De tapeo 'gourmet' junto al mar 'La Verdad' pone desde hoy a la mesa, en la explanada del Puerto, algunos de los mejores bocados de Cartagena PEPA GARCÍA Viernes, 14 junio 2019, 02:59

Al borde mismo del mar, frente a la Escala Real, se instala desde hoy y hasta el próximo domingo la cocina gourmet. Lo hace de la mano de los más exquisitos productos marinos y de la tierra, los del Campo de Cartagena, en la feria gastronómica Puerto de Sabores, que organizan por primera vez 'La Verdad', Estrella de Levante y Jimbee. «Una apuesta decidida por promover la gastronomía como un importante componente de la identidad cultural de la Región, como ya lo hacemos con la música, el arte, la literatura y el deporte», declara el director de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado.

A la cita con este Puerto de Sabores acudirán 20 empresas del mundo de la hostelería y la alimentación que servirán en bandeja algunos de sus más exquisitos productos. Como exquisito y único, «un hito gastronómico», apunta Estrella de Levante que ha obrado la magia, será el 'showcooking' a cuatro manos de dos de los referentes gastronómicos de la Región, el chef de Cabaña Buenavista, Pablo González-Conejero (dos estrellas Michelin) y la chef de Magoga, María Gómez (revelación en la última edición de Madrid Fusión).

Con la calidad como máxima y el servicio a la ciudadanía por bandera, Puerto de Sabores pone al alcance de todos los paladares una amplia variedad de tapas, elaboradas con mimo y los mejores ingredientes de la tierra y el mar. Así, Pablo Martínez, chef de Eszencia, en colaboración con Ricardo Fuentes e Hijos, ofrecerá cartuchos de salazones, tomates confitados con botarga ahumada de bacalao, bocata al vapor de atún, y tartar de atún con mango y gazpacho de fresas. Desde Los Nietos, Antonio's dará a los comensales la oportunidad de probar su rollito crujiente de gambas con wakame y salsa agridulce, 'dressing' de aguacate con tomate a la soja y tataki de atún con aguacate y tomate a la soja con crujiente de wasabi.

Los protagonistas Jordi Cruz Sábado 15, a las 13 horas. El chef del restaurante ABaC (3 estrellas Michelin), Jordi Cruz, recorrerá -invitado por melones Jimbee- la feria gastronómica Puerto de Sabores para conocer algunos de los productos de mayor calidad de la Región de Murcia. 'Showcooking' a 4 manos Domingo 16, a las 12 horas. Será la primera vez que Pablo González (2 estrellas Michelin, Cabaña Buenavista) y María Gómez (Magoga) trabajen mano a mano. Harán, explica Yayo Delgado, de Estrella de Levante, «una tapa con el mújol de la Almadraba de La Azohía como ingrediente principal y productos cartageneros. Tendrá una crema especial que seguro va a sorprender», adelanta Delgado, sobre lo que califica como un «hito gastronómico interesantísimo».

Pablo González y María Gómez / LV

Para la ocasión, algunos de los establecimientos hosteleros han creado tapas especiales, es el caso de La Terraza de Juan, que servirá tostas de alcachofas confitadas y pincho donostiarra, wakame y perlas de tomate, y de guacamole rulo de oveja, anchoas y mini tomate Kumato. O el de La Posada de Los Habaneros, cuyo chef Juan Páez ha creado una marinera del Mar Menor, con carpaccio de langostino y mahonesa de cítricos; un ajo blanco de melón con jamón del mar, alga tosaka en tempura y pipeta con emulsión de jamón ibérico de bellota; y un granizado de melón a la pimienta roja larga de Kampot con pipeta de licor de menta.

La única almadraba del Mediterráneo, cartagenera para más señas, no faltará en este Puerto de Sabores, al que aportará sus productos de temporada, bonito y albacoreta, ingrediente principal de las tapas de Blue Fish y capturado con este arte de pesca milenario, sostenible y respetuoso con la vida marina. «La luz de las mallas permite salir a los peces pequeños y podemos liberar las especies protegidas, como mantas, peces luna, tortugas y delfines, y las que no tienen valor comercial para devolverlas al medio vivas», cuenta Juan, de la Almadraba de La Azohía. Con ese producto de primera que se subasta en La Chanca, elaborará Blue Fish sus dos 'boccato di cardinale': pizzita en torta de maíz frita con guacamole, tomate especiado y bonito en salazón; y bao de albacoreta a la plancha con espinaca, crema de escabeche, alcaparra y patata roja.

