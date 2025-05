Paul Thin: «Quiero hacer un tipo de música que cuente historias»

Desde el primer minuto, Paul Thin demostró que Operación Triunfo puede ser un lugar en el que arriesgar, jugar, desafiar y construir, o reforzar, una ... personalidad artística propia. Su participación en la última edición del exitoso formato, una de las más notables de la historia del programa, dio una buena cantidad de argumentos para apostar a su favor, decisión correcta a la vista del nivel de sus dos trabajos publicados hasta el momento, el EP 'Spawpoint' y, sobre todo, su primer LP, un 'Reboot' con el que se estrena en directo en Murcia. Cartas de presentación oficiales donde el cantante, compositor y productor granadino ha volcado su pasión por géneros como el trap, el flamenco, el rock, el bolero o el drum & bass, entre muchos otros, combinándolos alrededor de unos textos que giran sobre distintos temas, con la fama y la identidad como ejes principales. Un artista que llega con iniciativa e ideas claras. Charlamos con él.

Paul Thin Cuándo Sábado, a las 21.30 horas.

Dónde Sala Mamba.

Cuánto Murcia. 28 €.

–Su primer LP se presenta como un proyecto conceptual donde la historia que se cuenta requiere de una escucha atenta de inicio a fin. ¿Hasta qué punto se parece 'Reboot' al debut en el formato largo que había soñado?

–Es bastante cercano a lo que me imaginaba como mi primer proyecto, sobre todo porque tenía claro que quería que fuese conceptual y no se tratase simplemente de un mixtape. Estoy muy contento de que haya podido ser así. Quiero hacer un tipo de música que cuente historias.

–¿Las expectativas alrededor de este álbum le generaron muchas dudas o presión?

–Es cierto que hubo muchas expectativas tanto de mí mismo, por querer hacer un buen primer álbum, como del público en cuanto a lo que se esperaba que yo hiciese y a la calidad del resultado, pero diría que nunca afectaron de forma negativa. Hubo presión, sí, pero más propia que otra cosa.

–¿La estética cyberpunk estuvo desde el primer momento?

–Estaba desde antes de las composiciones, pero no fue lo primero. De hecho, fue una segunda opción. El álbum, al principio, iba a ir hacia otro lado, pero viendo un poco la situación y lo que más estaba escuchando en ese momento concreto de mi vida, preferí decantarme por esa estética más cyberpunk, de ciencia ficción, a nivel visual y sonoro. Cuando tuve claro esos conceptos fue cuando se empezó a trabajar en las canciones.

–En ese sentido, ¿cuáles fueron las principales referencias?

–Ha habido varias, desde películas como 'Blade Runner' y 'Akira' hasta videojuegos como 'Cyberpunk 2077'. También han estado ahí el expresionismo alemán y el funcionalismo soviético.

–¿Cómo definiría su experiencia en el terreno de la producción junto a Lex, Kiddo, Gio y Enry-K?

–Ha sido muy bonito trabajar con ellos. Es verdad que produzco, pero no tengo tanto el papel de ingeniero de sonido como lo tienen los productores de ahora. La figura del productor ha sido toda la vida lo más parecido a la de un director de cine. No controla la cámara, pero se encarga de la gestión creativa. Sin embargo, el productor actualmente también es ingeniero de sonido. He aprendido mucho de esa parte y también en la toma de decisiones a nivel musical y creativo.

–¿Qué papel diría que juega su anterior EP en 'Reboot'? ¿Llegó a plantearse unificarlos?

–Nunca se pensó en un solo disco. Tenía claro que 'Spawnpoint' se debía trabajar como si fuese un adelanto propio, como un single del proyecto 'Reboot'. Quería contar una historia completa y con ese EP ya teníamos el prólogo, aunque tuviese una duración más bien larga. Es parecido a cuando lees un libro. La trama como tal está en 'Reboot', pero hay unas páginas al principio que te cuentan cosas previas. Eso es 'Spawpoint'.

–Dentro de la estructura narrativa del álbum, ¿cómo planteó la incorporación de las voces en off, intros e interludios?

–Desde el principio tenía claro que quería formar esa cosa narrativa más cercana a la radionovela, sobre todo porque disfruto mucho de la ficción sonora y sabía que quería trabajarla en el álbum.

–Me gustaría destacar el poso flamenco que encontramos en 'Mi corazón', uno de los temas más emotivos del disco. ¿Le gustaría seguir profundizando en sus raíces musicales?

–Tengo claro que quiero mantener mis raíces en mi música. Habrá canciones en las que estén más presentes y otras en las que lo estén menos, pero siempre estarán ahí. En 'Reboot' las encontramos en 'Mi corazón', cierto, pero también aparecen en las melodías de 'No es la mía' o en 'Fiebre del oro'. Me gusta marcar mis raíces en lo que hago porque creo que es lo que hace que mantenga los pies en el suelo y no olvide el lugar del que vengo.

–¿Dónde cree que está la clave para que la música tradicional y los sonidos urbanos hayan terminado relacionándose con una naturalidad tan potente?

–En no verlos como cosas independientes. Es tan natural un loop de batería como un palmeo. Hay muchas cosas distintas, pero todo se ha ido encontrando en la música. Lo urbano no son más que otros elementos sonoros que se pueden mezclar de una forma muy orgánica con el resto de los estilos, como, por otra parte, han hecho siempre los distintos géneros de la música tradicional. Al final, todo se trata de sonidos y de la forma en la que se entienden.

–¿Cómo ha planteado el traslado de un disco así de visual al directo?

–La verdad es que fue un proceso bastante rápido, sobre todo porque la propia composición ya está pensada para el directo. Lo más complicado realmente fue hacer el repertorio y mezclar los temas nuevos con mis canciones antiguas. De todos modos, 'Reboot' se presta mucho al espectáculo y eso ha hecho que todo sea bastante más sencillo.

–¿Cuesta más mantener una identidad propia en un formato televisivo como el de Operación Triunfo o en una industria musical como la actual?

–Creo que en los dos hay complicaciones y espacios. En mi caso, he tenido suerte al tener libertad creativa gracias a que tenía un público detrás, pero igualmente es difícil, sobre todo porque el formato y la industria ya están más elaborados. Me siento cómodo rompiendo las zonas de confort y haciendo cosas que no son las normales. Es algo que claramente cuesta más, pero lo disfruto muchísimo.

–¿Siente que 'Reboot', un disco marcado por el contexto robótico, le ha hecho encontrar su lado más humano?

–Sí, al cien por cien.