El genial cantante, compositor, multiinstrumentista y productor Ken Stringfellow.

Más de ocho horas de música en directo por Ken Stringfellow

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:21

Este sábado, sobre el escenario de Garaje Beat Club, se reunirán un alto número de formaciones de la Región de Murcia para actuar a favor ... del tratamiento contra el cáncer del extraordinario músico estadounidense Ken Stringfellow. Una velada benéfica que, al mismo tiempo, servirá para celebrar la trayectoria de un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista en cuyo currículum se acumulan tanto grandes canciones como grupos fundamentales.

