visitas a sus anteriores álbumes, entre los que sigue brillando ese diamante llamado 'El milagro', lo que nos queda es la justificación exacta de una ilusión. La de encontrarnos con ellos, en esta ocasión, para festejar con su infalible directo los veinte años del B-Side.

Besmaya comparte sus 'Nuevos lemas' en el recinto Remo

Ampliar Besmaya.

Besmaya Cuándo Sábado, a las 18.15 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Javier Echávarri y Javi Ojan son los miembros de Besmaya, proyecto que, tras un comienzo marcado por la pandemia, ha ido desarrollándose con buen pulso y generando una expectativa que se vio plenamente cumplida el pasado año 2024 con la publicación de su primer trabajo discográfico largo: 'Nuevos lemas'. Un álbum que confirmaba las buenas sensaciones de su EP homónimo de debut, desplegando una sana ambición conceptual y afianzando una fórmula de pop versátil, ecléctico y adictivo con el que resulta francamente sencillo conectar, especialmente en temas como 'Alemania imposible', 'Tu carita' o 'Instante'. Y desde la primera escucha. Los flechazos, en estos tiempos de despedidas de los breves e intensos amores de verano, adquieren un valor extra.

Pignoise unifican la nostalgia y el presente

Ampliar Pignoise

Pignoise Cuándo Sábado, a las 19.15 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Más de veinte años después de iniciar su andadura, y de forma bastante inesperada, Pignoise vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Entre la nostalgia y el fervor del ahora: así respira hoy la banda comandada por Álvaro Benito.

Dani Fernández nos invita a un gran baile en Molina de Segura

Ampliar Dani Fernández.

Dani Fernández Cuándo Sábado, a las 20.40 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Está en todas partes. Y siempre dispuesto a entregarse al cien por cien, comprometido con su repertorio, imparable en su condición de demonio travieso al que el escenario se le aparece como un inmenso espacio por el que correr, saltar, llorar, animar, compartir, tocar, cantar y dar, dar, dar. Dani Fernández se ha convertido en una estrella de nuestra música, tan querida por el público como respetada por sus compañeros de oficio, y lo ha hecho, seguimos de suerte, gracias a unas canciones que han conectado con personas de todas las edades, gustos y condiciones. Otro de los platos fuertes para vibrar el próximo sábado en el recinto Remo.

Carlos Sadness y la ceremonia de la luz colectiva

Ampliar Carlos Sadness.

Carlos Sadness Cuándo Sábado, a las 00.50 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Puede que comulgues o no, el verbo escogido no es un bendito (o maldito) capricho, con sus ceremonias de buen rollo, optimismo, nubes de fresa y colores tropicales, pero está claro que el directo de Carlos Sadness logra lo que busca: plasmar una manera de ver y entender la música. Una floración constante. Un verano que no para de nacer.

Elyella apuestan con firmeza a favor del disfrute

Ampliar Elyella

Elyella Cuándo Sábado, a las 02.10 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Incluso si el resto de los conciertos no han cumplido tus expectativas, puedes depositar las fichas de tu confianza (y sudor) en Elyella para respirar con tranquilidad. Al menos, eso sí, hasta que arranque el espectáculo de un dúo que tiene claro su objetivo principal: hacerte disfrutar hasta que no puedas más. Si están en casi todos los festivales de este país, bueno, por algo será. Baila y acertarás.

Delaporte empieza su despedida con una danza de madrugada

Ampliar Delaporte.

Delaporte Cuándo Sábado, a las 03.30 horas.

Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

Esta edición del B-Side será una de las últimas oportunidades para dejarse los pies danzando al febril compás de Delaporte antes de que, el próximo año, el dúo se tome un descanso «indefinido». Otro motivo de peso para aguantar hasta su llegada en la madrugada profunda.

Siloé y Vosotras Veréis: una previa más que apetecible

Ampliar Siloé.

Siloé y Vosotras Veréis Cuándo Viernes, a las 21.30 horas.

Dónde Plaza de España. Molina de Segura.

Los vallisoletanos Siloé, uno de los grupos del momento, compartirán el escenario de la plaza de España de Molina, con Vosotras Veréis, estupenda formación que resultó vencedora del concurso de bandas impulsado por el festival. Uno de los mejores Pre B-Side de los últimos años.

Rata y Pedriñanes 77 coronan el B-Side Tapas

Ampliar Rata.

B-Side Tapas Cuándo Sábado, a partir de las 12.00 horas.

Dónde Distintos puntos de Molina de Segura.

Querido Diablo y Jonny Sueños, a las 12.00, en la plaza de España. Noa Caleo y Rata, a las 12.30, en la plaza Santa Bárbara. Noelia Hernández y Pedriñanes 77, a las 18.00, en la calle Jesuita Hernández. Tapas musicales de altura en el marco del B-Side.