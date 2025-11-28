Revólver nos invita a recorrer 'El Dorado' treinta años después

Antes estuvieron un debut homónimo listo para ser reivindicado, un 'Si no hubiera que correr' que superaba el listón y entregaba, como poco, un primer ... clásico ('Si es tan solo amor'), y un disco en directo que fue un despegue total, un aterrizaje glorioso y un punto de inflexión, todo al mismo tiempo, llamado 'Básico'. Después llegarían otros trabajos de enorme calidad como 'Calle mayor', '21 gramos', 'Básico 2', 'Sur', '8:30 a.m.' o 'Adictos a la euforia'. Pero nada es comparable a 'El Dorado', la gran obra maestra de Revólver, el proyecto musical de Carlos Goñi. Publicado en el mes de marzo de 1995, lo primero que impacta cuando uno se sumerge en la historia del álbum es descubrir que se grabó en apenas dos meses, tiempo suficiente para registrar una colección de canciones enormes en su fondo y forma.

Revólver Cuándo Viernes a las 21.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto 28 € / 30 €.

Engrandecidas musicalmente por la participación de talentos como The Kick Horns, sección de vientos conocida por su colaboración con los mismísimos Rolling Stones, y por la producción de Mick Glossop, estas composiciones bebían directamente de la fuente del mejor Bruce Springsteen, es decir, el de 'Born to run', 'Darkness on the edge of town' y 'The River', hasta adquirir una fuerza, sentimiento y poesía similar. En este sentido, y como divertida curiosidad, 'El Dorado' solamente fue superado tras su lanzamiento en la lista de los discos más vendidos de España por el 'Greatest Hits' del Bosss.

Carlos Goñi y su banda interpretarán el emblemático disco de 1995 al completo

Pues bien, treinta años después, Goñi ha decidido lanzarse a la carretera para festejar el cumpleaños del mejor trabajo de su trayectoria. Así, además de interpretar algunas de las canciones más queridas de su catálogo, el cantante, músico y compositor madrileño recupera en esta gira todas y cada una de las piezas que conformaron 'El Dorado', invitando así al público a regresar a estas historias de familias, amores, amistades, ganadores, perdedores, estaciones perdidas, revanchas del tiempo y manos pintadas de sacrificio, palabras y melodías. A continuación, aprovechando la feliz ocasión, repasamos los temas del álbum:

–'Tú y yo'

Pocas cosas mejores para abrir un disco que un glorioso estribillo. Aquí tenemos un ejemplo.

–'El Dorado'

Rápido y al pie: la mejor canción de Revólver.

–'Por un beso'

Extraordinaria dulzura. Más que una canción, un tierno abrazo.

–'No va más'

Riff memorable. Por suerte, el resto de los elementos de la canción están a su altura.

–'El aire sabe a veneno'

Aire tex-mex para otra de las joyas atemporales del disco. Una fiesta de inicio a fin.

–'Esperando mi tren'

Formidable balada que emociona sin reservas. Honesta, hermosa, brillante.

–'Lisa y Fran'

Conocerlos es quererlos. Una preciosa historia admirablemente interpretada, cantada y contada.

–'La fortuna'

Vientos al vuelo en una pieza por la que bien merece brindar con tequila y sin rencor.

–'Nacidos para la gloria'

Recuerdos, amor, arena y huracanes. Épica calmada. Notable.

–'Si es por ti'

Otro medio tiempo sin fisuras. La voz de Goñi se despide del disco dejándose la piel en cada nota.

–'Dios en agosto está de vacaciones'

Cierre instrumental que, en esta gira, funciona como emocionante apertura. El fin y el principio del inmortal 'El Dorado'.