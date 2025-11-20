Noa Levy y Paul Edis reinventan a Bill Evans
Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:43
Acompañados por Andrés Lizón al contrabajo y Curro García en la batería, la magnífica vocalista estadounidense Noa Levy y el prestigioso pianista británico Paul Edis ... rendirán esta noche en Algezares un hermoso homenaje a la figura de Bill Evans, uno de los nombres imprescindibles de la historia del jazz.
Noa Levy & Paul Edis Trío
-
Cuándo Viernes a las 22.00 horas.
-
Dónde Jazzazza Jazz Club. Algezares.
-
Cuánto 15 €.
Para ello, el conjunto compartirá las piezas de 'Portrait in Evans', proyecto con música original del legendario pianista y compositor de Nueva Jersey a la que se la ha añadido tanto nuevas letras escritas por Levy y Edis como sorprendentes arreglos e interpretaciones vocales.
Se trata, por lo tanto, de dar forma a una mirada artística que se atreve a buscar fórmulas, perspectivas, vibraciones y movimientos distintos, atrevidos y elegantes para otorgarle una nueva vida a una serie de composiciones sin fecha de caducidad. La vigencia y el atrevimiento. Levy, Edis y Evans.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión