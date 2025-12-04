Virginia Martínez: «Este ciclo es una de las joyas de la Sinfónica»

Cuando la música sinfónica entra en tu vida por primera vez, y lo hace normalmente con una fuerza extraordinaria, se genera un momento inolvidable. Si ... además sucede en la infancia, esa etapa de magia única e incomparable, el impacto alcanza unos efectos que jamás se desgastan, creando una pasión que se mantiene con el tiempo, afianzando una conexión de indescriptible pasión. Pues bien, eso es lo que tratará de conseguir la nueva edición de 'Conciertos en familia', iniciativa de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección artística de Virginia Martínez que, desde este mismo sábado y hasta el próximo mes de abril, llevará a cabo una serie de grandes espectáculos musicales destinados a toda la familia. Y eso incluye, claro, a los más pequeños de la casa. Hablamos con Virginia sobre la primera cita programada dentro de este ciclo: 'El Grinch'.

'El Grinch' Cuándo Sábado y domingo, a las 18.30 y 12.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto 10 € / 12 € / 45 € (Abono para los 5 conciertos)

–Desde 2003, casi nada, están en marcha estos preciosos 'Conciertos en familia'. ¿De qué forma siente que se han desarrollado y asentado con el tiempo?

–Ha ido creciendo y acompañando a un público que ha ido cambiando. Nos hemos tenido que ir adaptando a esa transformación social y a los gustos y necesidades de los niños. Comenzamos con un formato más sencillo hasta llegar a producciones muy grandes y complejas.

–¿Diría que es uno de los ciclos que más disfrutan de cuantos llevan a cabo a lo largo del año?

–Es una de las joyas de la Orquesta. Es un ciclo que tenemos claro que hay que cuidar muchísimo porque está destinado al futuro público de la OSRM. Le dedicamos un mimo especial.

–¿Cuáles son las principales herramientas que usan como orquesta para captar la atención e interés del público infantil?

–Queremos acercar la música de una orquesta sinfónica en directo. Es clave jugar con otras disciplinas como la danza, el teatro, la poesía o la magia, entre otras, porque a través de ellas podemos atraer a otro tipo de público que no sea el habitual.

-Inauguran temporada con 'El Grinch'. ¿Cómo surgió la idea de abrir el ciclo con este personaje inolvidable del Dr. Seuss?

–Llevábamos mucho tiempo imaginando que, si coincidían las fechas, sería genial realizar un proyecto que tuviese que ver con la Navidad. Es algo que hemos tenido siempre presente. 'El Grinch' era una opción perfecta porque es un cuento que todo el mundo conoce muy bien.

–A lo largo de la velada se darán cita obras de inspiración navideña. ¿Cuál es el desafío principal a la hora de interpretar este tipo de piezas?

–Son piezas que, aunque sean cortitas, tienen unas dificultades técnicas importantes. Necesitamos mucho tiempo de ensayo porque, aunque algunas las conocemos, hay varias obras que vamos a interpretar por primera vez. Requieren una alta dedicación y concentración para que todo esté perfecto.

–Y en términos de dirección artística, ¿cuál es el mayor reto?

–Este tipo de conciertos nos ponen a todos en lugares a los que no estamos acostumbrados. En mi caso, por ejemplo, tengo que dirigir, hablar, actuar, moverme y hasta salir corriendo. Es un desafío más que me gusta, me divierte y al que me enfrento con una ilusión muy grande.

–Quienes asistan a estos espectáculos también pueden colaborar donando juguetes nuevos a distintas asociaciones.

–Tenemos claro que ningún niño se puede quedar sin juguetes en estas fechas porque ellos son los seres más sagrados del planeta. No queremos desaprovechar desde la OSRM la oportunidad de colaborar, así que invitamos a todas las personas que vengan a que traigan juguetes nuevos para que diferentes asociaciones los distribuyan entre los pequeños más necesitados.