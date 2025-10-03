Utópolis, teatro y naturaleza en El Algar

Al otro lado de la línea telefónica, Jesús Nieto, director artístico de Utópolis, afirma con orgullo que la tercera edición de esta cita cultural que ... comienza hoy es «la de la consolidación. El festival ya no nos pertenece a quienes lo organizamos, sino a la ciudadanía, que es la primera idea que teníamos cuando creamos esta propuesta».

Festival Utópolis Cuándo Viernes, sábado y domingo.

Dónde El Algar.

Cuánto Entrada libre / 12 € / Abono del Teatro Apolo por 38 €.

Un enorme logro que esperan reforzar en 2025 con diversos espectáculos que, apunta Nieto, están destinados a «cualquier enamorado de lo extraordinario» y que, bajo el lema 'Naturaleza humana', «hablan de alguna u otra manera sobre lo que somos los seres humanos y la forma en la que nos desarrollamos entre nosotros y con el medio ambiente». Estas propuestas se realizarán en distintos puntos de El Algar, empezando esta misma tarde en la explanada situada junto a la Asociación de Vecinos del municipio con el vals 'H', a las 18.30 y con acceso libre, y, en el teatro Apolo, a las 22.00 y con entradas a 12€, con 'Feriantes', reconocido como Mejor espectáculo de teatro documental en los premios Feten 2025.

Mismo lugar y precio para 'Vida', propuesta del actor y titiritero Javier Aranda, que se realizará el sábado, a las 13.00. Más tarde, a las 21.00, turno para el espectáculo 'Carena', el cual se representará con entrada libre en la explanada del Apolo, y, a las 22.00, 'Parias', otra obra de Aranda en el citado teatro con entradas a 12 €. Por último, El Casino acogerá, a partir de las 23.00, 'El Semillero de Utópolis', iniciativa gratuita protagonizada por artistas emergentes de la Región.

Utópolis finalizará su tercera edición el domingo con 'Ratós', de la compañía El Baúl de la Fantasía, que se representará en el Apolo a las 13.00 y 17.00 horas, con entradas a 5 €. Asimismo, hay varios espectáculos gratuitos que se llevarán a cabo durante hoy, mañana y pasado: 'El circo de los sentidos', 'El Onírico Interior' y 'Steam Pinballs', los cuales deslumbrarán al público en la explanada junto a la Asociación de Vecinos de El Algar y la plaza del teatro Apolo.

Para obtener más información sobre el evento se puede acceder a www.utopolis.es, web oficial de un festival que, en palabras de Nieto, «propone que el teatro, a través de las calles, las plazas y los distintos lugares en los que habita la gente, entre en el espectador».