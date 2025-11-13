Miguel Ríos nos invita a un último vals

Alberto Frutos Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

Aunque el apellido de Miguel Ríos se haya escrito y haya sonado siempre con la 'r' de Rock and Roll, convivimos con mayúsculas que no ... admiten discusión, a nadie se le escapa que tener la oportunidad de verle en la intimidad, cercanía y cierta austeridad de un teatro es una experiencia bastante parecida a la de asistir a una liturgia de mitos, clásicos e himnos de la alegría, la carretera, el amor, la amistad y el fervor.

Miguel Ríos Cuándo Sábado, a las 20.00 horas.

Dónde Teatro Romea. Murcia.

Cuánto Entradas agotadas. Por eso, la visita del legendario artista granadino al Teatro Romea de Murcia se debe entender, y festejar, como lo que es: un regalo de incalculable valor. A estas alturas de la película, la suya y la nuestra, la intuición debería asegurarnos que no será el último reencuentro con Ríos, pero, por si la alerta de la jubilación termina finalmente ganando la batalla, lo mejor y más adecuado será acudir a la llamada y volver a rendirse a los pies de uno de los más grandes de la historia de nuestra música. Un ilustre de chaqueta de cuero, gafas de sol y garganta de gasolina.

