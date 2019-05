Cuando un pasatiempo se vuelve cómicamente serio Clara Sanchís, sentada en el centro, junto al resto del elenco. / marcos g. punto NATALIA BENITO Viernes, 31 mayo 2019, 02:14

Hace algún que otro otoño, cuenta Juan Mayorga, en un congreso de magia, le llegó la inspiración para crear su última obra de teatro, 'El mago'.

El dramaturgo, Premio Nacional de Literatura Dramática 2013, que recientemente ha ingresado en la RAE para ocupar el asiento 'M', encontró la inspiración a raíz de un número de hipnosis en el que quiso participar pero no fue «apto» para ello: «Viendo lo que sucedía a los voluntarios aptos, se me ocurrió una obra de teatro que empecé a escribir en seguida y que he querido llevar a escena».

'El mago' Dónde Teatro Villa de Molina Cuándo Viernes a las 21.00 horas. Entradas 20 €.

María Galiana, Clara Sanchís y José Luis García-Pérez encabezan el reparto de 'El mago'. En esta comedia satírica e irónica, cuyo texto se puede encontrar en las librerías acompañado de un ensayo de Pepe Viyuela, Nadia -Clara Sanchís- participa en un número de hipnotismo dirigido por un mago desconocido y aparentemente torpe. Durante el número, el ilusionista la ha hecho volar sobre los tejados de la ciudad. Pero los efectos de la hipnosis continúan una vez acabado el espectáculo y el pasatiempo no será divertido para todos, pues la Nadia que vuelve a su apartamento es otra mujer.

Víctor, su marido, está preparando la cena porque tienen invitados: Lola -Ivana Heredia- y su pareja -Tomás Pozzi-, un hombre poderoso. Para avivar más el estrés de Víctor, Dulce -Julia Piera-, su hija adolescente, le reprocha que no fuese con su madre al teatro y en medio del caos llegará su suegra Aranza. Juntos se enfrentarán a una situación difícilmente comprensible mediante la cual se reflexiona sobre la identidad, el mundo real y la fantasía. ¿Y si en realidad Nadia no ha vuelto y sigue en el escenario, con los ojos cerrados, junto al mago? En este caso, ¿quién es entonces esta mujer que se parece tanto a Nadia?