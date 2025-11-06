Prometedor inicio del Ecos Festival 2025

El Ecos Festival se estrena este año en la etapa otoñal tras una historia de celebraciones veraniegas, pero mantiene intactas las particularidades que representan y ... conforman su espíritu libre, distinto y de una autenticidad epatante.

Ecos Festival Cuándo Viernes y sábado.

Dónde Santuario de la Santa / Convento de San Francisco. Totana / Mula.

Cuánto Entradas agotadas.

Una serie de características que encontramos perfectamente reflejadas en sus jornadas de inauguración, las cuales se llevarán a cabo, respectivamente, en los municipios de Totana y Mula. Así, en la primera de ellas, el Santuario de la Santa se convertirá en el precioso escenario desde el cual dejarse llevar por Anacronía, formación que compartirá a las 19.00 y 20.30 su propuesta 'Mariana & Mozart: Fiesta en Michaelerhaus'.

Por su parte, el conjunto multicultural de música antigua [H]Éros actuará el sábado, también con pase doble, a las 20.00 y 21.30, en el Convento de San Francisco. En total, cuatro citas para empezar a empapares de Ecos Festival.