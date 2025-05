Valeria Castro: «El arte es lo que debe prevalecer siempre»

Las expectativas y promesas se han cumplido con Valeria Castro. ¡Y de qué forma! Con su debut, el precioso EP titulado 'Chiquita' y su primer ... trabajo largo, el extraordinario 'Con cariño y con cuidado', ya quedaba claro que estábamos ante un talento mayúsculo dentro de la actual escena de la canción de autor española, pero su segundo álbum largo ('El cuerpo después de todo') ha terminado de declinar la balanza de la artista canaria hacia el lado de la deslumbrante evidencia. Voz de terciopelo y agua marina, historias como espejos, arreglos precisos y once canciones de alma pura, manos delicadas y corazón abierto. Un auténtico regalo para nuestra música que tendremos la enorme suerte de disfrutar en directo esta misma noche sobre el escenario del Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Charlamos con Valeria.

Valeria Castro Cuándo Viernes a las 21.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia

Cuánto 30€ / 35€ / 40€ / 46€ / 50€

–La última vez que hablamos, con motivo de la presentación de su primer LP en el Teatro Circo de Murcia el pasado mes de mayo de 2023, me aseguró que, más que presión, había sentido ánimo preparando aquel debut. ¿La experiencia con este nuevo trabajo ha sido similar?

–Está siendo incluso más sorprendente. Con 'El cuerpo después de todo', que a veces es casi como una segunda existencia, estoy recibiendo un cariño muy fuerte por parte del público, quizá porque es un disco con canciones muy íntimas. He puesto en palabras una situación personal que la gente está abrazando y sintiendo como propia. Me siento enormemente agradecida y, además, tengo muchas ganas de volver a Murcia, una tierra que me apoyó y quiso mucho desde el principio.

–Da la impresión de que, para este disco, ha mirado más hacia dentro que hacia fuera. ¿Fue algo que pidieron las canciones o parte de la voluntad de marcar diferencias con su primer álbum?

–Nace de una honestidad muy ajena a la necesidad de marcar ningún tipo de distancia con el anterior trabajo. Surge con la conexión que realizo con la persona que soy y no con la artista a la que la gente ve públicamente, con el propio día a día, las inseguridades y los eventos que pueden provocar sentimientos y emociones. Desde ahí, intenté que aquellas cosas a las que me tenía que enfrentar no se me quedasen dentro y pudiese canalizarlas por mí misma hasta que saliesen hacia fuera a través de canciones. Parte del egoísmo de querer sanar las heridas que una va acarreando.

–Sin embargo, la mirada a lo externo, representado sobre todo en esa presión y exigencia que ejerce una sociedad como la actual, también está presente. En ese sentido, ¿las sensaciones que genera el tener que estar a la altura tanto de una misma como del resto funcionan como motor creativo de manera natural?

–Muy buena pregunta, aunque decir que sí me parece peligroso (risas). El motor creativo termina siendo la realidad que te acoge y a ella pertenecen también estos problemas y disyuntivas. ¿Inspiran canciones? Evidentemente, pero hay que tener cuidado para no usarlo como motor económico. El arte es lo que debe prevalecer siempre. La música es un arma para poner en otras palabras aquello que el lenguaje muchas veces no permite colocar. Estamos viviendo unos tiempos donde la vorágine nos está machacando a muchos y muchas, así que conseguir que las canciones sean esa compañía que a veces nos falta en la realidad por distintas circunstancias es con lo que nos tenemos que quedar. Hay que usar la música como medicina para una misma.

–¿Estas canciones le sirvieron para aplacar un poco las emociones negativas que puede llegar a generar esa exigencia?

–Claro. La primera que me ayudó a gestionar esas sensaciones fue mi terapeuta, pero lo segundo fueron las canciones (risas). Es importante darles ese valor. Me siento muy privilegiada de que lo que mueve mi trabajo sea algo tan puro para mí como gestionar aquello con lo que convivo mediante la música.

–Tengo entendido que trabajaron con la mayoría de las canciones en el estudio como si se tratase de un álbum en directo. ¿Cómo surgió este método?

–Ha sido el método más bonito que he seguido nunca. Lo que hicimos, básicamente, fue no ponernos presión, algo que recomiendo aplicar a cualquier trabajo. Quisimos montar las canciones como si tuviésemos que tocarlas en directo dos días después. Buscamos hacer música desde lo colectivo, estar en el estudio tocando como cuando de pequeña me ponía a cantar. Desde ese punto de disfrute empezamos a buscar la forma en la que la música podía ayudar a las historias que estaba contando.

–¿Hasta qué punto esta metodología ha marcado los nuevos directos?

–De ahí nacieron arreglos para el disco y para el directo. Los conciertos de esta gira están muy enfocados en provocar la emoción en el público.

–¿Cómo fue grabar el disco entre España y México? ¿Ese ir y venir marcó alguno de los temas?

–Siempre quedan cosas. Los nuevos músicos con los que trabajamos en México, con los que formamos una pequeña familia, dejaron el ADN de ese país en muchas canciones. Al final, es una tierra que me ha inspirado mucho desde siempre y a la que llevo años intentando llegar con mi música. Ha sido muy bonito tener el privilegio de impregnar este disco con un poco de la esencia de un lugar que me llena e inspira tanto.

–¿En qué lugar siente que le ha situado este disco?

–En un punto más seguro. La escritura de este álbum, tanto personal como psicológicamente, me ha hecho cruzar una serie de circunstancias tras las que he llegado a un lugar de mejoría. En lo musical, me siento muy feliz del trabajo que hemos hecho. Las presiones externas, a veces, no te permiten saber hasta que punto estás disfrutando del proceso de creación, pero este disco ha sido una aventura muy bonita en la que he sido consciente en todo momento de lo mucho que estaba gozando y aprendiendo. Me siento profundamente orgullosa de 'El cuerpo después de todo'.