El maestro Ignasi Terraza llega a Jazzazza Jazz Club

El músico barcelonés Ignasi Terraza ofrecerá uno de los conciertos más prometedores de los últimos meses en el Jazzazza Jazz Club y lo hará junto ... a Andrés Lizón al contrabajo y Esteve Pi en la batería, es decir, en un formato trío de auténtico ensueño.

Ignasi Terraza Trío Cuándo Viernes a las 22.00 horas.

Dónde Jazzazza Jazz Club. Algezares.

Cuánto 16 €.

Terraza, pianista aclamado a nivel tanto nacional como internacional, cuenta con una discografía que supera con creces la veintena de trabajos publicados, destacando 'Shell blues', 'Swing Swing Swing', 'Let me tell you something' y, sobre todo, 'In a sentimental groove', así como prestigiosos galardones entre los que resplandece el codiciado primer premio del Jacksonville International Jazz Piano Competition obtenido en 2009.

Además, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de la deslumbrante talla de Lou Donaldson, Benny Goldson o John Faddis, entre otros, construyendo así una vida artística repleta de grandes momentos y composiciones que repasará en una noche de jazz donde el virtuosismo, la sensibilidad, la fiesta rítmica, la elegancia, el equilibrio y la sencilla grandeza son piezas que están más que aseguradas sobre el escenario.