Sueños y fantasía del Lorca más divertido

Festejando el Día Mundial de la Danza, que se celebra el lunes, la Compañía Murciana de Danza -CMDanza- estrena 'La zapatera prodigiosa', un ballet flamenco basado en la popular obra de Federico García Lorca.

Sobre el escenario, más de veinte bailarines forman un elenco encabezado por Alba Nicolás y Miguel Ángel Serrano al que se suman también seis músicos, encabezados por el guitarrista murciano Faustino Fernández y su grupo habitual, que tocarán en directo. Todo ello para llegar al público con la belleza de una de las historias más divertidas del poeta granadino, que el autor definió como «farsa violenta» por no llamarla patacomedia: «Yo hubiera calificado a 'La zapatera prodigiosa como 'patacomedia', si la palabra no me sonara a farmacia... Y es que, como ustedes han podido ver, la obra es casi un ballet, es una pantomima y una comedia al mismo tiempo», afirmaba Lorca sobre una de sus obras más representadas.

'La zapatera prodigiosa' Cuándo Viernes, a las 20.00 horas. Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia Entradas 15, 20 y 25 euros.

Con 'La zapatera prodigiosa', llevada a cabo por primera vez en 1930, Lorca enfrenta a la sociedad arcaica de la época con el alma humana. Una vez más, el poeta y dramaturgo profundiza en el universo de la mujer a través de una historia protagonizada por una joven luchadora y soñadora casada con su marido por conveniencia. Durante la obra se desenvuelven diversas disputas, ya que el matrimonio fue concertado por terceras personas y el marido decide marcharse, mientras que la zapatera sueña amores imposibles siendo juzgada y observada continuamente por la vecindad. Estando separados, ambos se dan cuenta de que se quieren y él, por su parte, vuelve disfrazado de titiritero para averiguar cuáles son los sentimientos de ella.

Esta versión bailada y teatralizada a cargo de CMDanza juega con matices de realidad como la voz de 'La Argentinita' y el sonido del piano tocado por García Lorca.

Olivia Bella, cofundadora de la compañía en 1996 junto a Purificación López y actual directora de la misma, se encarga de la dirección artística de este montaje, de la coreografía -con la ayuda de Loles Souán y Miguel Ángel Serrano- y de la dirección escénica, también junto a Miguel Ángel Serrano. Por su parte, Ana María Vivancos se encarga de la dirección teatral.

Este montaje se suma al actual repertorio de la compañía, formado por más de 15 espectáculos, entre los que se incluye la adaptación de otros clásicos teatrales como 'Romeo y Julieta', de William Shakespeare, o una versión del cuento infantil 'Cenicienta' en el que se prescinde del hada madrina y la carroza mágica para mostrar a una joven más rebelde y combativa, un montaje que el público murciano pudo disfrutar recientemente en el Teatro Romea.

Otras obras destacables del repertorio de la compañía, que se dio a conocer hace 24 años con el ballet 'Entre azahares', son el 'Concierto andaluz', con música de Joaquín Rodrigo; y 'Poeta', con piezas del guitarrista Vicente Amigo.