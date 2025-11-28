La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Goñi festeja el cumpleaños de una de sus grandes obras.

Revólver nos invita a recorrer 'El Dorado' treinta años después

Alberto Frutos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:39

Antes estuvieron un debut homónimo listo para ser reivindicado, un 'Si no hubiera que correr' que superaba el listón y entregaba, como poco, un primer ... clásico ('Si es tan solo amor'), y un disco en directo que fue un despegue total, un aterrizaje glorioso y un punto de inflexión, todo al mismo tiempo, llamado 'Básico'. Después llegarían otros trabajos de enorme calidad como 'Calle mayor', '21 gramos', 'Básico 2', 'Sur', '8:30 a.m.' o 'Adictos a la euforia'. Pero nada es comparable a 'El Dorado', la gran obra maestra de Revólver, el proyecto musical de Carlos Goñi. Publicado en el mes de marzo de 1995, lo primero que impacta cuando uno se sumerge en la historia del álbum es descubrir que se grabó en apenas dos meses, tiempo suficiente para registrar una colección de canciones enormes en su fondo y forma.

