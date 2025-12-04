Más de ocho horas de música en directo por Ken Stringfellow

Este sábado, sobre el escenario de Garaje Beat Club, se reunirán un alto número de formaciones de la Región de Murcia para actuar a favor ... del tratamiento contra el cáncer del extraordinario músico estadounidense Ken Stringfellow. Una velada benéfica que, al mismo tiempo, servirá para celebrar la trayectoria de un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista en cuyo currículum se acumulan tanto grandes canciones como grupos fundamentales.

Concierto solidario Ken Stringfellow Cuándo Sábado, a las 15.30 horas.

Dónde Garaje Beat Club. Murcia

Cuánto 18 € / 25 € / 5 € (Fila 0).

En ese sentido, para terminar de ubicarnos, Stringfellow fue uno de los fundadores de los maravillosos The Posies a finales de la década de los ochenta, algo por lo que ya le deberíamos estar agradecidos. Pero es que, además, ha formado parte y colaborado con otros grupos y artistas de la enorme talle de, atención, Big Star, R.E.M., Neil Young, Ringo Starr, Wilco, Patti Smith, Thom Yorke, Nada Surf, Super Ratones o Neuman, el proyecto musical de Paco Román. Asimismo, hay que subrayar la calidad de una trayectoria solista en la que encontramos formidables trabajos como 'This sounds like goodbye', 'Soft Commands' o 'Circuit Breaker'.

Clara Plath, Dead Beens, Regular Crowd o Thee Psychoskys son algunas de las bandas que actuarán

En resumen, una figura artística de primerísimo nivel con el que parte de la escena musical alternativa regional se vuelca para ayudarle en este complicado momento de salud por el que está pasando con una jornada organizada por M Contrataciones que rondará las ocho horas. En lo que respecta al orden de los directos, abrirán la cita Nueva Frontera (16.00 horas), dando paso a continuación a The Rogers (16.35 horas); Lady Tattoo (17.20 horas); Regular Crowd (18.05 horas); Dead Beens (18.50 horas); Queridos Camaradas (19.35 horas); Ross, Los Amigos de los Animales y Alejandro Garriga (20.20 horas); Clara Plath (21.05 horas); Thee Psychoskys (22.10 horas); y Plutonita DJ, quien cerrará a partir de las 22.55 horas.