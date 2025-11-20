La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Noa Levy y Paul Edis presentan 'Portrait in Evans'.

Noa Levy y Paul Edis reinventan a Bill Evans

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:43

Acompañados por Andrés Lizón al contrabajo y Curro García en la batería, la magnífica vocalista estadounidense Noa Levy y el prestigioso pianista británico Paul Edis ... rendirán esta noche en Algezares un hermoso homenaje a la figura de Bill Evans, uno de los nombres imprescindibles de la historia del jazz.

