Toni Acosta se enfrenta al síndrome del nido vacío

El nido vacío como un laberinto construido con el metal que caracteriza a la melancolía previa, a la anticipación de la nostalgia, al desconcierto de ... una huida que no entraba en los planes, al silencio incómodo que deja lo inesperado, a los huecos de las habitaciones llenas de todo y nada, de recuerdos que antes parecían materiales de una vigencia indestructible. En definitiva, del rumor, inquieto, intrigante, puro desosiego y shock, que deja una casa vacía tras ser compartida.

'Una madre de película' Cuándo Viernes a las 20.30 horas.

Dónde Centro Cultural Infanta Elena.

Cuánto Alcantarilla. 8 €.

Toni Acosta, enorme actriz a la que solemos relacionar con la comedia, pero que sabe brillar con una luz muy particular y enérgica en sus asaltos al territorio dramático, se lanza sola al escenario en 'Una madre de película', obra que será representada esta misma tarde en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, con el ímpetu extraño de un animal salvaje. Con motivo de la llamada en plena madrugada de su único hijo, quien le pide que busque en su dormitorio un documento que necesita urgentemente para la Universidad americana en la que se encuentra estudiando, su personaje se adentra en el pasado desde la ternura y la sensibilidad, el bullicio y la honestidad, la risa y la complicidad, la tristeza y el reproche, la ligereza de la rutina compartida y la añoranza instalada en el día día.

También hay mucho cine en este texto escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, autor de otras formidables propuestas como 'Las heridas del viento', la cual, por cierto, cuenta también con una recomendable adaptación a la gran pantalla, ya que el séptimo arte juega un papel fundamental en la historia, incorporando múltiples guiños a distintas películas.

Nos encontramos entonces ante un monólogo teatral repleto de recovecos, matices y desafíos al que Acosta se entrega en cuerpo, alma, vísceras, lágrimas y carcajadas, resultando un auténtico 'tour de force' de los que hacen de las tablas un ring de boxeo, una jungla misteriosa y un escondite con espejos. Todo ello resaltado por una puesta en escena dinámica, viva, coherente con lo que se está contando, que termina de redondear una obra que, desde su estreno a finales del pasado mes de diciembre de 2024, no ha hecho más que cosechar grandes aplausos por parte de crítica y público.