La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viva Suecia

Viva Suecia lidera la fiesta por el veinte aniversario del B-Side

Festivales ·

Molina de Segura se prepara para un fin de semana lleno de música en directo con, entre otros, Dani Fernández, Siloé, Delaporte y Pignoise

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:05

B-Side Festival

  • Cuándo Sábado, a partir de las 18.00 horas.

  • Dónde Recinto Remo. Molina de Segura.

  • Cuánto Entradas agotadas

Si 'La orilla', una de sus canciones más redondas, supuso en cierto sentido la apertura de una nueva etapa para Viva Suecia tras el triunfo, ... tan radiante que ensombreció cualquier polémica, ataque crítico o trifulca gratuita, de su último disco, 'El amor de la clase que sea', las recientes 'Dolor y gloria', 'Deja encendida una luz' y 'Sangre', esta última firmada junto a Siloé, ha certificado el nivel de inspiración en el que andan instalados Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  7. 7 Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal
  8. 8 El Supremo tramita el recurso municipal contra las obras del Hospital Naval de Cartagena
  9. 9

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  10. 10 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Viva Suecia lidera la fiesta por el veinte aniversario del B-Side

Viva Suecia lidera la fiesta por el veinte aniversario del B-Side