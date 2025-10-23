San Javier y su célebre Tenorio vuelven a citarse este sábado El cementerio parroquial volverá a acoger la representación de la obra de José Zorrilla en una experiencia inmersiva que arrastra a cientos de personas

En San Javier, como en Fuenteovejuna, van «todos a una». En este caso para representar la universal obra de José Zorrilla, 'Don Juan Tenorio', convertida en una experiencia cultural inmersiva sin precedentes, que se desarrolla en un escenario único como es el cementerio parroquial del municipio.

Y van «todos a una» porque en la organización y desarrollo de esta obra participan más de 200 asociaciones locales y regionales para protagonizar una de las noches más esperadas del otoño en toda la Región de Murcia.

El Grupo de Teatro San Javier se encarga de la representación y ambientación dramática de la obra, mientras que la Asociación de Belenistas de San Javier decora el cementerio.

Más información Fecha y hora. Sábado, 25 de octubre (20.30 horas).

Lugar. Cementerio parroquial de San Javier.

Entradas. 15 euros en www.compralaentrada.com, en Confiterías La Cierva y Librería Gala San Javier.

La experiencia inmersiva se abre con una visita respetuosa a un cementerio parroquial decorado con cientos de velas que proyectan majestuosas sombras que abrazan a los espectadores en su ensoñación.

La música tiene un papel fundamental en esta experiencia inmersiva y permite que la visita cobre más fuerza si cabe. Cada pieza interpretada en directo se convierte en una oración a los que ya no están. La interpretación corre a cargo de distintos representantes de la Coral Stella Maris Bjórk, la Patnia Coro de Cámara, el Orfeón Murciano Fernández Caballero, la Coral Argentum, la Banda Sinfónica de San Javier, el Conservatorio de San Javier, la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani de Alicante o la Campana de Auroros de Torres de Cotillas.

Y así llega la representación en sí, cargada de emoción y de elementos dramáticos, legendarios y sobrenaturales. La obra universal de José Zorrilla, cumbre del romanticismo español, adquiere todo su significado con la proximidad de la festividad de Todos los Santos, de ahí que cientos de personas se acerquen cada año hasta San Javier para disfrutar de esta propuesta cultural única.

