Noa Levy y Paul Edis reinventan a Bill Evans

Acompañados por Andrés Lizón al contrabajo y Curro García en la batería, la magnífica vocalista estadounidense Noa Levy y el prestigioso pianista británico Paul Edis ... rendirán esta noche en Algezares un hermoso homenaje a la figura de Bill Evans, uno de los nombres imprescindibles de la historia del jazz.

Noa Levy & Paul Edis Trío Cuándo Viernes a las 22.00 horas.

Dónde Jazzazza Jazz Club. Algezares.

Cuánto 15 €.

Para ello, el conjunto compartirá las piezas de 'Portrait in Evans', proyecto con música original del legendario pianista y compositor de Nueva Jersey a la que se la ha añadido tanto nuevas letras escritas por Levy y Edis como sorprendentes arreglos e interpretaciones vocales.

Se trata, por lo tanto, de dar forma a una mirada artística que se atreve a buscar fórmulas, perspectivas, vibraciones y movimientos distintos, atrevidos y elegantes para otorgarle una nueva vida a una serie de composiciones sin fecha de caducidad. La vigencia y el atrevimiento. Levy, Edis y Evans.