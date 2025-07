Rigoberta Bandini se viste de 'Jesucrista Superstar' en Murcia

En el mismo instante en el que Paula Ribó se enfunda el traje de Rigoberta Bandini, nombre artístico que vale su precio en oro, ... el mundo, el suyo y el que anda revoloteando por sus parques de atracciones, pistas de baile, campos de juegos y salas recreativas con puertas abiertas, adquiere otro color, otras formas, otra energía.

Rigoberta Bandini Cuándo Viernes, a las 21.30 horas.

Dónde Espacio Norte. Murcia.

Cuánto 40 €.

Ya sucedía con su adictivo primer trabajo discográfico, 'La emperatriz', pero el efecto ha terminado de expandirse hasta el infinito y más allá con 'Jesucrista Superstar', ambicioso álbum doble con más de veinte temas que supuso la vuelta de la cantante, actriz, compositora y escritora barcelonesa al ruedo musical después de tres años de pausa y creación.

El resultado, más allá de su desafiante duración, refleja la fórmula Bandini elevada a la máxima potencia. Si nunca entraste en el mapa estilístico que proponían temas tan memorables como 'Perra', 'Ay Mamá', 'Too many drugs' o 'In a spain we call it soledad', por señalar cuatro de sus éxitos más representativos, no encontrarás prácticamente nada en 'Jesucrista Superstar' que provoque un cambio de rumbo y transforme el desinterés en pasión. Sin embargo, si has quemado suelas y garganta con estas composiciones, el nuevo disco de Ribó se presenta ante ti como un regalo inacabable, un festín sin cuentas pendientes, un eterno paraíso de estribillos de neón y dos copas de más.

En resumen, una fiesta por todo lo alto que encuentra su sentido final sobre el escenario, terreno en el que la esencia Bandini termina de explotar. Próxima demostración, este viernes, a las 21.30 h. en Murcia.