Virginia Martínez. Andrés Molina/ AGM

Virginia Martínez: «Este ciclo es una de las joyas de la Sinfónica»

Murcia ·

Hablamos con la directora honorífica de la Orquesta de la Región con motivo del inicio de 'Conciertos en familia' con 'El Grinch'

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:41

Cuando la música sinfónica entra en tu vida por primera vez, y lo hace normalmente con una fuerza extraordinaria, se genera un momento inolvidable. Si ... además sucede en la infancia, esa etapa de magia única e incomparable, el impacto alcanza unos efectos que jamás se desgastan, creando una pasión que se mantiene con el tiempo, afianzando una conexión de indescriptible pasión. Pues bien, eso es lo que tratará de conseguir la nueva edición de 'Conciertos en familia', iniciativa de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección artística de Virginia Martínez que, desde este mismo sábado y hasta el próximo mes de abril, llevará a cabo una serie de grandes espectáculos musicales destinados a toda la familia. Y eso incluye, claro, a los más pequeños de la casa. Hablamos con Virginia sobre la primera cita programada dentro de este ciclo: 'El Grinch'.