La guía Dónde y cuándo Puerto de Sabores. Explanada del Puerto, frente a la Escala Real. Cartagena. Hoy (viernes 14) y mañana (sábado 15), de 12.30 a 17 h. y de 20 a 00.30 h.); y domingo 16 (de 12.30 a 17 h.). Quiénes Organizan. 'La Verdad', Estrella de Levante y Jimbee. Patrocina. Jeep Motor Cartagena. Colaboran. Ayuntamiento de Cartagena, Puerto de Cartagena y Makro. Cómo Las consumiciones se pagarán en los diferentes estand con tiques que se podrán adquirir en una caseta destinada a ello. Precios. Las tapas costarán 2€; excepto las 'premium', a 2,5€. Las bebidas cuestan 1€ (caña y agua) y 1,5€ (vino). Qué degustar Servirán sus tapas gourmet los estand de Altuntún, La Terraza de Juan, Blue Fish y Almadraba La Azohía, Pablo Martínez y Ricardo Fuentes e Hijos, Casa Cassciaro, restaurante Antonio's, La Sella, La Posada de Los Habaneros, restaurante Arqua, La Limonada de la Abuela Isabel, Jimbee y Muñoz Rojo; los postres correrán a cargo de la confitería Balbino López, Bico de Xeado y José Díaz, que además del asiático tradicional lo servirán en versión helado. La bebida la aportarán Estrella de Levante, Maset y Soqum.

En Casa Cassciaro, las propuestas principales serán dos (panacota de roquefort con membrillo casero y crema de espárragos con aromas y brocheta de berberechos), aunque advierte su responsable, Esther Fernández, variarán las opciones para que aquellos visitantes que repitan puedan escoger tapas distintas. Los sabrosos jamones de Muñoz Rojo, serranos e ibéricos y con certificación ecológica; los jugosos y dulces melones de Jimbee; y los embutidos artesanos, sin conservantes ni colorantes, frescos y cocidos, que Altuntún elabora sacando el máximo partido al cerdo del mar, el atún, se podrán picotear elaborados como los callos de atún, el pastrami, la morcilla de atún y arroz, y el pincho cajún. También para mimar la salud y para quienes apuesten por la comida vegetariana sin perder sabores, La Sella servirá en su mesa patés marroquíes de berenjena con chip de boniato, carpaccio de calabacín y mermelada de pétalos de rosa con nueces, rollitos de col con crema de cebolla y germinados, tartar de mango y alga kombu, pasta choux con confitura de mango y frutos rojos, miniarepa de boloñesa de coliflor con mahonesa vegana y brotes, y perrechico con alcachofas y mahonesa vegana de remolacha con semillas de amapola.

¿Qué más se puede pedir? Pues, tanto para abrir boca como para cerrar el capítulo de aperitivos y pasar a los postres, Santiago López, de La Limonada de la Abuela Isabel, llevará un amplio surtido de sus 139 limonadas: desde las más comestibles, como al toque de berberechos (con vinagre de limón, pimienta molida y brocheta de berberechos), cervantina (con ajo de las Pedroñeras y azafrán de La Mancha) o, incluso, la que ha ideado para celebrar este Puerto de Sabores, la fantasía de 'gin melon' con jamón; a las más dulces, al toque de asiático y al toque de jengibre y Licor 43.

Para poner el broche, la Bicocicleta servirá los helados artesanos y 100% naturales de Bico de Xeado, elaborados con la leche fresca de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, en hasta 8 sabores diferentes. Y la confitería Balbino López sus dulces postres a base de torrijas, tortas de chicharrones, tarta Red Velvet, cremosas polkas con chocolate o flores de azúcar. Y, en Cartagena, no puede faltar un buen asiático, tanto en versión tradicional como en helado, servido 'by' José Díaz.

Capítulo aparte merecen las bebidas, entre las que no faltará ni una sola referencia de las cervezas Estrella de Levante (clásica, sin alcohol, Verna con limones de Murcia o la tostada Punta Este); ni los vinos de Soqum: un amplio abanico para elegir, que incluye blancos y tintos de las DO de Rueda, Rioja, Ribera de Duero, Ribeiro y Rías Baixas; y la variada carta de bodegas Maset, que suma a las propuestas las DO catalanas Priorat y Penedés, y sus cavas y vinos espumosos.

