«No pienso en la rentabilidad; me interesa divertirme y experimentar» iván puyol Neuman vuelve al formato eléctrico esta noche en Garaje Beat, coincidiendo con el estreno de nueva canción y documental JAM ALBARRACÍN Viernes, 1 marzo 2019, 02:44

Podría parecer pose de artista maldito, pero aunque un cierto halo de bohemia envuelve todo lo que rodea a Neuman, su actitud y filosofía vital no podrían ser más sinceras. Conozco bien a Paco Román, el creador con nombre de banda, y me consta que los rayos que se filtran tras la penumbra, la melancolía que se le escapa por las costuras, son más inevitables que inevitadas. Tras varios conciertos en formato acústico, por fin hoy regresa a la electricidad químicamente pura. Tiene ganas de «liarla parda» y además llega con novedades: una nueva canción -a la hora de realizar esta entrevista aún no tenía título definitivo- y el estreno de un documental realizado por el murciano Paco Portero, en torno a la génesis y desarrollo de 'Crashpad', su último álbum. Además, como hay confianza, le sonsaco acerca de la que será su próxima entrega discográfica, que en ningún caso llegará antes de 2020.

NEUMANMURCIA Cuándo Viernes 1, a las 22 30 horas. Dónde Garaje Beat Club. Cuánto 15/18 €. Completa Angelpop.

-Hay un componente de melancolía en sus canciones, incluso en las más enérgicas o 'felices'. ¿Melancolía inevitable?

-Sí, supongo que es una melancolía inevitable, pero que tampoco quiero evitar. Las canciones son como son y no tienen por qué corresponderse con tu estado de ánimo. Cuando hice 'Bye fear, hi love', que es de las más alegres que tengo, estaba pasando por un momento jodido.

-¿Ha salido ya el documental de Paco Portero?

-Va a salir justo con la canción nueva. Hablando con Carlos [Galán, el capo de Subterfuge], pensamos que podíamos lanzarlo con la canción. Si pillas la canción puedes bajarte el documental. Es la historia de 'Crashpad', es una mezcla de documental y videoarte. Me emocioné mucho al verlo, es un gran trabajo de Paco.

-¿Está trabajando ya en nuevas canciones?

-Tengo muchos bocetos al piano. El próximo disco va a ser una sorpresa, ya te contaré cuando se acerque más.

-'Crashpad' ha sido el disco más vendido de Neuman. ¿Un reto de cara al próximo álbum?

-No, en absoluto. Además, el disco que tengo en la cabeza quiero que sean dos vinilos, cada uno de unos 40 minutos, uno con orquesta y otro más rock o pop. Entonces, un disco doble no es precisamente un disco barato. En ese sentido no es un disco comercial. Pero vamos, ya sabes tú que yo no pienso en eso, voy a mi bola. Neuman es como es. No busco la radiofórmula, sino arriesgarme, experimentar y divertirme. Ahora mismo siento que tengo menos presión que cuando hice 'Crashpad'.

-¿Hasta qué punto se puede decir que la música ha sido su tabla de salvación?

-En todos los sentidos. Es mi psicólogo, mi psiquiatra, mi salvación en muchas cosas. Si no tuviera la música como escape, si no fuera mi terapia, podía haber pasado cualquier cosa con mi vida. Me ha servido para mantenerme alerta. La música lo es todo y me lo ha dado todo. Sobre todo en el plano espiritual, todo lo demás para mí queda en un quinto plano.